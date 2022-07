Deepidoo et Deeptech est une agence de marketing sensoriel qui propose une approche immersive pour diffuser des contenus interactifs. Elle travaille avec les plus grandes marques pour créer des expériences sensorielles inoubliables. Leur équipe de professionnels du marketing sensoriel est passionnée par la création de contenus immersifs et interactifs qui touchent les cinq sens. Ils ont également développé une gamme de shop in shop qui permettent aux consommateurs de vivre une expérience sensorielle unique.

Qu’est-ce qu’une agence de marketing sensoriel ?

Une agence de marketing sensoriel est une entreprise qui crée et diffuse des contenus interactifs pour les marques. Ces contenus peuvent être diffusés sur différents supports, tels que les écrans d’accueil des magasins, les bornes interactives, les applications mobiles et les sites web. Les agences de marketing sensoriel utilisent des technologies de pointe pour permettre aux consommateurs d’interagir avec les marques de manière innovante et immersive. Elles peuvent également concevoir des « shop in shop », c’est-à-dire des espaces dans les magasins où les consommateurs peuvent expérimenter les produits avant de les acheter. Enfin, elles peuvent proposer des services tels que le conseil en stratégie digitale ou la création de contenus riches en informations.

Deepidoo, marketing sensoriel, est une société à service complet qui fournit des solutions de contenu interactif aux détaillants. Ils offrent une gamme complète de services, de la gestion de projet à la production et la distribution de prestations en marketing sensoriel.

La gamme de shop in shop: une nouvelle approche du marketing sensoriel

Les shop in shop sont une nouvelle tendance en matière de marketing sensoriel. Ils permettent aux marques de diffuser des contenus interactifs dans les magasins et de créer une expérience sensorielle unique pour les consommateurs. Cette approche du marketing sensoriel est particulièrement efficace pour les marques qui souhaitent se démarquer de la concurrence et se faire remarquer par les consommateurs. Les shop in shop sont généralement gérés par une agence marketing sensoriel, qui s’occupe de toutes les aspects de l’expérience, du design à la production des contenus interactifs.

Qu’est-ce que le retail ?

Le retail est l’activité consistant à diffuser des contenus interactifs en magasin, sur le lieu de vente ou à proximité, afin d’influencer les comportements des consommateurs. L’objectif est de faire en sorte que les clients achètent plus, mieux et plus souvent. Il s’est développé avec l’essor du e-commerce et du commerce mobile. Il permet aux marques de toucher leurs clients cible au moment et à l’endroit où ils sont susceptibles d’être intéressés par un achat. Le retail est une activité centrée sur le client, qui vise à lui offrir une expérience unique et personnalisée.

Pour ce faire, les marques doivent identifier les moments clés du parcours d’achat des consommateurs et y diffuser des contenus pertinents, en utilisant les canaux appropriés.

Retail et shop in shop : l’éveil des sens du consommateur

Le retail évolue et les enseignes doivent s’adapter pour rester compétitives. L’un des aspects les plus importants du retail moderne est l’expérience client. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et veulent être surpris, divertis et informés lorsqu’ils font des achats. Pour répondre à ces demandes, les enseignes doivent diffuser des contenus interactifs dans leurs points de vente. Les shop in shop sont un excellent moyen de créer une telle expérience. En effet, les shop in shop permettent aux consommateurs de découvrir les produits de manière interactive et ludique. De plus, ils peuvent également essayer les produits avant de les acheter. Les enseignes qui intègrent des shop in shop dans leur retail strategy ont donc un avantage des données numériques.