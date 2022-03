Le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) vise à offrir un encadrement légal de la protection des données personnelles. Entré en vigueur dans l’Union européenne le 25 mai 2018, il oblige toutes les entreprises à en respecter scrupuleusement les nombreuses règles. Parce que cette tâche s’avère complexe, le recours aux services d’un avocat GRPD pour être en conformité avec les prérogatives de ce texte de loi est vivement recommandé.

Les précieux conseils d’un avocat GRPD pour être en conformité avec la réglementation européenne

Si l’objectif du RGPD consiste à améliorer la protection des données personnelles de tous les citoyens de l’Union européenne, se mettre en conformité avec cette loi n’est pas chose aisée. Diplômé en droit européen des données personnelles, Stéphane Grynwajc vous propose une solide expérience d’avocat RGPD, adaptée à vos besoins.

Dans la mesure où il est parfaitement formé aux principes du RGPD, vous pouvez confier votre dossier aux mains expertes de votre avocat GRPD pour être en conformité, et éviter les risques de contrôle et de sanction. Après la phase de préaudit de l’étude de vos moyens de sécurisation des données existants, il vous rend compte d’une analyse complète et approfondie de la situation. Il vous indique par ailleurs toutes les actions complémentaires à intégrer dans le processus interne de gestion et traitement des données personnelles.

Les principes clés de la CNIL sur la sécurité des données personnelles

Bien que vous ayez tout intérêt à faire appel à un avocat GRPD pour être en conformité avec le RGPD, vraiment rien ne vous empêche de vous familiariser un minimum sur le sujet afin de pouvoir en maîtriser les grandes lignes, avec le guide de la sécurité des données personnelles de la CNIL. En prenant en compte l’ensemble des précautions élémentaires d’une bonne gestion des risques, vous en identifiez plus concrètement les origines, les impacts potentiels, ainsi que leur degré de gravité.Cela vous permettra de plus d’en discuter plus facilement avec votre avocat et vous serez en mesure de comprendre son audit et ses préconisations.

Pour vous initier, un minimum a ce règlement afin de le mettre en place et vous y conformer avec l’aide d’un avocat, vous pouvez vous inscrire gratuitement à une formation en ligne organisée par la CNIL autour du Règlement Général pour la Protection des Données. Cet atelier s’articule autour de 4 modules :

le RGPD et ses notions clés

les principes de la protection des données

les responsabilités des acteurs

le DPO et les outils de conformité

Dans tous les cas, ne prenez aucun risque et sollicitez l’assistance d’un avocat GRPD, qui maîtrise le droit des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), pour la mise en conformité des données personnelles au sein de votre structure.