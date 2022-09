Les jeux de casino avec croupier en direct ont propulsé les jeux d’argent en ligne à un tout autre niveau, offrant la même action que dans les casinos traditionnels avec des joueurs capables de parier depuis le confort de leur maison ou en déplacement sur un appareil portable. Tout cela a été rendu possible grâce aux progrès de la technologie que l’industrie des jeux d’argent a adoptée dès le début, car elle offre des frais généraux beaucoup plus bas que ceux des casinos terrestres et propose de nouvelles façons de fournir des jeux en ligne à tous les groupes démographiques.

Si vous vous demandez quelles sont les innovations technologiques modernes qui alimentent les casinos en ligne, nous vous proposons dans cet article un aperçu des principales technologies utilisées sur les sites de casino en direct.

Unité de contrôle du jeu de casino ou GCU

Pour que le casino en ligne puisse prendre en charge la participation de plusieurs joueurs à ses jeux de croupiers en direct, il est essentiel qu’il dispose d’une excellente unité de contrôle des jeux. Cet appareil convertit ou crypte les flux provenant du serveur du casino en ligne, qu’il envoie à votre machine par voie électronique et qui sont encodés dans une durée super rapide.

Cela permet de s’assurer que les jeux ne dépendent pas d’une large bande passante de données, ce qui peut affecter la latence et conduire à une altération du jeu.

Caméras de diffusion sur Internet

Un jeu de casino en ligne avec croupier en direct ne sera pas possible s’il n’est pas diffusé par vidéo aux joueurs situés à distance, et les caméras de diffusion sur Internet sont un élément essentiel de cette procédure. Alors que les ordinateurs et les smartphones relient le jeu de croupier en direct aux parieurs via une connexion Internet, une bonne caméra est essentielle pour la fonctionnalité interactive du jeu. La configuration moyenne d’un casino en ligne comporte trois angles de vue pour la table et le cadre de jeu réels, le croupier et les joueurs contre lesquels vous êtes en compétition.

Les croupiers réels

Les jeux avec croupier en direct sont proposés par des sites de casino réputés. Ces jeux sont considérés comme plus chers que leurs homologues en ligne, et les joueurs doivent donc en tenir compte avant de faire le pas. Les jeux de casino en direct font intervenir de véritables croupiers, qui jouent dans des studios haut de gamme et sur de véritables plateformes de jeu. L’un des plus légendaires casinos Zodiac casino en ligne a dans sa sélection de jeux les meilleurs jeux de table pour ces joueurs qui aiment les jeux en direct, notamment:

poker,

blackjack,

baccarat,

roulette et plus encore.

De nombreux jeux en direct de ce casino utilisent des caméras. Outre l’expérience réaliste, les jeux avec croupiers en direct sont aussi un peu plus rapides. Si les jeux avec croupier en direct présentent un avantage par rapport aux versions standard, les joueurs n’ont pas autant de temps pour prendre des décisions que lorsqu’ils jouent aux jeux de casino traditionnels.

Logiciel de streaming

Les casinos en ligne utilisent un type particulier de logiciel de streaming pour offrir à leurs joueurs des flux à haut débit, sans décalage ni latence, et sans utiliser une grande partie de la puissance CPU de votre ordinateur. Les logiciels de jeu pour les jeux de casino en ligne avec croupier en direct sont spécialement conçus pour les joueurs, avec des fonctions qui incluent l’enregistrement des jeux ou la diffusion de flux vers d’autres sites Web tels que YouTube ou Twitch.

Reconnaissance optique de la caméra

Ce logiciel peut être intégré dans l’installation du casino en ligne avec croupier en direct pour permettre l’enregistrement de chaque minute qui se passe dans la salle de jeu. En transférant les données optiques en données électroniques, la technologie de reconnaissance optique de caméra capture l’ensemble du processus de jeu, tout comme cela est utilisé dans la sécurité des casinos terrestres.

Logiciel de messagerie instantanée

L’établissement de canaux de communication rapides entre un croupier en direct depuis l’emplacement du casino en ligne et des joueurs se trouvant dans des endroits relativement éloignés est vital et est proposé en fonction du type de jeu joué. La fonction de chat en direct d’un outil de messagerie instantanée conçu pour le jeu de croupier de casino en ligne offre des contrôles améliorés du jeu et des avantages d’interaction avec les intégrations de technologie tactile ou numérique à la mode.

Stockage sur serveur Cloud

Les serveurs de stockage d’alimentation et les systèmes de sécurité font partie intégrante des jeux de casino en ligne avec croupier en direct, et les données temporaires sont mises à la disposition des joueurs via des serveurs de Cloud. Les casinos en ligne les plus récents qui proposent des jeux de croupier en direct utilisent le stockage en Cloud pour aider à la transmission efficace et plus rapide des données. Les protocoles de sécurité des serveurs en nuage et les solutions avancées sont utilisés par les casinos en ligne pour garantir la sécurité des jeux de croupiers en direct contre le piratage.

Les roulettes de casino numérisées

Comme les jeux de casino en ligne avec croupier en direct reflètent une configuration réelle, des tables, des machines et des roulettes réelles sont souvent utilisées. Toutefois, pour faciliter le jeu et par souci de transparence, les roulettes des casinos en ligne avec croupier en direct sont numérisées pour transmettre automatiquement les scores des joueurs à distance. Il est ainsi plus facile pour le parieur de consulter les résultats et de conserver ses scores personnels.

La technologie qui permet à un jeu de casino avec croupier en ligne d’être diffusé en direct et en continu est due aux composants nécessaires de sa structure, qui comprend une conception sophistiquée. La qualité de la mise en place d’un jeu de casino avec croupier en ligne peut être affectée par l’avancement du logiciel ou du matériel et par le manque de technologie en place, et les casinos l’ont utilisé comme un indicateur de conversion critique.