Le moulage par injection plastique est l’une des solutions de fabrication les plus utilisées à travers le monde. Bien qu’ils ne remplacent pas les moules en métal (acier ou en aluminium), de plus en plus de moules d’injection sont imprimés en 3D comme étape indispensable dans la production du moule final. Les services d’impression 3D permettent de produire un grand nombre de pièces en série, de façon plus rapide. À mesure que les technologies 3D s’améliorent, le coût par pièce continue de baisser, ouvrant une plus large gamme d’applications.

Quelle est la qualité des services d’impression 3D ?

Auparavant, l’impression 3D était surtout utilisée dans les premières étapes de conception, avec pour objectif de vérifier des prototypes qui seraient ensuite moulés par injection plastique. Sachant que les procédés d’usinage plastiques conventionnels sont très exigeants en matière d’équipements, nécessitant des machines onéreuses et des opérateurs compétents, le recours au service impression 3D permet à différents secteurs de l’industrie de produire des pièces en série de manière plus facile et plus rapide.

Il convient de rappeler que de plus en plus de matériaux sont constamment adaptés pour être utilisés dans les processus d’impression 3D, afin d’obtenir des pièces en série, en utilisant des moules d’injection plastique et des pièces imprimées en 3D. Cependant, dans de nombreuses applications, les prototypes sont beaucoup plus utiles lorsqu’ils sont réalisés avec le matériau dans lequel ils seront également produits à la fin du processus de développement.

Plusieurs facteurs ont un impact sur les services d’impression 3D. Il y a le grand potentiel de personnalisation, car c’est la seule technologie qui permet la production de pièces en série plus efficacement. Suivi par le fait qu’il est possible de produire seulement ce dont on a besoin sans gaspillage de matériaux, ce qui permet des avantages en termes de coûts de production. Enfin, il y a le recyclage des matériaux avec son impact environnemental, qui sera plus intéressant au fur et à mesure de sa progression.

Les facteurs qui impactent sur la qualité de production

Nous savons que différents services d’impression 3D sont utilisé dans les processus de moulage par injection plastique, chacun ayant des modes de fabrication et des champs d’application différents. Normalement, lorsque cela est nécessaire, la méthode la plus utilisée dans l’industrie de nos jours est de fabriquer un moule usiné en aluminium, mais, même s’il est plus rapide et moins cher que les moules définitifs, ce processus prend encore beaucoup de temps et son coût n’est pas des plus avantageux.

Les services d’impression 3D sont déjà suffisamment développés, notamment en ce qui concerne l’adoption de nouveaux matériaux thermoplastiques, qui peuvent être utilisés dans les processus de production de pièces en série. En effet, en fonction du matériau utilisé pour l’usinage de pièces par injection plastique, plusieurs variables peuvent affecter la qualité de l’impression 3D. On peut en citer entre autres :

Le niveau de précision : selon la technologie et le matériau utilisé, la pièce sera plus ou moins proche de ses dimensions nominales.

La répétabilité : c’est un facteur qui permet de déterminer à quel point une pièce sera identique à une autre, en l’usinant plusieurs fois.

La solidité : il s’agit de la résistance obtenue à partir des matériaux utilisés. Le service d’impression 3D permet de produire des pièces en série dans un matériau très résistant ou un matériau plus souple selon les besoins.

Le matériau : il s’agit d’examiner les caractéristiques générales des matériaux certifiés qui garantissent la qualité du produit final.

La qualité dépend de nombreux facteurs, des équipements utilisés à la façon dont la pièce est traitée après l’impression 3D. En outre, il ne faut pas oublier de souligner l’importance des facteurs externes dans les procédés d’injection plastique. En effet, après l’étape d’impression, une pièce doit passer par différents processus pour affiner sa qualité, en tenant compte des facteurs tels que la chaleur et l’humidité peuvent influer sur un résultat obtenu.