Porté par le charisme et la bouillonnante énergie d’Alexandre Yérémian, l’entreprise Jarvis Legal est en passe de devenir un acteur incontournable du monde de la legal tech. Déjà sur le pont pendant la crise du Covid 19, la start-up digitale s’est engagée auprès d’une profession sinistrée par les conditions sanitaires et qui a du se réinventer pour persister. Grâce aux solutions apportées, les avocats ont ainsi pu poursuivre leur activité en télétravail et en toute sécurité.

Mais Jarvis Legal n’est pas une simple structure de compensation en temps de crise. Son action innovante ne cesse de bouleverser les pratiques et offre de nouvelles solutions pour faciliter le travail des avocats. Son logiciel de gestion de cabinet d’avocat lui a notamment valu l’admiration de la profession. Outil de rationalisation et de performance, il a permis aux professionnels du droit de se reconcentrer sur leur cœur de métier tout en améliorant leur process. Explications.

Jarvis Legal : un logiciel de gestion de cabinet d’avocat pour tous

Pour les avocats, la rédaction de documents est une tâche incontournable mais extrêmement chronophage et fastidieuse. Avec l’outil de gestion de cabinet d’avocat Jarvis Legal, ils peuvent enfin affecter ces longues heures de travail à d’autres tâches, grâce à un système automatique de fusion de documents. Un gain de temps et d’énergie considérable pour un résultat d’une qualité exceptionnelle. Pour découvrir le 1er logiciel avocat 100% Web, suivez le lien !

L’outil de Jarvis est conçu pour être accessible à tous. Il n’est ainsi aucunement nécessaire de disposer de compétences informatiques avancées pour l’utiliser. En quelques clics, vous sélectionner la langue et le modèle de votre document et l’outil de gestion se charge de fusionner vos documents. Vous pourrez ainsi créer une multitude de modèles préétablis qui permettront de faciliter le travail des différentes équipes et même de personnaliser a posteriori les envois si nécessaire.

Des fonctionnalités pour améliorer la performance des cabinets d’avocat

Le logiciel de gestion de cabinet d’avocats par Jarvis Legal permet en outre de rationaliser les process internes. Grâce à sa bibliothèque centralisée, vous pouvez partager une grande variété de modèles communs avec vos équipes. Ce partage des connaissances vous assurera du respect des dernières législations en vigueur par le personnel qui n’aura plus besoin d’avoir recours à Lexbase, l’accès à la connaissance juridique, pour s’assurer de bien suivre vos directives.

En outre, ce logiciel de gestion participe au développement d’une saine ambiance de travail, où chacun se sent aussi bien considéré que dirigé. Grâce à la pertinence des modèles partagés dans la bibliothèque centralisée, les risques d’erreurs diminuent drastiquement et la sécurisation de vos productions documentaires s’en trouve largement renforcée. Un double avantage qui vous permet d’améliorer l’efficacité du travail tout en veillant au bien-être de vos collaborateurs !

L’humain replacé au cœur du métier d’avocat

Par ailleurs, le logiciel de gestion de cabinet d’avocats Jarvis Legal permet d’obtenir des résultats visibles très rapidement. Une équipe attentionnée se tient à vos côtés pour répondre à vos questions, vous orienter et vous accompagner dans votre transition digitale. La force du cloud sera désormais à vos côtés et vous bénéficierez du haut niveau de sécurité d’une entreprise française, pour qui le respect des normes RGPD et la sécurité de vos données sont des priorités.

Cette propension à privilégier le contact humain n’est pas seulement présente dans votre relation avec l’équipe Jarvis. En effet, l’installation de ce type de logiciel vous permet surtout de dégager du temps et de l’énergie pour replacer l’humain au cœur de votre métier d’avocat. Libérés des tâches fastidieuses et répétitives de la rédaction, vous pourrez enfin consacrer plus de temps à vos clients pour mieux servir leurs intérêts et améliorer la visibilité ou la qualité de vos services.