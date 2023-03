Dans une entreprise, tout doit être orienté vers l’optimisation des process. C’est en effet seulement ainsi que l’on peut espérer grandir, se développer et prospérer. Il faut donc être attentif aux évolutions technologiques qui, comme toujours, constituent les leviers d’amélioration les plus efficaces qui soient. Et dans notre monde ultra-connecté, c’est la collaboration et les outils associés qui constituent une arme stratégique désormais. Voyons donc pourquoi et comment faire appel à un formateur SharePoint pour maîtriser l’outil de collaboration de Microsoft.

Les fonctionnalités de Sharepoint

SharePoint est une plateforme de collaboration d’entreprise conçue pour aider les équipes à travailler plus efficacement ensemble. Parmi les fonctionnalités offertes par SharePoint, on trouve notamment la gestion de documents, qui permet de stocker, de partager et de collaborer sur des fichiers en temps réel. Il est également possible de créer des sites web pour différents projets ou équipes, avec des fonctionnalités de publication et de partage de contenu. Toutes fonctionnalités qui nécessitent de faire appel à un formateur Sharepoint, accessible sur tn.alma.fr notamment, pour en tirer le meilleur parti, nous y reviendrons.

SharePoint propose également des outils de communication, comme les listes de tâches et les calendriers partagés, qui permettent aux membres de l’équipe de rester informés des tâches à accomplir et des événements à venir. Le logiciel propose également des outils de sécurité et de conformité, avec des contrôles d’accès granulaires, des fonctionnalités de suivi des modifications et de la gestion des versions. Grâce à ces fonctionnalités, SharePoint aide les entreprises à améliorer leur productivité, à favoriser la collaboration et à garantir la sécurité de leurs données et de leur propriété intellectuelle.

Les atouts de Sharepoint pour votre entreprise

SharePoint est une solution informatique proposée par Microsoft qui présente de nombreux atouts pour les entreprises connectées. Elle garantie d’abord une gestion efficace des documents en offrant un espace de stockage centralisé et sécurisé pour l’ensemble des fichiers de l’entreprise. Cela permet une meilleure organisation et un accès facilité aux documents, quels que soient le lieu et le moment. En outre, SharePoint facilite la collaboration et la communication entre les membres d’une même équipe ou d’un même département, chose essentielle en ces temps où le télétravail est devenu la norme.

Le logiciel permet notamment de créer des sites collaboratifs et des espaces de travail partagés, qui favorisent la créativité et la productivité. Surtout, SharePoint permet également la mise en place de workflows automatisés, qui permettent d’optimiser les processus métier et de réduire les tâches répétitives. Cet outil est ainsi une solution complète et performante pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité et leur productivité en optimisant leur gestion documentaire et leur collaboration interne. À condition de savoir en maîtriser tous les aspects.

Pourquoi faire appel à un formateur SharePoint ?

SharePoint est un outil collaboratif complexe et puissant qui peut être difficile à maîtriser pour les débutants. Un formateur expérimenté peut aider à explorer et à prendre en main les fonctionnalités de SharePoint, notamment en guidant les utilisateurs dans leur apprentissage. Un formateur SharePoint peut également adapter la formation en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise ou de l’organisation. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur les fonctionnalités les plus pertinentes pour leur travail quotidien et obtenir un maximum de bénéfices de la formation.

Par ailleurs, un formateur SharePoint pourra vous aider à maximiser l’investissement de votre entreprise en optimisant l’utilisation de SharePoint dans ses moindres détails. On pense notamment à la collaboration entre les équipes, la personnalisation des fonctionnalités et la mise en place de bonnes pratiques. Faire appel à un formateur SharePoint constitue donc toujours un investissement judicieux, au même titre qu’un solide antivirus, pour les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti de cet outil aussi efficace que complet.