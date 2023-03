Le trading est devenu une pratique courante ces dernières années. C’est naturel parce que c’est une activité sur laquelle beaucoup de gens travaillent maintenant. Cependant, avant de plonger dedans, je vous recommande fortement de creuser dans les bases du trading.

Trading en ligne: qu’est-ce que c’est?

Le trading en ligne est une série d’actions et d’opérations effectuées par des commerçants sur une plateforme de trading. Cette activité s’exerce sur les marchés financiers que les traders trouvent sur la plateforme. Cela comprend le placement d’ordres d’achat ou de vente de certains instruments financiers afin de générer des bénéfices à partir de ces actions. Cela pourrait être le forex, les EFT ou même les CFD. Mais gardez à l’esprit que les transactions ne sont pas toujours gagnantes et que vous pouvez perdre. Trader, c’est donc miser sur des instruments financiers au bon moment et savoir acheter et vendre à ce moment précis pour faire du profit.

Le commerce des devises a lieu sur le marché des changes. Il s’agit d’échanger des devises telles que le dollar, l’euro et le yen. Le trading Forex se fait sur des paires telles que EUR/USD, EUR/JPY et GBP/USD.

Le trading de CFD signifie que vous devez investir, vendre ou acheter des actions d’une société particulière. Par conséquent, si le cours de l’action a une tendance à la hausse, les commerçants doivent vendre leurs actions.

Connaissance des produits

Une des principales bases du trading c’est de connaître les produits avec lesquels on va travailler. Avec quels produits pouvez-vous travailler ? Actions, obligations, turbos, options, contrats à terme, forex, CFD vous avez l’embarras du choix. Les CFD, Contracts for Difference ou Contracts for Difference sont des instruments très populaires qui vous permettent de négocier différents sous-jacents tels que les actions, les indices et les matières premières. Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur cet instrument dans notre section de trading de CFD.

Gestion des risques et gestion de l’argent

La gestion des risques et la gestion de l’argent sont importantes pour le trading. Votre bankroll est votre fonds de roulement, alors protégez-le avant qu’il ne devienne trop gros. Les commerçants doivent se poser les questions clés suivantes : où dois-je mettre l’arrêt? Quelle taille de position puis-je trader ? Quel effet de levier puis-je utiliser Ce trader utilise un trailing stop pour limiter son risque.

Analyse technique

L’analyse technique aide les traders à prendre des décisions : quelle est la tendance actuelle ou la tendance principale ? Dois-je prendre une position longue ou courte ? Quels indicateurs donnent quels signaux ? Quels graphiques et modèles de graphiques ? Dans cette section, vous trouverez de nombreuses informations, en particulier des explications sur les indicateurs, les modèles de graphique et les chandeliers. Certains outils, tels que TechScan et AutoChartist, sont automatisés pour analyser le marché et aider les traders à trouver des signaux rapidement et efficacement.

Développer une stratégie commerciale

Les traders doivent toujours avoir une ou plusieurs stratégies ou configurations de trading dans leur arsenal. En termes simples, une stratégie se compose de points d’entrée et de sortie ainsi que d’informations sur la taille de la position. Encore une fois, une question importante doit être posée. Qu’est-ce qu’une bonne stratégie, peut-elle être backtestée ? Les backtests sont-ils fiables ? À quels produits cette stratégie peut-elle être appliquée ?Cette rubrique fournit des stratégies bien connues, ainsi que leurs paramètres et configurations. Ceux-ci peuvent être utilisés comme point de départ pour développer votre propre stratégie de trading.

Utilisation des plateformes de trading

Pour apprendre le (day) trading, vous avez besoin d’une plateforme de trading efficace. De nombreuses applications offrent la possibilité d’effectuer des analyses et d’exécuter des ordres directement sur une seule plateforme. Pour cette raison, la plate-forme est l’outil de travail principal. Par conséquent, il est nécessaire de se renseigner sur les caractéristiques et les fonctions du programme, de le tester et de le maîtriser parfaitement.