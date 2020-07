Chaque année, en été, ce sont des centaines de propriétés qui sont cambriolées. Alors, si cette année vous avez décidé de partir en vacances l’esprit léger, n’hésitez pas à vous tourner vers ces spécialistes du système de télésurveillance qui pourront vous proposer plusieurs formules en fonction de vos besoins.

Un système adapté à toutes les bourses !

Pour protéger efficacement son habitation lors des périodes de vacances, rien de tel que de faire installer un système de télésurveillance. Or, souvent, les propriétaires sont frileux à l’idée dans la mesure où cela suppose un budget conséquent. Et pourtant, sachez qu’il existe désormais des spécialistes capables de répondre à toutes les situations et surtout, de s’adapter à votre budget.

Par exemple, ils pourront vous proposer un forfait à prix-mini pour une période de 3, 10 ou 30 jours. À l’intérieur, ils incluent la présence d’un détecteur de mouvement qui donnera immédiatement l’alerte en cas d’intrusion. Vous pouvez même opter pour la prise de photos en option, histoire d’apporter des preuves aux autorités pour un cambriolage. Cela facilitera les démarches et surtout, vous permettra d’être indemnisés plus facilement.

Idéal pour toutes sortes de risques

Évidemment, quand on pense à un système de télésurveillance, on pense systématiquement à des cambriolages ! Toutefois, vous n’êtes pas non plus à l’abri d’autres risques tels que des inondations ou encore, un incendie.

Et dans ces cas-là, ces professionnels vous proposent également un système intégré qui permettra de prévenir les autorités compétentes en cas de sinistre. Par exemple, ils ont mis au point un détecteur connecté capable de prévenir immédiatement les pompiers et les forces de l’ordre pour une intervention rapide. Mais on pense également aux fuites d’eau avec, dans ce cas présent, un détecteur qui sera capable de vous prévenir et donc, d’éviter un éventuel dégât des eaux. Vous l’aurez compris, c’est un système complet et accessible pour toutes les bourses afin de partir en vacances l’esprit léger !