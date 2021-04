Face à la recrudescence des actes de cambriolage, de délinquance ou de vandalisme, de nombreux Français cherchent aujourd’hui des solutions pour protéger leur foyer et leur famille. En effet, on constate que les effractions augmentent en cette période de crise économique. Les conséquences de la crise sanitaire sur le moral et le budget des ménages ne devraient faire qu’augmenter cette tendance. Mais heureusement, les nouvelles technologies au service de la télésurveillance sont en pleine expansion. Explications.

La télésurveillance, un outil innovant et sécurisant

Avec le développement des technologies connectées, le secteur du gardiennage ainsi que celui de la protection des biens et des personnes est en pleine transformation. En effet, le pouvoir des réseaux permet aujourd’hui à des entreprises spécialisées de proposer un système de télésurveillance pour appartement ou maison aussi complet que réactif et extrêmement sécurisant pour les consommateurs. Ceci notamment grâce au développement des nouvelles technologies au service de la télésurveillance.

Des acteurs majeurs du secteur comme Ilo by Somfy proposent ainsi des solutions complètes qui incluent de nombreux services dans leurs formules. La télésurveillance permet d’abord de veiller sur votre bien 24h/24 et 7j/7 via des agents réactifs qui prennent en charge les alertes communiquées par le système. Ils sont ensuite capables de vous alerter directement ou de solliciter les forces de l’ordre en cas de besoin. Enfin, un gardien peut être envoyé sur place en cas de doute pour vérification !

Les nouvelles technologies au service de la surveillance

Quand on parle de nouvelles technologies au service de la télésurveillance, on désigne en fait un grand nombre d’outils qui, connectés entre eux et au central, constituent la meilleure des protections pour votre domicile. Les caméras full HD, intérieures et extérieures, permettent un identification claire des dangers et constituent aussi un puissant outil de dissuasion. Tout comme les sirènes des alarmes qui suffisent dans bien des cas à faire fuir les malfaiteurs.

Des technologies plus perfectionnées encore comme les détecteurs de vibrations, d’ouverture de battant, de fumée ou même de mouvement permettent de créer un rempart de protection autour des points d’entrée classiques des voleurs. Si la dissuasion ne fonctionne pas, le système ne manquera pas d’alerter dès que l’effraction sera commise. Enfin, grâce à la télécommande, l’utilisateur pourra activer ou désactiver simplement son système de vidéosurveillance ou même envoyer un SOS immédiatement en cas de besoin !

Un interlocuteur professionnel pour assurer la garde de votre logement

Si les nouvelles technologies au service de la télésurveillance sont des armes essentielles pour votre sécurité, il n’en demeure pas moins que leur installation doit être facilitée et que la centralisation ainsi que la gestion des alertes doit être effectuée de manière professionnelle. C’est pourquoi on vous recommande faire appel à des sociétés expertes comme par exemple le groupe Somfy. Grâce à eux, vous aurez non seulement accès à du matériel efficace mais aussi à un service de qualité supérieure.

L’un des intérêts premiers de l’offre Ilo by Somfy consiste en la simplicité de son installation. Pas de trous à faire dans les murs ou d’outils spécifiques à manier, l’alarme se pose en quelques minutes ! Par ailleurs, le système offre un grand nombre de fonctionnalités, facilement contrôlables via une application smartphone. Rappel d’activation à distance, respect de la vie privée, calendrier de programmation, en quelques manipulations, vous pourrez configurer à loisir votre système !