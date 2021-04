L’impact du bras robot industriel dans l’industrie manufacturière augmente avec des avantages en termes d’économies de coûts, de productivité et d’efficacité accrues. De nombreuses entreprises qui ont des bras robotiques sont en mesure d’économiser sur les coûts tels que le travail humain peu qualifié avec moins de gaspillage et d’erreurs humaines. Les bras robotiques sont capables d’augmenter l’efficacité et la productivité avec des périodes de fonctionnement plus longues de la même force, précision et actions programmées répétitives. Dans certaines régions, les bras robotiques sont capables de pourvoir les postes qui sont demandés par les employeurs mais ne sont pas en mesure de pourvoir. Jetons un coup d’œil pour voir ce que sont les bras robotiques industriels.

Que sont les bras robotiques ?

Les bras robotiques sont un type de bras mécanique qui est généralement programmable, avec des fonctions similaires à celles d’un bras humain. Un bras robotique peut être un mécanisme seul ou faire partie d’un robot plus complexe.

Le bras robotique industriel

Ce qui définit un robot industriel, selon la Fédération internationale de robotique, c’est qu’il s’agit d’un système robotique conçu pour la fabrication qui implique la capacité d’être automatisé et programmable pour effectuer des tâches physiques liées à la production sans avoir besoin d’un humain contrôleur, et se compose de trois essieux ou plus les rendant capables de mouvement. Les applications typiques des bras robotiques industriels sont le soudage, la peinture, l’assemblage, l’emballage, l’étiquetage, la palettisation, l’inspection des produits et les tests. Ils ont également la capacité d’aider à la manutention des matériaux et de fournir des interfaces. Les bras robotiques accomplissent leurs tâches avec une endurance, une vitesse et une précision élevées. Les bras robotiques industriels se trouvent couramment dans l’industrie manufacturière.

Pourquoi utilise-t-on des bras robotiques ?

Il y a quelques raisons pour lesquelles des bras robotiques industriels sont utilisés dans la fabrication. Les bras robotiques industriels sont capables, dans une certaine mesure, d’imiter le mouvement humain. Avec la capacité d’imiter le mouvement humain, ils sont utilisés et placés dans des zones qui ont besoin de réduire les dangers pour les humains, plus de force ou de précision qu’un humain, des rôles jugés trop ennuyeux pour les travailleurs humains ou lorsqu’une opération continue est nécessaire.

De nombreux robots sont capables de répéter des actions et des mouvements avec une précision de quelques millièmes de pouce tout en étant utilisables 24 heures sur 24, ce qui en fait une marchandise très recherchée dans le domaine de la fabrication.

La précision d’un bras robotique dépend de l’étalonnage et de la maintenance appropriés de l’équipement. Un exemple d’industrie qui utilise fortement des bras robotiques est l’industrie de fabrication médicale. L’industrie médicale a des intérêts particuliers pour les bras robotiques en raison de leurs incisions laser précises et précises pendant les procédures chirurgicales. Ils sont également utilisés dans la production de flacons et de médicaments qui aident à éliminer le potentiel de contamination humaine parmi d’autres défauts. L’automatisation offre plus de productivité et moins d’erreurs, ce qui entraîne une demande croissante dans de nombreuses autres industries.

Les bras robotiques industriels ont un impact positif sur l’industrie manufacturière et les avantages continuent de croître avec la sortie de nouveaux robots avec de nouvelles spécifications. Nous pourrions envisager un avenir où le travail des bras robotiques industriels est la norme dans toutes les usines de fabrication.

Quels sont les inconvénients ?