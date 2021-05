Vous avez été escroqué par un courtier frauduleux. Qu’allez-vous faire ? Dans cette revue d’Action Refund, nous allons tout expliquer.

Une étude réalisée par « Scamwatch », avec l’aide de l’ACCC (Australian Competition & Consumer Commission), suggère que jusqu’à présent, en 2020, environ 195 848 rapports de tous types d’escroqueries ont été soumis, avec une perte d’environ 150 838 567 $ – c’est foux !

Une véritable entreprise appelée « Action Refund » a eu l’ambition d’aider les victimes au niveau international à récupérer leur capital volé auprès de divers escrocs du marché des changes. Leur équipe est composée d’agents de service compétents qui ont aidé des dizaines d’utilisateurs et de victimes d’escroqueries à travers le monde. De plus, Action Refund offre une consultation gratuite par téléphone avec un analyste de cas professionnel. Nous vous suggérons fortement de contacter Action Refund, dès que possible.

Lorsque vous êtes au milieu du processus de dépôt d’une demande de remboursement avec un cas compliqué, il est très bon d’avoir une assistance professionnelle à vos côtés. Si vous êtes curieux de voir en quoi consiste le service de recouvrement de la société, vous trouverez ci-dessous l’interview d’une victime de fraude pour comprendre ce qu’Action Refund a fait de son cas :

Pouvez-vous nous expliquer comment tout a commencé ? (Revue Action Refund)

Fin 2019, je suis tombé sur une publicité dans ma messagerie, vantant le fait que Bill Gates a fait une fortune parallèle grâce au trading Forex, alors je me suis dit « et puis zut, je vais tenter le coup » et j’ai laissé certaines de mes coordonnées sur le site de cette société.

Ils m’ont assigné un gestionnaire de compte nommé « Gary Silverson ». Il était poli et semblait être un expert, promettant le monde et plus encore avec de futurs profits. Il m’a assuré qu’avec ses conseils, mon compte de trading pourrait être multiplié par 10 en un rien de temps. J’ai pensé que c’était probablement une surestimation, cependant, si le marché des changes est ouvert à tous, il est très possible d’augmenter mes revenus et de tripler mes investissements, du moins c’est ce qu’il m’a vendu. Je voulais déposer environ 750 $ pour ouvrir un compte et j’ai donc suivi ses instructions.

Gary m’a expliqué très brièvement l’application qu’ils utilisent, en omettant des détails cruciaux et en me disant « Croyez-moi, vous n’avez pas besoin de ces informations, nous avons besoin de plus de dépôts ». On peut dire que j’étais très naïf.

Ça me paraît bien…

À l’époque, je faisais des profits décents instantanément. Nous avons eu quelques sessions de trading ensemble pendant deux mois. Avec le temps, il a commencé à prendre le contrôle des transactions sur mon compte et j’ai suivi son exemple, ne demandant rien car je savais qu’il ne répondrait pas correctement.

Quelques jours plus tard, l’agent m’a contacté via WhatsApp au sujet d’une nouvelle opportunité qui s’annonce en raison de l’annonce de l’élection américaine. Gary m’a proposé un plan à zéro risque pour que nous puissions augmenter mes profits. Je l’ai confirmé, et nous avons effectivement gagné un peu plus de profit.

À l’époque, mon compte affichait un profit de 5 129 $ à partir de mon dépôt initial. J’ai voulu demander un retrait de 1 000 $ et il m’a été rendu sans problème. Je me souviens que j’étais assez étonné. Je me suis dit : « Comment ai-je pu ne pas trouver cette société de trading forex avant ? ». Un mois a passé, et j’ai reconsidéré de déposer 15 000 $ supplémentaires. Puis, j’ai eu une promotion pour ce que la société appelle « l’adhésion platine ».

Vous affirmez donc que vous n’avez eu aucun problème à retirer des fonds du compte de trading ?

