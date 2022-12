Le temps de travail a été l’objet de longues luttes ouvrières au cours du siècle dernier. La réduction du temps passé dans l’atelier quotidiennement a en effet constitué, et constitue toujours, l’une des revendications majeures des travailleurs de tous pays. Mais pour ce faire, il est indispensable d’utiliser des outils de mesure parfaitement calibrés et efficaces. Voici dont les atouts de l’utilisation de la pointeuse horaire dans le suivi et l’organisation des services de l’industrie.

La pointeuse horaire, obsolète ou révolutionnaire ?

La pointeuse horaire a été inventée il y a bien longtemps pour répondre aux besoins d’évaluation du temps passé au travail dans les usines et les ateliers. L’objectif était alors principalement de permettre au patron ou au contremaître de s’assurer de la véritable présence des ouvriers ou employés sur leur lieu de travail et de compter leurs heures afin de les rémunérer à la hauteur de leur implication.

Toujours indispensable aujourd’hui pour le traitement juste de la paie, elle doit aussi apporter du confort et de la transparence sur les pratiques de décompte du temps de travail par l’entreprise à l’employé. Mais la pointeuse horaire d’aujourd’hui n’est plus une machine imposante dans laquelle on insère une lame de papier à transpercer. Chez des spécialistes de la pointeuse horaire, mais aussi plus généralement de la sécurité et de la gestion RH, comme Horoquartz, le suivi de pointeuse peut se faire aussi bien physiquement que virtuellement.

Les avantages de la pointeuse horaire pour les entreprises

Ce qu’on attend en premier d’une pointeuse horaire, c’est bien sûr le décompte précis des temps de travail. Les pointeuses physiques ou virtuelles, accessibles sur smartphone ou sur le web, ont donc toutes pour but principal de veiller à la conformité des temps travaillés. Mais ce n’est pas là leur seul intérêt pour les entreprises. Elles seront par exemple très utiles pour réduire la fréquence des litiges et donneront un semblant d’autonomie appréciée par les salariés.

Par ailleurs, une pointeuse horaire de qualité, c’est aussi un outil au service de la facilitation des tâches du service RH. Vos équipes pourront s’appuyer sur ses fonctionnalités pour traiter les demandes d’absence ou de congés en ligne par exemple. Surtout, vous aurez aussi la possibilité d’en faire un outil au service d’autres tâches d’importance, comme le contrôle d’accès, la saisie de missions ou la saisie de données d’activité.

Des pointeuses 4.0 pour votre entreprise

La pointeuse horaire a donc opéré sa révolution numérique et sait désormais s’adapter aux besoins des entreprises les plus en avance sur leur temps. Il suffit de consulter le catalogue d’un expert comme Horoquartz pour comprendre à quel point la pointeuse est devenue un véritable levier d’optimisation et d’apaisement social dans tous les secteurs d’activité.

Les pointeuses proposées peuvent en effet être physiques ou virtuelles, ce qui facilite l’usage de ce type d’outils essentiel dans les entreprises ou le télétravail est devenu la norme. Ce peut être très pratique également pour toutes les sociétés qui travaillent avec des commerciaux souvent en déplacement. Non seulement, l’usage de la pointeuse est plus pratique que d’utiliser excel en entreprise, mais il permet aussi une plus forte implication du salarié, car on sait que la technologie attire et stimule !