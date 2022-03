La culture geek est en pleine expansion. Initiée avec le début d’Internet, et même avant avec des superproductions comme Star Wars par exemple, elle constitue désormais un vivier d’opportunités sans fin pour les entrepreneurs ambitieux. Le nombre de fans des différentes communautés qui font vivre cette tendance n’en finit plus d’augmenter et on peut être sûr que les années à venir ne manqueront d’apporter toujours plus de membres à ces entités.

Parmi les déclinaisons commerciales issues de la culture geek, le prêt-à-porter est peut-être l’une des voies les plus intéressantes pour les investisseurs. Afficher sa passion par le biais d’un T-shirt, d’un hoodie ou encore d’une casquette à l’effigie de ces héros ou productions préférés sont des marqueurs identitaires parmi les plus communs chez tous les geeks d’aujourd’hui. Comment alors profiter de cet engouement généralisé ? Quelles sont les étapes pour lancer sa boutique de vêtements pour les geeks dans les meilleures conditions de réussite ? Voici nos réponses.

Les premières étapes pour créer sa boutique de vêtements pour les geeks

Comme pour n’importe quelle autre entreprise, une boutique de vêtements pour les geeks ne peut être viable que si elle répond à un besoin précis et ciblé. C’est pour cela que l’étude de marché est indispensable. L’objectif de cette étude est notamment d’identifier la taille et le dynamisme du marché, de repérer les tendances actuelles et futures ou encore de connaître les comportements des acheteurs. En outre, il faudra aussi identifier la concurrence et observer ses usages sans oublier de se mettre en relation avec les fournisseurs les plus pertinents.

Il faudra très vite développer un business plan détaillé. Ici, le but est de décrire l’évolution à différents termes de l’entreprise. On doit y noter le contexte de création, la stratégie de développement, les besoins en locaux, collaborateurs et équipements, mais aussi estimer avec précision le développement de l’activité pour connaître la date de rentabilité du projet. Enfin, savoir comment créer sa marque de vêtements de manière optimale implique aussi d’être capable de se distinguer de la masse, notamment en fixant des caractéristiques innovantes, en créant une identité reconnaissable et, plus généralement, en façonnant une image de marque propre à votre style.

S’informer sur la réglementation du prêt-à-porter

Une fois tous ces préalables effectués, vous aurez une bonne idée des contours de votre projet. Vous pourrez alors vous lancer dans la confection de vos premiers prototypes. Cette étape stimulante et excitante ne doit pourtant pas vous détourner des nécessaires adaptations aux réglementations en vigueur. Si vous choisissez par exemple de proposer vos produits par le biais du e-commerce, il faudra vous conformer aux règles en la matière, par exemple sur la diffusion des mentions légales obligatoires sur votre site, ou encore sur des éléments plus techniques comme la double validation du panier des acheteurs.

Dans une boutique de vêtements pour les geeks physique, vous devrez impérativement vous conformer à ce que l’on appelle les ERP, soient les Règles Relatives aux Établissements recevant du Public. Citons entre autres la mise aux normes des dispositifs de sécurité comme les alarmes incendie ou bien la réalisation d’équipements permettant l’accès de votre boutique aux personnes à mobilité réduite. Assurez-vous aussi que votre stock soit correctement étiqueté et, si vous souhaitez y participer, que vous respectez bien les périodes légales de soldes.

De l’importance du choix de sa structure juridique pour son entreprise

Comme pour n’importe quel projet entrepreneurial, le choix de la forme juridique est une étape cruciale pour lancer sa boutique de vêtements pour les geeks sur des bases solides. C’est en effet à cet instant, et beaucoup d’entrepreneurs l’oublient, que vous déterminez non seulement les obligations qui vous incomberont durant toute votre période d’activité, mais aussi les possibilités futures d’évolution de votre projet, même si vous pourrez toujours changer de statut plus tard, sachant que ceci engagera des frais. D’où l’importance de se faire conseiller par un expert juridique dès les premières étapes de création de votre entreprise. Et pour cela, on vous recommande vivement les plateformes dédiées à l’accompagnement des entrepreneurs, bien moins chères que les avocats ou autres experts-comptables et tout aussi efficaces. Elles pourront vous guider dans toutes sortes d’actions comme le changement adresse entreprise, la rédaction des statuts ou encore le choix d’une forme juridique optimale.

Pour choisir votre forme juridique, il faudra d’abord faire le choix d’une aventure en solitaire ou à plusieurs. Dans le premier cas, vous pourrez par exemple choisir l’autoentreprise, qui présente l’avantage de simplifier les démarches et d’être très rapide. Dans le cas d’une boutique de vêtements, il peut néanmoins être préférable de se tourner vers des sociétés à associé unique comme la SASU ou l’EURL, plus lourdes en matière de démarches, mais aussi plus optimisées fiscalement. À plusieurs, vous pourrez vous orienter vers la SARL, notamment si vous entreprenez en couple, ou bien vers la SAS, très utile pour faire entrer facilement des associés au capital de la structure.

Comment financer sa boutique de vêtements ?

La question du financement d’une boutique de vêtements pour les geeks constitue là encore une étape essentielle. Pour les entrepreneurs, l’argent est en effet toujours le nerf de la réussite commerciale. Vous devrez dans un premier temps définir avec précision vos besoins et pour cela, la nature de votre activité est centrale. Si vous souhaitez ouvrir une boutique physique, il vous faudra payer un loyer, voire acheter un fonds de commerce, trouver des équipements indispensables comme les éléments d’aménagement, des meubles et des machines d’étiquetage par exemple. Dans le cas du e-commerce, les besoins seront moins importants, mais il faudra tout de même assurer le stockage, la distribution et le développement du site entre autres.

En outre, il ne faut pas oublier d’ajouter à l’équation les nécessités en moyens humains. Les salaires constituent en effet une part non négligeable de vos dépenses ! Une fois vos besoins précisés, vous pourrez alors vous mettre en quête de financements. Si certains pourront utiliser leur épargne personnelle, la majorité devra avoir recours à d’autres voies. Le crédit est une option courante, mais de plus en plus difficile d’accès au regard de la situation économique tendue. Pensez aussi aux levées de fond et surtout au crowdfunding via les plateformes dédiées, un levier particulièrement intéressant dans un secteur aussi émotionnel et connecté que la vente de produits inspirés de la culture geek.

De la production à la protection de vos vêtements

Créer sa marque de vêtements implique de les produire. Pour cela, vous pouvez avoir recours à différents moyens. La plus internalisée consiste en une production artisanale, faite à la main par exemple, tandis qu’à l’autre bout du spectre, il est aussi possible de simplement concevoir les vêtements et d’externaliser toute la production et l’envoi des produits depuis une usine sous-traitante. À vous de choisir en fonction du niveau de qualité que vous souhaitez proposer, mais aussi de vos possibilités en matière de gestion de stock par exemple.

Par ailleurs, une boutique de vêtements pour les geeks doit s’appuyer sur son unicité pour réussir et se créer une clientèle fidèle. Le dépôt de votre marque auprès de l’INPI est donc vivement recommandé ici, surtout si vous vendez des vêtements de qualité qui sans cela seront rapidement copiées et revendus pour bien moins cher sur les réseaux. Il est tout aussi important de déposer votre logo, car si la réussite est au rendez-vous, il constituera une tentation trop intéressante pour les falsificateurs qui capitaliseront sur votre succès ! Enfin, vérifiez avant toute chose que votre nom d’entreprise est disponible pour éviter tout conflit futur.