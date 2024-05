Souvent, ceux qui choisissent de se lancer dans la voie du freelance doivent être confrontés à une question très importante. Comment trouver de nouveaux clients ? Voici quelques conseils sur les meilleures stratégies à entreprendre pour rendre votre profil professionnel attractif et ainsi trouver de nouveaux clients aussi bien en ligne que hors ligne.

5 conseils pour trouver de nouveaux clients en tant qu’indépendant

1. Créez votre propre identité de marque dans une niche spécialisée

Le freelance, lorsqu’il propose son travail intellectuel, s’offre c’est pourquoi il doit avoir sa propre identité de marque spécifique qui le rend bien reconnaissable et qui le montre aux yeux des clients comme unique, compétent, précieux, spécialisé dans un domaine spécifique de connaissance et d’activité.

Pour ce faire, il est nécessaire de définir dès le départ et de maintenir dans le temps le ton de voix, le logo et l’image coordonnée, un éventuel portfolio pour que les clients comprennent immédiatement votre style, vos caractéristiques et vos compétences humaines et professionnelles et sachent communiquer.

2. Connaissez bien votre public cible

Pour pouvoir trouver les bons clients pour votre entreprise, il est essentiel d’être clair sur le marché dans lequel vous souhaitez évoluer et à quelles personnes – clients potentiels – vous vous adressez, quels sont leurs besoins, leurs habitudes, leurs désirs.

De même, il est nécessaire de connaître vos concurrents pour construire une stratégie de différenciation de votre marque et vous présenter comme le meilleur du secteur.

3. Établissez des relations

Les relations humaines sont toujours fondamentales, non seulement dans la vie privée mais aussi dans la vie professionnelle. Il est donc important de construire et de renforcer de bonnes relations aussi bien avec ses clients qu’avec ses « collègues », qui pour le freelance sont essentiellement d’autres freelances avec lesquels pouvoir réseau. Vous avez besoin d’un coup de main pour démarrer votre entreprise et connaître toutes les étapes nécessaires. La plateforme informatique des freelances et agences web mon-expert-digital.com s’en charge !

4. Mettez-vous en ordre

Cela peut paraître évident, mais il est toujours bon de rappeler cette notion importante. Pour créer une entreprise, il faut être correctement classé d’un point de vue fiscal, par exemple en prenant soin d’ouvrir un numéro de TVA avant de faire sortir son entreprise du marché.

5. Faites-vous connaître

Pour se faire connaître auprès de nouveaux clients, il est important d’utiliser tous les outils disponibles, depuis les outils en ligne (réseaux sociaux, site internet, marketing digital) jusqu’aux outils traditionnels (TV, radio, papier imprimé) jusqu’aux événements live comme les salons, des conférences, des ateliers et des opportunités de rencontres, que nous verrons mieux tout au long de cet article.

Dans le monde dans lequel nous vivons, la première façon de trouver de nouveaux clients est sans aucun doute en ligne, en profitant des technologies numériques dont nous disposons. Ne pas avoir de présence en ligne aujourd’hui équivaut à ne pas exister.

Le canal principal et le plus immédiat sont les médias sociaux, qui sont désormais considérés comme des plateformes publicitaires essentielles. Facebook, Twitter et Instagram représentent aujourd’hui des outils très efficaces pour entrer en contact avec un très large public et ainsi obtenir des clients de manière simple, rapide et directe, mais YouTube et votre propre site web sont également des outils fondamentaux, en plus de votre page LinkedIn, le réseau social de référence pour le monde du travail.

Regardons de plus près un par un.

Avoir un profil Facebook à utiliser à des fins professionnelles est important pour définir votre présence sur le marché et interagir avec des clients potentiels. De plus, avec le développement des techniques et stratégies de marketing des médias sociaux, les principales plateformes se sont dotées d’outils publicitaires spécifiques, comme Facebook Ads, qui facilite l’atteinte des objectifs marketing, grâce à la possibilité de créer des campagnes publicitaires ad hoc. .

Même Twitter, grâce à des particularités telles que l’immédiateté des échanges et la facilité d’entrer en contact avec des millions d’utilisateurs, peut constituer une aide valable pour un indépendant, qui, grâce à l’utilisation de cette plateforme sociale, peut également offrir un service d’assistance immédiate. Il est toujours bon de ne pas attendre que les autres écrivent, mais de prendre l’initiative et de commencer à interagir.

Trouver de nouveaux clients sur Instagram

Il ne faut pas non plus sous-estimer le réseau social qui, plus que tout autre, connaît un véritable essor ces dernières années, à savoir Instagram. C’est le canal idéal pour mettre en œuvre la visibilité de votre marque à travers des vidéos et des images, y compris les outils les plus utilisés. Aujourd’hui comme les histoires et les bobines. Si vous jouez bien vos cartes, vous pourrez attirer un large public en peu de temps. Pour cela, il est nécessaire de publier constamment et périodiquement du contenu qui puisse être intéressant, engageant et utile pour votre public cible, de manière attrayante et manière différente de celle de ses concurrents et fidéliser leurs abonnés au fil du temps.

Trouver de nouveaux clients sur YouTube

Enfin, parmi les principales plateformes sociales, il ne faut pas oublier YouTube. Il pourrait être utile d’ouvrir une chaîne dédiée et de mettre régulièrement en ligne des vidéos pour toucher la cible souhaitée. Même dans ce cas, vous pouvez commencer avec peu. Si, par exemple, une artisane se consacre à la vente de produits au crochet, en téléchargeant des vidéos explicatives sur sa chaîne YouTube, elle pourra gagner un bon nombre de followers, parmi lesquels de nombreux pourraient être intéressé à acheter ses œuvres.

Trouvez de nouveaux clients grâce à votre site Web et au marketing numérique

En plus des profils sociaux, avoir votre propre site Internet, un blog ou au moins une page de destination, qui constitue une vitrine de votre entreprise et des services proposés, avec des exemples de travaux antérieurs, des contacts et d’autres informations utiles, est essentiel. De plus, il est bon de savoir comment utiliser au mieux les différentes possibilités qu’offre le marketing numérique, de l’optimisation des textes du point de vue du référencement à la publicité, des newsletters aux listes de diffusion.