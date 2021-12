Peu à peu, avec l’amélioration constante des capacités technologiques, notre monde glisse vers la numérisation totale. Si déjà aujourd’hui, il n’est plus vraiment nécessaire de sortir de chez soi pour rencontrer des amis, faire ses courses ou du lèche-vitrines, le futur s’annonce plus riche encore de fonctionnalités, qui peut-être nous libéreront enfin de toutes les tâches obligatoires du quotidien. Mais pour l’instant, l’univers du numérique est encore une terre de pionniers, riches en opportunités pour qui a les yeux ouverts. Voici donc comment devenir entrepreneur dans le domaine du web en général et celui des NFT en particulier.

L’entreprise, un vecteur de réussite

Avant de parler plus en profondeur des NFT, voyons pourquoi l’entreprise est le modèle le plus adapté à l’économie flexible et mouvante du numérique. D’abord parce que cet univers technique en constante évolution se doit de s’appuyer sur des individus aux compétences souples et actualisées. Or, les entrepreneurs sont toujours ceux qui sont en avance sur les autres, tout simplement car il en va de leur survie. Avec un monde chaque semaine plus numérisé, devenir entrepreneur dans le domaine du web, c’est donc s’ouvrir les portes d’un univers entier en construction, offrant à ceux qui s’y engagent, de belles chances de réussite.

En outre, la France est un pays parfaitement adapté au modèle de l’entreprise. Depuis plusieurs mandats, les gouvernements ont tous suivi la même ligne directrice en matière d’économie. La libéralisation du marché du travail a ainsi produit une société plus réactive, qui a su se doter de dispositifs juridiques et législatifs propices à l’entreprise. Les divers statuts, la simplification des démarches administratives, les nombreuses incitations fiscales et sociales, mais aussi bien sûr la qualité des infrastructures et la réputation de la France sont autant de bonnes raisons de préférer l’entreprise au salariat dans notre beau pays ! Mais si savoir comment devenir entrepreneur est essentiel, encore faut-il être sûr que ce statut corresponde au monde du numérique.

Pourquoi choisir d’entreprendre dans le domaine des NFT ?

Devenir entrepreneur dans le monde du web est-il une bonne idée ? La question est légitime, mais la réponse est évidente. L’univers numérique, si perpétuellement agité de remous liés aux nouveautés et aux innovations technologiques, ne peut être que favorablement abordé sous le drapeau de l’entreprise, individuelle ou collective. D’abord parce que comme sur toute terre pionnière, les défis à relever ne manquent pas. L’intelligence artificielle, l’utilisation des datas, l’intégration de la robotique ou encore les applications, apparemment infinies selon les spécialistes, de la blockchain, tous ces domaines précis et pointus requièrent des ressources en personnels, en idées et en énergie pour être développées.

Les NFT justement, pour « Non Fungible Tokens », que l’on pourrait traduire par « Jetons Non Fongibles » sont des émanations de la blockchain. Pour faire simple, on peut dire qu’ils sont des éléments cryptographiques et virtuels, associés à des codes d’identification uniques et des métadonnées. Chacun d’entre eux est donc unique. Et cette singularité est, comme pour une transaction de Bitcoin, certifiée par la blockchain. Les NFT sont donc des éléments de nature numérique, qui peuvent prendre la forme d’un tweet, d’une vidéo ou de cartes virtuelles. Et le marché est en pleine expansion depuis quelques mois !

De l’idée à l’entreprise

Comme pour toute création de société, devenir entrepreneur dans le monde du web commence toujours par une idée. De cette idée, il faudra ensuite en faire un projet pour pouvoir le rentabiliser. La première chose à faire consiste à en parler autour de vous. Vos proches, votre famille sont autant de miroirs sur lesquels vous pouvez compter pour mieux définir les contours de votre projet. Sachez être à l’écoute car un avis extérieur est toujours riche d’enseignements ! Une fois ce premier cap passé, il faudra commencer à étudier plus finement la concurrence éventuelle, observer les dernières innovations du marché dans votre secteur d’activité et tenter si possible d’ajuster votre idée aux attentes du public.

Dans le monde encore jeune des NFT, les possibilités ne manquent pas. Tout ce qui est numérique peut en fait devenir un NFT. Et vous permettre de faire fortune. Pour exemple, un tweet de Jack Dorsey peut se vendre plusieurs millions de dollars, les cartes virtuelles d’actions NBA s’échangent par milliers sur les réseaux chaque jour et une reconstitution de la fameuse œuvre de Bansky avant qu’elle ne soit détruite également disponible sous forme de NFT devrait atteindre des sommets à la vente. Et pour être sûr de la qualité de votre idée de NFT, ou du service que vous proposerez, n’hésitez pas à réaliser une étude de marché précise. Comme vous devrez réaliser chaque année le dépôt des comptes, autant que votre premier bilan soit le plus encourageant possible alors ajustez le tir dès les premières étapes de création de votre entreprise !

Choisir son statut juridique

De cette étude de marché, vous pourrez commencer à tirer des enseignements précis sur la manière dont vous devrez conduire vos affaires. C’est à ce moment que votre business plan devra se mettre en place. C’est lui qui devra fixer les besoins, tant en matière de ressources humaines que de moyens financiers ou logistiques. Un business plan bien fait est un document qui constitue la feuille de route des premières années d’exploitation de l’entreprise. Il devra aussi permettre de préciser les différentes charges que vous supporterez, le poids des achats, le coût des fournitures et bien sûr les bénéfices que vous pourrez espérer tirer de votre activité.

Toutes les caractéristiques de votre affaire commenceront alors à s’éclaircir pour vous. Il sera donc temps de choisir le statut juridique le plus adapté à votre secteur et à vos ambitions. Devenir entrepreneur dans le domaine du web est un objectif largement partagé aujourd’hui, alors ne négligez pas la phase de sélection de votre statut, car c’est elle qui déterminera pour une bonne part vos possibilités d’évolution. Pour choisir entre SAS et SARL, EURL et SASU ou bien préférer la micro entreprise pour se lancer, n’hésitez donc pas à prendre conseil auprès des plateformes juridiques du web. Vous gagnerez du temps pour vos démarches et ferez des économies à moyen terme !

Devenir entrepreneur dans le domaine du web… et après ?

Le web est une formidable terre d’investissement et d’entreprise, mais c’est aussi un espace où la concurrence est de plus en plus forte. Tout le monde veut en effet profiter des opportunités qui s’y créent chaque jour. Pour vous démarquer, et tout simplement survivre, il ne suffira pas d’avoir une idée, il faudra aussi savoir la préserver, la nourrir et la protéger pour mieux la voir s’épanouir. Tout cela ne peut se faire que dans un cadre juridique adapté. Et c’est pourquoi la prise de conseils auprès d’experts juridiques est largement recommandée.

Le monde du numérique, et plus encore le microcosme des NFT, est en effet un espace où la compétence technique est essentielle, mais cela ne signifie pas pour autant que disposer du savoir ou de l’idée suffit à assurer la réussite. Au contraire, face à une concurrence internationale, hostile et déterminée, vos choix en matière de stratégies commerciale, administrative et juridique feront bien souvent la différence entre une entreprise qui réussit et un échec cuisant. Il est donc préférable d’opter pour un accompagnement juridique de qualité. Et si vous n’avez pas le budget, nécessairement conséquent, pour embaucher un notaire ou un expert-comptable, rapprochez-vous des plateformes du web, leurs services sont équivalents et bien moins onéreux. Devenir entrepreneur dans le domaine du web, et y réussir durablement, ne peut se faire sans un soutien juridique adapté, rappelez-vous en !