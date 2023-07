L’été est la saison idéale pour observer les mystères du cosmos. Alors que les nuits chaudes s’installent, il est temps de découvrir la voûte céleste et ses merveilles. Etoiles, planètes…vous offre un spectacle sans commune mesure.

Astronome amateur ou passionné d’étoiles, voici nos conseils pratiques pour vous aider à observer les étoiles cet été. Préparez-vous à une aventure céleste unique !

Où peut-on observer les étoiles ?

Malgré la grande distance qui nous sépare des étoiles, elles restent visibles à l’œil nu. Afin de scruter le ciel sans encombre et profiter pleinement de l’observation des étoiles, nous vous conseillons de trouver un lieu éloigné de toute pollution lumineuse.

Les plages isolées, les sommets des montagnes ainsi que les zones rurales vous offrent souvent des conditions idéales pour contempler le ciel dans toute sa splendeur.

Ainsi, le mieux est de partir en pleine nature. L’essentiel est de vous éloigner de la lumière artificielle. Selon l’exploratrice National Geographic Munazza Alam, « il vaut mieux observer les étoiles à mi-altitude ». Alors, écoutez son conseil si vous voulez profiter d’un merveilleux spectacle.

Pour profiter de vos soirées astronomiques, n’oubliez pas de vérifier la météo. Une nuit calme vous offre les meilleures conditions d’observation. Une fois installé, vos yeux prendront quelques minutes pour s’habituer à l’obscurité. Vous pourrez alors contempler la voie lactée. Et avec un peu de patience, vous aurez peut-être la chance de voir des étoiles filantes.

La pleine lune est également à éviter, puisqu’elle vous empêche de voir clairement le ciel. Selon Franck Marchis, la clarté de cette dernière occulte le ciel de nuit et rends l’observation difficile « que ce soit à l’œil nu ou avec un instrument comme des jumelles ou un télescope ».

Parmi les endroits qui proposent une vision unique du ciel, nous pouvons citer le triangle noir du Quercy. Cet endroit a la plus faible pollution lumineuse de toute la France. Il vous garantit une magnifique perspective !

Comment s’équiper pour observer les étoiles ?

Selon Vincent Jean Victor, l’observation des étoiles ne nécessite « qu’une carte du ciel et de bons yeux ». Ramener donc une carte planisphère vous permettra de voir l’emplacement de chaque constellation. Vous pouvez trouver ce genre de cartes en librairies, ainsi qu’en boutiques de planétariums. Une paire de jumelles astronomiques vous garantira l’observation des cratères de la lune et d’amas d’étoiles. Pour une expérience plus immersive, vous pouvez vous munir des télescopes. Ils sont idéaux pour voir les amas globulaires, les nébuleuses et même les galaxies.

Si vous utilisez un télescope ou des jumelles, il est utile d’opter pour des filtres pour améliorer votre observation. Par exemple, un filtre lunaire réduira l’éblouissement causé par la lumière réfléchie par la Lune et vous permettra d’observer ses cratères et ses reliefs plus clairement.

Nous vous conseillons aussi de régler la mise au point et de ne pas hésiter à faire des ajustements pour obtenir une vue précise.

Il existe également de nombreuses applications qui s’appuient sur votre localisation pour une meilleure observation des constellations. Enfin, même si vous disposez de lunettes astronomiques, un ciel dégagé peut parfois ne pas être favorable à l’observation. Cela peut être dû aux turbulences atmosphériques.

Connaître les événements célestes à ne pas manquer

L’été est la saison propice à la contemplation d’événements célestes fascinants. Vous pouvez marquer dans votre agenda divers rendez-vous célestes. Selon Franck Marchis « Jupiter s’observe particulièrement bien en cette période ». Il est également possible de contempler la conjonction des planètes Mars et Vénus en mi-juillet. Quant au mois août, il est célèbre pour l’apparition des étoiles filantes des Perséides.

Nous vous conseillons aussi de rechercher les phases de la lune pour planifier vos observations et profiter des spectacles célestes les plus captivants.

Repérer les étoiles

Se repérer dans l’immensité du ciel nocturne n’est pas une tâche aisée. Comment repérer la Grande Ourse ou l’étoile du Berger ?

L’étoile du Berger n’est pas un astre, mais il s’agit plutôt de la planète Vénus. Elle est facilement observable à l’œil nu après le coucher du soleil ou avant son lever. Connue pour son fort éclat, c’est la deuxième planète la plus proche du soleil.

La Grande Ourse est également l’une des plus faciles à repérer. Eh bien, elle a la forme d’une casserole ! L’étoile Polaire est aussi visible à l’œil nu. Bien qu’elle soit souvent associée aux froides nuits hivernales, cette étoile brille de tout son éclat pendant les chaudes nuits estivales. Afin de repérer cette étoile, il vous suffit de trouver la constellation de la Grande Ourse. Elle représente le dernier astre du bout de la casserole de la Petite Ourse. Suivez la ligne reliant les deux étoiles supérieures de cette casserole, et prolongez-la vers l’horizon. C’est là que vous rencontrerez une lueur brillante, l’étoile Polaire elle-même. Sa position est quasi fixe par rapport au nord céleste. Vous vous perdrez alors dans l’émerveillement des étoiles d’été.

Vous pouvez également vous munir d’un appareil photo. Apportez avec vous un déclencheur à distance pour capturer les expositions longues et ajustez ses paramètres pour immortaliser les spectacles célestes.

En bref, l’observation des étoiles est une activité qui demande beaucoup de patience. Il faut prendre le temps d’étudier le ciel, d’explorer les zones du firmament et d’être attentif au moindre détail. Plus vous pratiquerez, plus vous développerez vos compétences d’observation !