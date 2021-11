A ses débuts, la cigarette électronique fut présentée comme un outil de sevrage tabagique. Le succès fut immédiatement au rendez-vous, grâce à l’efficacité du produit bien sûr mais aussi par le fun qu’il procure. Très vite, se sont alors développées des communautés de vapoteurs aficionados, qui participent toujours à la créativité sans bornes de ce petit univers. Mais au fait, quels sont les ingrédients et la composition du e-liquide de cigarette électronique ? Réponses dans cet article !

La nicotine, premier des ingrédients de votre e-liquide

Puisque de nombreux ex-fumeurs ont choisi la cigarette électronique d’abord et avant tout comme un outil au service de leur sevrage tabagique, le taux de nicotine du e-liquide est l’élément le plus important pour le vapoteur. En ajustant constamment la concentration de nicotine dans le produit, chaque vapoteur peut ainsi doucement se libérer de l’emprise de la substance, sans pour autant devenir complètement insupportable pour ses proches et sa famille !

En outre, la présence de nicotine parmi les ingrédients et la composition du e-liquide répond également à un autre besoin. En effet, c’est bien cette substance qui crée la sensation de « hit » en gorge, très appréciée et recherchée par tous les vapoteurs. Aujourd’hui, il existe une grande variété de concentrations en nicotine, notamment sur les catalogues des enseignes de renom comme la boutique e liquide Le Petit Vapoteur notamment.

La saveur de votre e-liquide

Après le taux de nicotine, ce qui intéresse le plus les vapoteurs est bien sûr la saveur du e-liquide. C’est d’ailleurs là l’une des grandes révolutions portées par la cigarette électronique que de permettre, en un seul produit, d’allier les plaisirs de la détente et une quasi-infinité de saveurs ! Parmi les ingrédients et la composition des e-liquides, on trouve ainsi toutes sortes d’arômes, des « Classic » au goût de tabac, jusqu’aux plus innovants comme les saveurs gourmandes au caramel par exemple.

Le choix de la saveur est extrêmement personnel. Fruité, mentholé, sucré, il existe d’innombrables possibilités, que le vapoteur consciencieux prendra le temps de goûter avant d’arrêter ses préférences. L’infinie variété du catalogue de saveurs fait d’ailleurs partie du fun de la cigarette électronique. Tous les amateurs adorent tester de nouveaux goûts, partager leurs impressions avec leurs amis avant de tenter une nouvelle expérience la semaine suivante !

A quoi correspond le taux de PG/VG dans les ingrédients et la composition du e-liquide ?

Dans la liste des ingrédients et la composition du e-liquide, vous avez toujours une ligne consacrée au taux de PG/VG. Pour les vapoteurs débutants, cela peut paraître sans importance, mais c’est pourtant une information capitale. PG signifie en fait « propylène glycol » tandis que VG veut dire « glycérine végétale ». Ces deux éléments constituent la plus grande majorité de votre e-liquide, soit 80 à 90% du mélange. C’est pourquoi on utilise le terme de base pour les désigner.

Plus votre base sera constituée de propylène glycol, plus la sensation de « hit » sera intense et plus votre mélange sera goûteux. Pour les amateurs éclairés, le taux de PG est donc extrêmement important pour ajuster les sensations. Au contraire, la glycérine végétale a tendance à rendre le mélange plus visqueux. Ceci a notamment pour effet de densifier la vapeur, chose que beaucoup apprécient. A vous donc de tester pour choisir le taux de PG/VG qui vous convient le mieux !