Vous êtes à la recherche d’un antivirus efficace pour sécuriser vos données et votre appareil ? Le marché regorge de multiples logiciels parmi lesquels vous pouvez choisir. Les plus populaires sont Norton, Avast, McAfee et Bitdefender.

Depuis quelque temps, un autre fournisseur commence à faire parler de lui : TotalAV. Il offre un programme qui est réputé pour son excellent rapport qualité-prix, mais est-ce vrai ? Voici notre critique détaillée sur l’antivirus TotalAV!

Quelles sont les fonctionnalités de TotalAV ?

TotalAV est un programme informatique qui détecte et supprime les différents virus et logiciels malveillants présents dans votre appareil. Ce nom ne vous dit rien ? C’est tout à fait normal ! L’antivirus est récent. C’est une création d’une start-up britannique nommée Protected.

Afin de sécuriser vos données et votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette…), TotalAV propose différentes fonctionnalités qui vont des plus basiques aux plus avancées.

Détection et suppression des malwares

Comme l’indique eldiario dans son article sur totalav opiniones , l’antivirus figure parmi les plus efficaces pour détecter et supprimer la majorité des malwares qui infiltrent votre appareil : virus, logiciel espion, logiciel rançonneur (ransomware), cheval de Troie, logiciel publicitaire, faux logiciel de sécurité…

Nettoyage du disque

Cette fonctionnalité permet de contrôler les fichiers et les programmes sur l’appareil afin de détecter les malwares. TotalAV peut aussi détecter les doublons et les programmes que vous n’avez pas utilisés depuis longtemps.

Scans intelligents

Avec TotalAV, vous avez la possibilité de programmer des scans réguliers. Cela vous garantit une meilleure protection de votre système.

Navigation sécurisée

Certaines formules d’abonnement de TotalAV vous permettent d’accéder à un VPN pour sécuriser vos activités sur la toile. Le fournisseur de VPN met à votre disposition des serveurs répartis dans plus de 60 pays et 100 villes à travers le monde.

Protection web

Un appareil connecté à internet est plus exposé aux virus et malwares. Avec la protection web de TotalAV, vous ne devriez plus vous inquiéter. Cette fonctionnalité comprend l’extension du navigateur, la détection des plateformes potentiellement dangereuses, la détection et la suppression des malwares, sans oublier le nettoyage automatique des cookies et des historiques.

Contrôle de violations des données

TotalAV fonctionne en permanence afin de trouver les violations de vos données personnelles (identifiants de connexion, informations sur votre identité…). Et si une telle chose se produit, vous en serez notifié le plus vite possible.

Bloqueurs de publicités

TotalAV est doté d’un bloqueur de publicités. Ainsi, vous ne risquez pas d’être dérangé par des popups et des notifications indésirables lorsque vous naviguez sur internet.

Optimisation du système

Cette section comprend différents outils pour accélérer les performances globales de votre appareil. Entre autres, elle permet d’optimiser les programmes de démarrage, de désactiver les programmes afin d’avoir un démarrage plus rapide, de supprimer les cookies qui ralentissent la navigation.

Coffre-fort

Avec cet outil, vous pouvez facilement enregistrer et gérer toutes les informations d’identification, surtout les mots de passe.

Antivirus TotalAV, quels sont les tarifs ?

Plusieurs formules sont disponibles à différents prix. Vous avez donc la possibilité de choisir l’abonnement le plus adapté à vos besoins et votre budget.

Offre gratuite

La première formule proposée par TotalAV est gratuite, mais n’est disponible que pour 7 jours. Il s’agit en réalité d’une période d’essai durant laquelle vous pouvez profiter des fonctionnalités basiques et essentielles comme la détection et la suppression des virus.

Antivirus Pro

En optant pour l’abonnement Antivirus Pro, vous pouvez sécuriser jusqu’à 3 appareils à un tarif compétitif. Vous pouvez profiter de tous les outils de sécurité de TotalAV.

Sécurité Internet

Cette formule couvre jusqu’à 5 appareils et comprend les fonctionnalités de sécurité et la fonction VPN pour naviguer sereinement sur le web. Par rapport aux offres des concurrents, Securité Internet est une très bonne affaire.

Sécurité totale

Cet abonnement est certainement le plus complet. En plus des fonctionnalités citées plus haut, Sécurité totale permet de profiter d’un bloqueur de publicités, d’une fonctionnalité Trousseau de mots de passe sécurisés. En outre, la formule peut couvrir jusqu’à 7 appareils.

Les avantages et inconvénients de TotalAV

Les plus

Une large gamme de fonctionnalités avancées pour protéger, mais aussi pour optimiser les performances de l’appareil

Un antivirus au meilleur prix

Une interface épurée et intuitive

Un programme compatible avec différents systèmes : Windows, Mac, iOS et Android.

Un service client disponible et réactif

Les moins

Un antivirus avec une version gratuite très limitée

Notre avis final sur TotalAV

L’antivirus TotalAV propose des tarifs plus bas que ceux des concurrents. Cependant, cela ne signifie pas que le logiciel est de mauvaise qualité. Au contraire, les performances de TotalAV sont impressionnantes. Le programme offre une protection en temps réel et peut détecter et bloquer un grand nombre de virus et logiciels malveillants.

Par ailleurs, en fonction de l’abonnement, il propose des fonctionnalités supplémentaires intéressantes : VPN, bloqueur de publicités, outil d’optimisation de système, gestionnaire de mots de passe et bien d’autres encore. Grâce à ces outils, non seulement vous jouissez d’une excellente protection, mais vous pouvez aussi profiter d’un appareil performant.