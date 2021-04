Les possibilités offertes par la technique ne cessent de transformer radicalement notre quotidien. Dans les grandes villes, la circulation infernale, et la pollution qui en résulte, sera certainement l’un des défis les plus importants des municipalités. Et celles-ci comptent bien sur la technologie pour les dépasser. D’autant que les individus d’aujourd’hui peuvent bénéficier de moyens de transport toujours plus innovants avec les trottinettes électriques qui, déjà, utilisent de l’intelligence artificielle pour détecter les piétons. Explications.

La trottinette électrique, le moyen de transport de demain

Pour se déplacer en ville et dans les grandes agglomérations, la voiture est désormais dépassée. Trop encombrante, bruyante et polluante, beaucoup de municipalités ont choisi de les chasser peu à peu des grands centres urbains en privilégiant des moyens de transports en communs et des véhicules individuels alternatifs et légers. En témoigne la remise au goût du jour des tramways antiques, les nouveaux bus roulant au gaz ou encore les grands travaux d’aménagement et de prolongement des lignes de métros.

Mais pour assurer l’interconnexion entre ces transports en commun et les lieux de travail ou de résidence, chaque individu devra réaliser lui-même le fameux dernier kilomètre. Le vélo est une bonne option mais il est encore trop encombrant pour beaucoup, notamment pour les familles. C’est pourquoi la trottinette électrique semble la mieux placée pour remporter la course à la mobilité douce. Flexible, légère et rapide, elle se glisse aussi bien dans les transports que dans le trafic et intègre des technologies toujours plus innovantes. Certaines intègrent même de l’intelligence artificielle pour détecter les piétons !

Des modèles de trottinettes de plus en plus perfectionnés

Si la trottinette est si appréciée des urbains de la capitale française, mais aussi des provinciaux, c’est notamment grâce à la facilité de son transport. On peut l’emmener avec soi dans le RER, le métro ou le train sans problème puis la déplier en un instant pour emprunter ensuite le réseau carrossable. En outre, l’amélioration des technologies permet aujourd’hui de profiter des qualités de trottinettes extrêmement performantes comme le montre le catalogue des enseigne spécialistes.

On pense notamment à Mobility Urban, dont les modèles couvrent un grand nombre de possibilités. Des plus légères aux plus rapides, des plus autonomes aux plus sécurisantes, vous trouverez absolument tous les modèles qui conviennent aux différentes pratiques des trotteurs d’aujourd’hui. En outre, l’enseigne ne cesse d’actualiser son catalogue en intégrant les dernières avancées technologiques. Et les modèles qui font fureur en ce moment sont les trottinettes à intelligence artificielle pour détecter les piétons.

De l’intelligence artificielle pour détecter les piétons !

Quand on circule en trottinette il est extrêmement important d’être attentif à tout car le danger est réel juché sur une structure qui n’offre aucune protection en cas de chute. C’est pourquoi on conseille fortement le port du casque, notamment avec les modèles les plus rapides. Pourtant, même les meilleures des protections et la plus grande des vigilances ne suffisent pas toujours à éviter les accidents, c’est pourquoi les fabricants incluent désormais de l’intelligence artificielle pour détecte les piétons à leurs modèles dernier cri.

Ce système de détection peut grâce à un algorithme identifier un piéton, un trottoir ou même la surface sur laquelle roule la trottinette pour maximiser la sécurité du pilote. Ce dispositif, précis au centimètre, sera certainement l’innovation la plus intéressante en termes de sécurité et peut-être même à terme en matière de navigation. En effet, grâce au GPS, la trottinette pourra guider le pilote sur son trajet mais aussi l’aider à se garer au mieux pour ne pas gêner la circulation des piétons !