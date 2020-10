Plus que n’importe quelle année auparavant, 2020 est définitivement l’année de la trottinette électrique. Les utilisateurs cherchent de plus en plus un moyen de se déplacer efficacement de manière autonome. La trottinette électrique est donc le moyen de transport idéal pour une utilisation quotidienne afin de se rendre sur le lieu de son travail. Conduite facile et praticité de rangement à l’aide de son système pliable, voici les meilleures trottinettes électriques 2020 :

Xiaomi Pro 2, le nouveau best-seller de l’année 2020

Idéale pour les trajets urbains du quotidien, la Xiaomi Pro 2 vient remplacer en 2020 l’ancienne Xiaomi M365 Pro qui a connu un énorme succès sur l’année 2019. Bien qu’étant très ressemblante au précédent modèle, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est à notre sens une trottinette électrique de qualité disposant de tous les équipements essentiels pour plaire aux plus grands nombres.

Son design minimaliste et moderne est facilement reconnaissable dans la rue. Avec un moteur brushless de 300W offrant une vitesse maximale de 25 km/h (le maximum autorisé par la loi sur la voie public), la Xiaomi Pro 2 conserve les mêmes qualités que l’ancienne version avec 45 km d’autonomie. Un phare avant deux fois plus puissant permet une meilleure visibilité de nuit, tout comme l’ajout de nouveaux réflecteurs sur les côtés.

Le constructeur chinois a en revanche corrigé le gros point négatif de l’ancienne version en remplaçant les pneus gonflables sujets aux crevaisons, par des modèles toujours gonflables mais en gomme et en chambre à air beaucoup plus résistantes.

E-Twow Booster GT 2020, légèreté et puissance

Le constructeur E-Twow connu pour ses trottinettes électriques pliables particulièrement légères, atteint de notre point de vue un modèle proche de la perfection pour qui souhaite se déplacer quotidiennement sans encombre en ville. Pourvue de pneus pleins increvables, la E-Twow Booster GT 2020 n’en oublie pas la puissance grâce à son moteur brushless 700W délivrant une vitesse maximale de 45 km/h.

Ce qui en fait la trottinette électrique la plus puissante pour un poids inférieur à 12 kg. Une vitesse de pointe largement suffisante en agglomération avec une autonomie de 40km. Le point fort des E-Twow est conservé avec la possibilité de se replier très facilement, même au niveau du guidon, afin de pouvoir prendre, par exemple, les transports en commun avec sa Booster GT 2020.

Particulièrement fiable, c’est assurément une des meilleures trottinettes électriques de l’année 2020.

Xiaomi Essential, le meilleur rapport qualité-prix

Encore un produit Xiaomi dans ce classement mais fort mérité à nos yeux. La Xiaomi Essential propose tout l’équipement nécessaire d’une bonne trottinette électrique mais pour un prix d’appel canon sous la barre des 300 euros. Pour ce prix-là, Xiaomi offre de loin le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

A notre sens, c’est un excellent modèle pour les adolescents, ou les débutants n’ayant pas un grand besoin d’autonomie. Avec seulement 20 km de rayon d’action, la Xiaomi Essentiel atteint la vitesse de 20 km/h. Une vitesse inférieure aux autres modèles de ce classement mais sans doute plus rassurant pour des parents souhaitant offrir à leur enfant un moyen de se déplacer en toute sécurité. Nous vous rappelons tout de même que l’âge requis pour une conduire une trottinette électrique est de 12 ans minimum.

Si la puissance se voit légèrement bridée, Xiaomi ne fait pas l’impasse sur la sécurité en équipant sa trottinette électrique d’entrée de gamme d’un frein à disque à l’arrière particulièrement efficace pour un freinage optimal. Un équipement sécuritaire qu’on retrouve sur les trottinettes électriques haut de gamme. Tout cela pour un poids de seulement 12 kg.

Ninebot-Segway MAX G30, modèle urbain confort et large autonomie

Avec son poids de 19kg, la Ninebot MAX est une trottinette électrique disposant d’une confortable autonomie de 65 km. Un énorme avantage pour les utilisateurs se déplaçant sur de très longues distances. Un des modèles les plus fiables sur le marché. Equipé de pneus gonflables tubeless (sans chambre à air) de 10 pouces apportant confort, il est aussi possible avec la Ninebot de rouler sous la pluie grâce à sa norme d’étanchéité IPX5. Un point essentiel étant le point faible de beaucoup de trottinettes électriques.

Si le look est relativement proche des modèles de chez Xiaomi, c’est qu’en plus de la fusion avec l’entreprise Segway, Ninebot est le fabricant derrière les Xiaomi. La MAX G30 est donc une trottinette électrique à la finition exemplaire permettant de rouler jusqu’à 30 km/h.

Speedway 5, grande vitesse et confort

La trottinette électrique Speedway 5 est un modèle jouant dans une catégorie complètement différente que les modèles cités auparavant. Si elle dispose d’une autonomie de 100 km, le poids de 30kg ne la destine pas à tous les utilisateurs.

Avec elle, il est possible d’atteindre la vitesse maximale de 60 km/h grâce à ses deux moteurs brushless de 1000W chacun. Une des trottinettes électriques haut de gamme les plus performantes sur le marché. On bénéficie d’un haut niveau de confort d’utilisation avec des larges pneus tubeless 10 pouces, épaulés par des suspensions avant et arrière absorbant tous les chocs et vibrations de la chaussée. Une des meilleures trottinettes électriques destinés aux utilisateurs les plus avancés souhaitant parcourir de longues distances confortablement.