Dans ce guide, j’expliquerai le meilleur choix entre les smartbands, les smartwatches ou les montres de sport, entre les différences et les similitudes.

Smartwatch : de la montre intelligente à l’appareil de fitness et de loisirs

Les ancêtres des montres connectées sont ces montres déjà populaires depuis les années 70 équipées de diverses fonctions supplémentaires en plus du signal horaire traditionnel : calculatrice, convertisseur et autres fonctionnalités déjà présentes sur les montres à cristaux liquides Casio des années 70 et 80.

Les montres connectées modernes prennent plutôt le suffixe intelligent car ils sont équipés d’une connectivité sans fil qui les rend capables de communiquer avec les smartphones et de dupliquer certaines fonctions. Initialement uniquement capables de répliquer les opérations de base (alerte SMS entrant, heure, date et alerte d’appel), en quelques années, ils ont développé de nombreuses nouvelles fonctionnalités, de la mesure de la fréquence cardiaque à la surveillance du sommeil, de l’affichage des prévisions météo à la possibilité de lire et de gérer des listes de lecture audio et vidéo.

Il existe aujourd’hui de nombreuses smartwatches qui se sont affranchies du rôle d’Avatar des smartphones et fonctionnent en totale autonomie. Parmi celles-ci, les smartwatches Android avec slots pour carte SIM, donc capables d’utiliser ça fonction tant appréciée des fans de Diabolik et d’Eva. Sans aucun doute, désormais un accessoire vestimentaire très convoité, il peut atteindre des niveaux d’une grande élégance. Il suffit de regarder une smartwatch Apple pour iPhone pour s’en rendre compte. Qui d’autre que la maison Cupertino aurait pu faire quelque chose d’aussi cool (et cher).

Sportwatch : montres intelligentes GPS pour les sports de plein air

Ce que beaucoup appellent des montres de sport sont des montres intelligentes avec GPS pour une utilisation sportive en plein air. Ce n’est pas un hasard si l’un des principaux fabricants de ces appareils portables est Tom Tom. La présence du capteur GPS vous permet d’ajouter une série de fonctionnalités idéales pour ceux qui aiment les sports de plein air. Du vélo à la course à pied, du motocross au ski, un appareil équipé d’un traceur GPS est un allié valable et une mine d’informations qui peuvent s’avérer fondamentales dans de nombreuses situations sportives. Le fixateur de localisation GPS est souvent associé à d’autres options telles que l’altimètre, le baromètre et le gyroscope, très utile en cas d’excursions en montagne ou de vols en parapente.

Cependant, la frontière entre montres de sport et montres connectées peut s’estomper, voire disparaître. Selon le magasin ou le site internet, vous pouvez trouver un produit parmi les montres de sport qu’un site concurrent répertorie parmi les montres connectées et inversement, vous n’avez donc pas à prendre littéralement ces définitions. Disons qu’il serait plus correct d’interpréter une montre sport homme comme quelque chose de conçu pour un usage sportif complet. Cependant, par exemple, la récente Fitbit Ionic : est une smartwatch puissante et suréquipée qui a une vocation sportive prédominante, comme le font beaucoup les meilleurs appareils portables hi-tech pour le sportce sont des smartwatches ou des smartbands.

Smartband avec montre : l’allié quotidien du fitness et du bien-être

Plus légers, plus petits et généralement avec moins de fonctions que les smartwatches ou les montres de sport, les smartbands sont un système d’affichage numérique sans fil et peuvent s’avérer très utiles pour notre sport, mais aussi pour notre bien-être au quotidien. Grâce aux dimensions contenues, à la forme ergonomique et au poids très faible, ils peuvent être portés sans gêne 24 h 24, en salle de sport ou dans n’importe quelle situation, et permettent donc à un logiciel installé dans le smartphone ou la tablette de collecter une collection considérable de des données de suivi de notre vie quotidienne, mais aussi de notre sommeil. Troubles du rythme cardiaque et apnée du sommeil (qui peuvent révéler des problèmes cardiovasculaires importants) sont détectés et enregistrés, constituant un matériel précieux à des fins médicales.

Ce sont aussi des fonctions possibles pour les smartwatches ou les montres de sport, cependant les smartbands ont leur vrai plus dans leur portabilité, puisqu’ils sont capables de faire moins de choses que leurs proches parents. Souvent préférés pour cette raison, ils peuvent être extrêmement polyvalents en s’adaptant à une utilisation sans couture, comme le Samsung Gear Fit 2 , qui grâce à son étanchéité jusqu’à 5 atmosphères peut également être utilisé en natation.

En conclusion, plutôt que les dénominations, je vous dirais de faire attention aux caractéristiques techniques et à l’utilisation que vous devez en faire.