Le succès de la cigarette électronique est désormais une évidence. Il suffit d’observer la rue et de voir les multiples vapoteurs qui s’y adonnent à leur activité favorite pour s’en convaincre. Plus saine, plus ludique et plus polyvalente, la cigarette électronique est appelée à remplacer totalement la cigarette classique et ses inconvénients dans un futur proche. D’autant que l’imagination sans bornes des fabricants offrent de multiples expériences au consommateur.

Au-delà de la variété des outils disponibles pour vapoter, c’est aussi la diversité des e-liquides proposés par les fabricants qui séduit de plus en plus d’individus. Il en existe de multiples formes, aux goûts toujours plus originaux. Mieux encore, certains distributeurs offrent désormais la possibilité de concevoir soi-même son propre consommable en proposant tout le matériel nécessaire. Voici donc comment fabriquer du e-liquide de cigarette électronique en DIY. Détails.

Pourquoi fabriquer du e-liquide de cigarette électronique soi-même ?

La variété des e-liquides disponibles pour cigarette électronique est une des clés de son succès. Pourtant, après les premiers temps euphoriques de la découverte, les vapoteurs expérimentés deviennent plus exigeants et beaucoup d’entre eux souhaitent franchir un nouveau cap dans l’expérience de vape. Ainsi, on observe que la plupart d’entre eux cherchent à fabriquer du e-liquide de cigarette électronique eux-mêmes, afin d’optimiser leur activité préférée.

De multiples avantages s’offrent alors à eux. Le premier d’entre eux est bien sûr le prix. Créer son propre e-liquide permet en effet de faire de belles économies en ne payant que les produits et pas le packaging. Mais c’est aussi un excellent moyen de personnaliser l’expérience de vape en choisissant les saveurs du e-liquide et ses propriétés sensorielles. Vous pourrez créer votre propre consommable en fonction de critères tels que le goût, la viscosité ou même la teneur en nicotine. La liberté assurée !

Le matériel nécessaire à la fabrication de son e-liquide

Pour fabriquer du e-liquide de cigarette électronique, il vous faudra d’abord sélectionner des matières premières. La base e-liquide pour DIY est le socle qui vous permettra de concevoir un e-liquide à votre goût. Ici, c’est le taux de PG/VG qui sera le plus important. Il devra être choisi en fonction du modèle de votre e-cigarette mais aussi de la viscosité attendue. Sur Vapeol.fr, le spécialiste de la cigarette électronique, vous trouverez toutes sortes de bases mais aussi tous les autres composants nécessaires.

Cet expert propose également les boosters de nicotine qui vous permettront d’ajuster son taux en fonction de vos attentes. Ceci peut être particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent se sevrer du tabac car ils autorisent une baisse échelonnée de la concentration en nicotine dans vos créations. Il ne vous restera plus qu’à ajouter un concentré, ou arôme, qui donnera le goût et la saveur de votre choix à votre e-liquide. Et voilà votre consommable maison est prêt !

Adapter son e-liquide à ses préférences de vape

Fabriquer du e-liquide de cigarette électronique nécessitera également de vous fournir en flacons vides. Le site de Vapeol propose un grand nombre de contenants, de toutes tailles. Ceci est très utile pour préparer de grands volumes de e-liquides et ainsi vous permettre d’être autonome pour plusieurs mois. Mais outre l’indépendance et la personnalisation du goût déjà évoqué, la fabrication DIY de son e-liquide est aussi un excellent moyen d’optimiser l’expérience sensorielle de la vape.

La base joue ici un rôle essentiel. En effet, c’est elle qui détermine en grande partie les propriétés de la vapeur que vous inhalerez. Toute base est un mélange entre propylène glycol (PG) et glycérine végétale (VG). Le premier est responsable de la contraction en gorge et du fameux « hit », très recherché par de nombreux vapoteurs. La seconde est un exhausteur de goût moins efficace que le premier mais contribue à produire une vapeur douce et onctueuse. A vous donc de choisir une concentration qui vous convienne en fonction de vos préférences !