Pas du tout. Comme je l’ai mentionné, tout s’est bien passé au début. Honnêtement, il semblait que Gary faisait du bon travail.

Je vois… donc vous avez continué à trader ?

J’ai discuté avec lui avant le fait que j’avais du temps libre à donner. Cependant, Gary a insisté et n’a cessé de me répéter : « Tout trader doit tout mettre en œuvre pour obtenir plus d’argent », ce que je n’arrive pas à croire. Pourtant, j’ai suivi son conseil une fois de plus, m’engageant de plus en plus dans cette cause.

Jusqu’à un certain point, j’ai senti que c’était assez et j’ai ralenti pour me concentrer sur d’autres choses. Je sentais que je devais trader sans arrêt, même après mes heures de bureau. L’état du compte de trading se maintenait entre 26 000 et 31 000 dollars de manière désinvolte. Après quelques semaines, j’ai insisté pour retirer 15 500 $.

À plusieurs reprises, il s’est montré extrêmement virulent et désagréable en disant que j’agissais comme un bébé et que je ne comprenais pas le véritable concept du trading en ligne. Il a mentionné que son poste était en cours d’examen et que mon compte de trading était une sorte de test qui lui permettait de conserver son poste de courtier dans son entreprise.

J’ai retiré mes demandes de retrait à plusieurs reprises après nos dialogues parce que je me sentais vraiment triste pour lui tout en ignorant presque tous les signaux d’alarme que j’ai croisés. Gary pensait que ce n’était pas une bonne idée, me poussant à continuer à trader comme il avait vu d’anciens traders partir juste après leur véritable percée.

« Nous devrions trader jusqu’à atteindre 50 000 $ et ensuite retirer ce que tu veux. » Alors, j’ai bêtement accepté.

Avez-vous honnêtement cru en ses stratégies de trading ?

Je peux difficilement le dire. C’était comme s’il me poussait à agir comme il le voulait. Et j’ai vraiment pensé qu’il était en faveur de mon succès commercial.

Cependant, j’avais l’intention de retirer tous mes bénéfices lorsque j’ai décidé d’arrêter le trading. Mais il m’évaluait constamment, en raison de l’incertitude qui régnait.

A partir de là, tout a dégénéré rapidement. Je n’avais rien à dire car je pensais qu’il plaisantait. Mais ensuite, j’ai passé en revue les critères des « accords des primes » de la société que Gary représentait, qui ne prévoyaient pas du tout cette option.

De plus, j’ai lu une phrase sur le site officiel de la société qui annonçait que les traders pouvaient se retirer s’ils étaient sur le point de négocier près du double de la demande de retrait souhaitable, mais ce chiffre a changé « comme par magie ».

Nous avons eu une conversation très désagréable au téléphone, l’attitude de Gary à mon égard est devenue très néfaste. De plus, j’ai continué à lui demander d’arrêter de trader et de retirer mes dépôts ou j’écrirais une lettre très furieuse à la société et à Gary également. J’ai demandé à parler aux superviseurs de Gary, mais il évitait constamment de me parler et ignorait également mes e-mails.

À quel moment avez-vous réalisé que vous aviez été victime d’une escroquerie ? (Revue Action Refund)

Je n’ai pas reconnu avoir été victime d’une escroquerie. Tout me semblait réel alors que j’effectuais des transactions sur leur plateforme. J’ai cherché des solutions en ligne en lisant des critiques et des témoignages authentiques.

Puis, je suis tombé sur un article qui portait sur Action Refund. J’étais très méfiant après tous les articles que j’avais lus sur les escrocs en ligne, mais après avoir remarqué qu’ils avaient un appel de consultation gratuit, j’ai décidé de les contacter.

Je leur ai expliqué en détail tout ce qui m’est arrivé pendant environ une heure, tandis qu’un de leurs agents écoutait attentivement. Action Refund m’a dit que j’avais été escroqué et m’a révélé que je jouais sur une plateforme de trading inexistante d’une société d’escroquerie non réglementée.

