En tant que professionnel du bâtiment, vous savez déjà à quel point l’estimation joue un rôle important dans votre carrière. Premier contact commercial entre vous et un client potentiel, le devis comprend vos suggestions de prix et les détails du service. Plus important encore, une fois signé par le client, il devient un véritable contrat, vous liant tous les deux à des obligations légales. Il existe de nombreuses bonnes raisons de préparer ce précieux document avec soin et avec le plus grand professionnalisme. Outre l’utilisation d’un logiciel de devis et factures pour le bâtiment, voici nos conseils pour vous aider à rédiger un bon devis dans le bâtiment ou le BTP afin d’assurer une bonne relation avec vos clients.

Avant de penser au logiciel de devis, parlez à vos clients !

Tout d’abord, avant de faire des estimations de construction, assurez-vous de bien comprendre les exigences du client. Même si cela semble évident, on oublie parfois de se poser les bonnes questions lorsqu’on se précipite pour répondre rapidement à une demande de devis!

L’écoute, en particulier le partage, est essentielle pour déterminer les attentes des futurs clients et poser des bases solides. C’est à ce stade qu’un bon artisan est intimement lié à tous les fondements de la relation client.

Si les informations fournies ne suffisent pas, merci de vérifier point par point les informations dont vous avez besoin: type de poste, budget maximum, délai requis … Pour cela, vous pouvez utiliser un logiciel de devis et factures pour le secteur du BTP.

Rappelez-vous, on peut ne pas réaliser tout le travail derrière cela. C’est donc à vous (professionnels) de le guider pour lui proposer le projet le plus adapté. N’hésitez pas à lui demander s’il peut vous montrer une photo dont il souhaite mieux visualiser la demande.

Un logiciel de devis et factures pour le bâtiment peut également vous faire gagner un temps précieux et éviter de nombreux aller-retour chronophages pour corriger les estimations. De plus, votre professionnalisme et vos soins vous seront sans aucun doute bénéfiques.

Estimations de travaux détaillées et précises

En utilisant un logiciel de devis et factures dédié aux professionnels du bâtiment, vous aurez un budget de construction qui explique clairement et précisément ce que vous allez faire (et ce que vous ne voulez pas faire). Cela vous permettra d’être assuré que vous êtes privé et d’éviter d’éventuels malentendus au travail. Par conséquent, ne sautez pas les détails et restez clair : les clients ne comprennent pas nécessairement la terminologie de la construction, évitez donc d’utiliser trop de termes techniques ou d’expliquer entre parenthèses même si vous utilisez un logiciel de devis et factures.

Aux yeux de vos clients, un élément qui peut améliorer vos devis de travail: précisez les prestations que vous allez effectuer dans chaque pièce de votre séjour. Tout comme être enseignant pour un client, ils se sentiront soulagés.

Incluez vos conditions dans le budget de construction

Comme brièvement mentionnées plus haut, les conditions de vente sont une partie importante de l’estimation. En effet, n’oubliez pas que l’estimation est un document juridique et qu’une fois signée, elle devient un contrat. Par conséquent, il promet que le client et vous-même respecteront les conditions annoncées.

Il est donc dans votre intérêt de définir ces termes en amont! Pensez à utiliser un logiciel de devis et factures pour le bâtiment pour vous faciliter la tâche.

La période de l’offre envisagée (généralement 30 jours), les modalités de paiement (virement bancaire, espèces, chèque, etc.), le montant de l’acompte (le cas échéant) …

Le logiciel de devis et factures pour le secteur du bâtiment permet aussi de vous aider à préciser votre estimation des heures de travail, et soyez strict à ce stade, ce qui est généralement essentiel pour les clients.

Utilisez un logiciel de devis et facturation

Bien que vous puissiez rédiger des devis sur des logiciels de traitement de texte comme Word ou Excel, le logiciel de devis et factures peut vous faciliter la vie et vous faire gagner beaucoup de temps.

Avec ce logiciel de devis et factures dédié aux artisans, vous pourrez générer très rapidement des devis modernes et personnalisés pour répondre de manière réactive aux exigences des clients potentiels. Cet outil polyvalent peut également mieux gérer votre entreprise.

Choisissez un logiciel de devis et factures pour le bâtiment spécialement conçu pour le secteur de la construction pour bénéficier de fonctions adaptatives, telles que la surveillance sur site, la bibliothèque d’entreprise et le calcul des améliorations du taux de taxe sur la valeur ajoutée en fonction du type de client (entreprise ou particulier) et de la nature de votre activité (bâtiment, décoration, énergie), entretien, etc.).

Que vous créiez une entreprise ou que vous souhaitez optimiser votre temps de prospection, l’achat d’un logiciel de devis et factures pour le BTP est un choix judicieux, et il se rentabilise rapidement.

Inclure toutes les informations requises dans le devis

Pour que votre devis de travail soit valide, utiliser le logiciel de devis et factures pour le bâtiment pour inclure les informations suivantes: