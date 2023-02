La fibre optique est un type de câble de transmission qui utilise la lumière pour transmettre des données. Elle est constituée d’un noyau en verre ou en plastique entouré d’une gaine de protection. Les données sont transmises sous forme de signaux lumineux à l’intérieur du noyau, avec une grande vitesse et une grande capacité de transmission. La fibre tend à se démocratiser un peu partout, et c’est pourquoi il convient d’être préparé en cas de besoin, par exemple lorsque l’on veut raccorder deux fibres. C’est une soudeuse de fibre optique que l’on recherche alors : comment s’appuyer sur les performances des soudeuses de fibre optique pour choisir son modèle ?

Qu’est-ce qu’une soudeuse de fibre optique ?

Comme son nom l’indique, une soudeuse de fibre optique est un appareil utilisé pour fusionner deux fibres optiques. Cette opération permet de créer une connexion solide entre les deux fibres, et donc de transmettre les signaux optiques d’un bout à l’autre sans perte de signal. Les soudeuses de fibre optique sont équipées de deux éléments principaux : une source de lumière et une unité de fusion. La source de lumière émet un faisceau de lumière qui est dirigé vers les fibres optiques. L’unité de fusion est utilisée pour aligner les deux fibres optiques et les souder ensemble.

Cependant, et passé ce rapide descriptif, il convient de préciser qu’il existe différents types de soudeuses de fibre optique. Le choix dépendra des performances attendues et du type d’application que l’on prévoit d’en faire. Il peut donc être judicieux de se tourner vers un spécialiste comme K2Groupe, afin d’obtenir de précieux conseils pour sélectionner la soudeuse fibre optique dont on a besoin.

Comment sélectionner la soudeuse de fibre optique en fonction de son type et des performances associées ?

Afin d’être à même de connecter ou de réparer ses fibres optiques le cas échéant, il convient donc de s’y retrouver dans les différents types de soudeuses de fibre optique. La soudeuse la plus courante est la soudeuse à arc électrique. Elle utilise une décharge électrique pour fondre les fibres optiques et les fusionner ensemble. Elle est rapide et fiable. La soudeuse à gaz, quant à elle, utilise une flamme pour la fusion. Ce second type sera choisi pour les applications en extérieur car il est plus résistant aux conditions environnementales défavorables.

La soudeuse à fusionner par chauffage utilise la chaleur pour fondre les fibres optiques ensemble plutôt qu’un arc électrique. Elle est plus lente que la soudeuse à arc électrique mais offre une meilleure précision et est mieux adaptée pour les fibres optiques plus fragiles. Enfin, la soudeuse à alignement automatique est une soudeuse haut de gamme qui s’appuie sur des caméras et des logiciels pour aligner les fibres optiques avec une performance extrême. Elle est parfaite pour les applications nécessitant une très haute précision et un faible taux de perte de signal.

Les différentes utilisations possibles des soudeuses à fibre optique

Les soudeuses de fibres optiques sont largement usitées dans l’industrie des télécommunications, où elles sont utilisées pour installer des réseaux de fibres optiques à haute vitesse. On peut également les exploiter utilement pour par exemple pour connecter un interphone vidéo à la fibre. Elles sont aussi utilisées dans d’autres industries, notamment dans la fabrication de capteurs, les équipements médicaux et les dispositifs de mesure.

Il convient de préciser que pour utiliser une soudeuse de fibre optique, l’opérateur doit être formé à la technique de fusion de fibre optique. Cette technique nécessite une grande précision, une bonne coordination entre l’œil et la main et une excellente connaissance des propriétés des fibres optiques. Un utilisateur formé saura précisément le type de soudeuse de fibre optique dont il aura besoin pour tel ou tel travail ou chantier, ainsi que la performance de soudure attendue.