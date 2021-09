L’idée de bénéficier d’échantillons de produit au quotidien semble être une idée saugrenue et pourtant c’est tout à fait possible. Il existe de nombreux sites qui proposent cette idée, le site « Tous testeurs » en fait partie. Tous les jours, vous recevez des échantillons gratuits de produits à promouvoir. Les plus grandes marques de cosmétique et de produits alimentaires adoptent ce principe pour sonder les consommateurs et faire une évaluation de leurs panels de produits. Faisons le point concernant cette offre pour en profiter au plus vite.

Tous testeurs : quelles sont les conditions générales d’utilisation ?

Les services du site « Tous testeurs » sont accessibles sous certaines conditions. Celles-ci sont applicables aux personnes désireuses de profiter des échantillons de produits provenant des marques en collaboration avec le site. Le simple fait de consulter le site et de l’utiliser implique que vous êtes d’accord avec l’intégralité de ses conditions d’utilisation.

Toutefois, le site réserve le droit de modification de ses conditions générales d’utilisation et cela à tout moment sans émettre un préavis ou une quelconque indemnité. Aussi, il est important de les consulter régulièrement pour être au courant des dernières modifications sur l’utilisation du site. Pour participer aux différents tests de produit que le site propose, les internautes doivent d’abord créer leurs comptes personnels et remplir le formulaire d’inscription dédié à cet effet.

Chaque personne inscrite sur le site devient automatiquement un potentiel testeur. Cela veut dire qu’une personne morale n’a pas le droit de devenir un testeur.

Quelles sont ses conditions d’utilisation ?

Pour ouvrir un compte sur le site « Tous testeurs », vous avez besoin d’une adresse mail valide ainsi que d’une adresse civile. Vous engagez uniquement votre responsabilité dans l’utilisation, le transfert, et la diffusion de données. Par la même occasion, vous avez l’obligation de fournir des informations exactes et réelles lors de chaque saisie. Cela implique l’exclusion de toutes informations comme un nom ou une adresse sans avoir reçu une autorisation pour le faire.

Vous vous engagez à distribuer et à rendre disponible les programmes, les informations, et les éléments qui peuvent aider les marques à améliorer un produit. La divulgation d’informations illégales ou nuisibles au site et aux marques est passible d’une sanction. C’est notamment le cas des personnes qui utilisent des logiciels de piratage ou des virus sur le site. La violation des dispositions présentes dans les conditions générales d’utilisation du site peut entraîner une suspension de votre compte et de vos droits à tester des produits.

Le propriétaire du site a le droit de supprimer ou de résilier à tout moment le compte d’un membre ou le contenu qu’il publie. Il a également le droit d’arrêter ou d’interrompre un test sans avoir à en avertir les membres concernés. Aussi, le propriétaire du site n’est en aucun cas responsable d’un éventuel préjudice que peut rencontrer un membre.

Quels sont les produits disponibles sur le site ?

Tous les testeurs proposent différentes sortes de produits à tester sur son site. On peut y voir des échantillons gratuits de parfums, de crème pour le corps, de fond de teint, et même des cartes cadeaux d’une certaine valeur. On peut aussi être amené à tester des produits d’entretien ou des produits alimentaires comme du chocolat. La liste est large, pour trouver les différentes sortes de produits pour lesquels vous serez amené à donner votre avis, vous pouvez directement consulter leur site.