Parlez-nous de la stratégie d’Action Refund

Eh bien, ils ont dit que j’avais stocké une somme décente des enregistrements défectueux avec la société frauduleuse et que j’avais toute la communication avec Gary plus les annonces de bonus que je recevais – je suis potentiellement un utilisateur raisonnable pour soumettre une rétro-facturation.

Le représentant d’Action Refund m’a expliqué qu’il s’agissait d’une annulation de la transaction effectuée avec les cartes de crédit concernées. Cependant, étant donné que j’ai donné mon accord par voie électronique pour chaque transfert envoyé à l’escroc et que j’ai copié les informations bancaires personnelles, la banque en fera tout un plat car ce n’est pas comme si un voleur avait acheté un iPhone avec.

Malheureusement, j’ai confirmé ces transferts par moi-même. Ma banque a exigé d’être 100% exacte sur ce qui s’est passé, afin de pouvoir traiter ma plainte. Le service de satisfaction de la clientèle de la banque n’a cessé de soulever des questions difficiles, tandis que j’ai reçu les lettres de réponse appropriées en conséquence.

Vous n’avez pas pensé à faire la procédure par vous-même ? Et qu’est-ce qui vous a poussé à choisir spécifiquement Action Refund et non l’un de leurs concurrents sur le marché ?

J’ai essayé de me tourner vers Barclays (ma banque) et ils m’ont dit que comme il s’agissait d’une opération de change en ligne, je n’avais pas droit à un remboursement. Mark d’Action Refund m’a dit que cette étape est assez courante dans la procédure de rétro-facturation dans le monde entier. Il a estimé que mon cas devait être présenté correctement. Car je me retrouverai à me plaindre d’innombrables fois à Barclays, sans solution réelle.

Barclays n’acceptera pas mes réclamations et ne m’a jamais mis en garde contre d’éventuelles sociétés de fraude en ligne. Mark m’a proposé d’utiliser Action Refund si je suis prêt à 100% pour cette bataille pour un remboursement.

En fin de compte, Mark et un autre responsable de service nommé Sara ont effectué la procédure de la manière la plus efficace qui soit. Leur attitude envers la résolution de ce cas était très professionnelle. Je n’aurais certainement pas pu aller plus loin si ce n’était de leur aide efficace.

Par la suite, j’ai attendu une résolution finale, mais Sara a fait preuve d’un grand professionnalisme dans ses rapports avec la banque lorsqu’elle a composé pour moi les lettres de contestation correctes des lettres officielles de la banque. Dans ces différentes lettres de contestation, Sara savait ce qu’elle faisait à chaque étape du processus.

Finalement, j’ai eu une réponse finale officielle de Barclays. Ils ont conclu de me rembourser ma troisième transaction de $12,000. (J’ai investi 18 750 $ au total).

Quelle a été la résolution finale ?

Après environ 3 mois, j’ai reçu en toute sécurité les fonds (12 000 $) que j’avais déposés sur le faux compte de trading. L’argent a été rétabli sur mon compte bancaire, et j’ai payé une petite commission à Action Refund après avoir résolu mon cas et envoyé ma gratitude sans fin.

Je recommande vivement Action Refund à tous ceux qui pensent être victimes d’abus financiers. J’espère que cet article pourra aider des personnes dans le monde entier.

Revue d’Action Refund : Vous pensez avoir été escroqué ?

Action Refund est là pour vous sauver !

Nous vous remercions d’avoir lu notre revue d’Action Refund jusqu’ici, cela signifie beaucoup pour nous.

Nous pensons qu’Action Refund pourrait vous fournir les bons outils et vous aider à obtenir un remboursement correct- auprès de sociétés de courtage défectueuses comme « LegacyFX » ou « TitanTrade ». Et, bien sûr, le remboursement de sociétés réglementées telles que « UFX », « Excentral », et bien d’autres.

Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à téléphoner à Action Refund ou à consulter son site officiel : https://actionrefund.com/.