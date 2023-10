L’histoire des paris en ligne, qu’il s’agisse de paris sportifs, de casinos ou d’autres types de paris, est bien plus longue qu’on ne le pense. En fin 1900, il existait plusieurs maisons de jeu, en particulier en Angleterre, entièrement réglementées par le gouvernement. Elles représentaient une période de grand divertissement pour le public, qui se réunissait en grand nombre dans les maisons de jeu pour jouer aux tables.

Au fil du temps, les bookmakers ont dû s’adapter aux nouvelles technologies. La technologie qui a le plus marqué un tournant, non seulement dans le monde des paris mais aussi dans l’histoire de l’humanité en général, est sans aucun doute l’internet. Le web a poussé les maisons de jeu à s’y implanter également, atteignant ainsi un public immense, ce qui était impensable auparavant et, bien sûr, de donner vie au meilleur casino en ligne au Canada.

Qui sont les bookmakers ?

Le terme est aujourd’hui couramment utilisé dans le monde des passionnés de jeux et de paris. Par ce terme, on entend une personne physique ou un organisme chargé d’effectuer et de garantir des paris sportifs ou non sportifs légaux. Il existe évidemment une réglementation en vigueur qui régit ce type de profession et qui varie d’un pays à l’autre. En général, on peut dire qu’ils doivent garantir la régularité et le sérieux du mouvement des paris.

Si, par le passé, les bookmakers n’intervenaient que dans le domaine sportif, ce n’est plus le cas : on peut parier sur pratiquement n’importe quoi, comme l’attribution du prix Nobel de littérature. Il va sans dire qu’il est fondamental de veiller à ce que le bookmaker auquel on s’adresse soit légalement autorisé à opérer dans le pays par l’intermédiaire du seul organisme chargé de délivrer une licence.

Un mot pas si bizarre que ça

Ce mot composé, lorsqu’il est traduit littéralement de l’anglais, signifie celui qui fabrique le livre. L’expression fait référence à l’activité que le bookmaker exerçait pendant les courses : il inscrivait sur un livre spécial les sommes misées et le montant à payer pour un montant donné, puis il créait le livre des sommes à partir de rien, tandis que son collègue, après avoir fixé les cotes, invitait le public à parier.

On peut également dire que cette profession est née si spontanément que, lors de la première course de chevaux dans laquelle les ancêtres des bookmakers sont apparus, il n’y avait pas d’argent en jeu, mais de la nourriture ! Avec cette course est apparu l’un des premiers paris sportifs jamais rapportés, une activité à laquelle se sont rapidement joints de nouveaux enthousiastes, sans savoir qu’elle alimenterait la naissance de l’industrie telle que nous la comprenons aujourd’hui.

Intertops : le premier bookmaker en ligne de l’histoire

Peu de gens le savent, et à juste titre : Intertops est le premier bookmaker en ligne de l’histoire des jeux d’argent. En fait, les jeux d’argent en ligne ont d’abord commencé sous la forme de casinos, le marché qui attirait le plus grand nombre de personnes à l’époque.

Les premiers sites de paris en ligne ont été aperçus dès 1995, mais ils n’avaient pas encore totalement lancé leurs activités. Intertops est donc le premier bookmaker en ligne à être officiellement reconnu et réglementé pour pouvoir commencer ses activités sur le web. En fait, 1994 a été l’année décisive pour la réglementation des jeux d’argent en ligne, grâce au Free Trade & Processing Act signé par Antigua-et-Barbuda.

Intertops est né en 1996 et a été réglementé par la Kahnawake Gaming Commission. Elle peut donc être définie comme la première société de paris à être entrée dans le grand monde du web, qui prenait son essor dans ces années-là et qui, aujourd’hui, imprègne pratiquement toutes les activités du travail, de l’économie, de la société et de la culture.

L’après-Intertops

Intertops a donné le coup d’envoi à la naissance des bookmakers en ligne, proclamant une nouvelle frontière pour les jeux d’argent, qui ne sont plus seulement physiques mais aussi en ligne. De plus en plus d’entreprises, même les plus grandes, ont décidé de parier lourdement sur cette nouvelle façon de proposer des jeux d’argent. Il suffit de dire qu’en 1998, il y avait déjà plus de 100 sites de paris en ligne et qu’en Angleterre, les versions en ligne des sites impressionnants d’aujourd’hui tels que William Hill, Ladbrokes, Betfred et Coral ont vu le jour.

Avant 2000, les paris en ligne représentaient moins de 1 % de l’ensemble du marché des jeux d’argent. Seulement 15 ans plus tard, les bookmakers en ligne ont détrôné les anciennes méthodes physiques pour devenir le mode de jeu le plus répandu.