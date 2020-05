Tandis que la crise sanitaire nous a rappelé à quel point nos sociétés sont vulnérables, beaucoup de Français ont mis à profit cette période de repos forcé pour réfléchir à leur sécurité. Et le début de pénurie constatée dans les magasins, les stratégies contestées du gouvernement pour faire face à la crise ou encore les indispensables mesures de distanciation sociale, tous ces événements participent au sentiment que la sécurité est affaire d’anticipation personnelle.

Avec le développement des technologies numériques, de multiples secteurs ont vu leurs méthodes et leurs principes d’application complètement transformés. La sécurité à domicile ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. Conjuguée à des éléments de sécurité classique, la connectivité des installations permet de maximiser plus encore la sécurisation des bâtiments et diminue drastiquement le temps de réponse des équipes chargées d’intervenir. Mais en quoi consistent vraiment ces technologies derrière la télésurveillance ? Réponses.

Les éléments de sécurité de la maison

Si les technologies derrière la télésurveillance en font un formidable outil pour protéger les personnes et les biens, elle ne serait rien sans le concours de techniques plus anciennes mais pas moins efficaces. En effet, la meilleur des dissuasions pour le malfaiteur est d’être informé de la surveillance d’un bien. En apposant un badge ou un autocollant sur sa maison, on signale qu’elle est surveillée, ce qui a pour effet de détourner la plupart des cambrioleurs vers une autre cible.

Des professionnels de la sécurité comme Sector Alarm distribuent donc toujours à leurs clients ce type d’affichage pour réduire considérablement le nombre de tentatives. Pour repousser les plus aguerris, il faudra tout de même mettre en place des éléments plus coercitifs comme les détecteurs de mouvement dans le jardin, ou d’ouvertures de porte sur les seuils. En plus, installer des détecteurs de fumée permettra de sécuriser les habitations des personnes âgées ou abritant des enfants.

La connectivité, l’assurance d’une réactivité rapide des équipes

S’appuyant sur ce réseau de capteurs judicieusement placés, les professionnels de la sécurité les relient à une centrale pour collecter et centraliser l’ensemble des informations reçues. Il existe différents types de produits, alarmes filaires ou sans fil, chacun répondant à des besoins spécifiques, évalués à partir de la conformation du terrain, des habitudes des propriétaires ou encore de contraintes budgétaires. Cette centrale est le cœur du dispositif.

Les technologies derrière la télésurveillance s’appuient donc sur cet élément physique, directement en prise avec le terrain et qui opère le lien avec les équipes chargés de la surveillance du domicile. C’est aussi par son intermédiaire que le propriétaire peut mettre l’alarme sous tension ou au contraire la désactiver. Enfin, le système se complète avec l’intervention des opérateurs qui observent 24h/24 et 7j/7, prêts à mobiliser les services de secours ou d’assistance et les diriger vers le domicile.

Les technologies derrière la télésurveillance et la sérénité à domicile

Toutes ces technologies, imbriquées les unes dans les autres permettent aux clients de pouvoir vivre leur vie en toute sérénité. Cette surveillance de chaque instant permet en effet de se prémunir contre les agressions, les tentatives de cambriolage mais aussi et surtout de limiter les risques d’accidents domestiques, qui représentent une proportion non négligeable des décès constatés chaque année par les services de sécurité.

Recourir aux services d’un installateur professionnel pour ce type d’alarme permet en outre de bénéficier des conseils et de l’expertise de son personnel, toujours prompt à anticiper les besoins des clients. En parallèle, les technologies derrière la télésurveillance ne cessent d’évoluer avec les nouvelles techniques produites par les professionnels de l’électronique. Dans quelques années, peut-être la sécurité sera-t-elle garantie à tous ?