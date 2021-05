Quel que soit votre secteur d’activité, Internet est un outil redoutable pour développer votre chiffre d’affaires. Toutefois, rien ne peut être « laissé au hasard » où l’analyse de la concurrence est déterminante pour maximiser vos résultats. Comment procéder efficacement afin de parfaire votre stratégie webmarketing ? Pourquoi la définition d’un VPN est parfaitement adaptée pour ce type d’analyses ? Cet article répondra à ces questions pertinentes.

L’importance de votre stratégie webmarketing

Quelques recherches sur le web pourront faire rêver chaque entrepreneur. Témoignages surprenants, chiffre d’affaires vertigineux… Oui, Internet est un outil redoutable pour développer considérablement vos activités professionnelles. Toutefois, sans adopter une stratégie webmarketing étudiée avec minutie, votre investissement se résumera souvent à une « mauvaise expérience » face à une concurrence toujours plus agressive sur le web.

Certes, les prestations de consultants en webmarketing sont des aides particulièrement précieuses. Cependant, si certains entrepreneurs peuvent profiter de ce type de services, d’autres disposeront de moyens plus limités où la méthode « do it yourself » sera la seule solution envisageable.

Campagnes sur les réseaux sociaux, analyses de backlinks… Avant de traiter ces points déterminants, l’étude de la concurrence directe ou indirecte restera votre priorité. Est-il possible d’effectuer de telles analyses sans logiciels et pourquoi la définition d’un VPN méritera votre intérêt ?

Analyser la concurrence

Etudiez régulièrement le plan d’action de vos concurrents

Le plan d’action de l’un de vos concurrents pourra confirmer l’intérêt d’une stratégie spécifique. Toutefois, il serait impossible de prévoir de tels plans en toute légalité. L’utilisation d’un logiciel de type Market Explorer vous permettra d’analyser en temps réel ces stratégies afin d’adapter la vôtre. La présentation de graphiques et statistiques depuis votre application en ligne sera ici idéale.

Identifiez le positionnement SEO de vos concurrents

Réseaux sociaux ou sites web, le positionnement de vos contenus/pages est essentiel pour maximiser votre visibilité (SEO). Si certains logiciels permettent de rechercher et analyser des mots clé, vous pourriez passer à côté de « keywords » judicieux. Quelques recherches via le site de vos concurrents faciliteront cette étape déterminante. Si vous ne disposez pas d’application dédiée, il vous est également possible d’identifier ces mots clé en comparant le titre principal d’une page (Heading 1) et ses métadonnées.

Comparez des campagnes publicitaires de concurrents pour créer les vôtres

Les campagnes publicitaires telles que Google Ads, Facebook Ads ou encore Youtube Ads peuvent booster significativement votre visibilité en un temps record. Cependant, en misant sur le hasard, la publication de contenus sponsorisés pourrait se résumer à de simples pertes d’argent. Pour maximiser vos résultats, n’hésitez pas à analyser et comparer les campagnes publicitaires de vos concurrents.

Pour rappel, les contenus sponsorisés sont paramétrés en fonction d’une cible spécifiée. Or, si certaines campagnes publicitaires de vos concurrents sont destinées à des internautes localisés en Angleterre, par exemple, celles-ci seront naturellement inaccessibles depuis votre ordinateur ou smartphone. Les néophytes pourront se rassurer, la définition d’un VPN répondra en tous points à cette problématique. En effet, les réseaux privés virtuels vous permettent, entre autres, de vous connecter depuis un point d’accès virtuel afin de supprimer votre géolocalisation initiale. En d’autres mots, peu importe la localisation associée à une campagnes Ads, vos problèmes d’accessibilité deviendront anecdotiques.

Ne négligez jamais votre présence sur les réseaux sociaux

Vous pensez que les réseaux sociaux sont réservés à certains d’activité ? Détrompez-vous, quelle que soit la nature de votre entreprise et vos objectifs, le community management est une arme redoutable. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter… Chaque plateforme ne peut être négligée.

Vous pourriez vous investir pleinement dans le community management de votre profil ou page professionnelle afin de tester des approches exclusives. Cependant, n’oubliez pas que vos concurrents directs seront présents sur ces mêmes plateformes. En suivant régulièrement ces utilisateurs, vous pourrez mettre en évidence les stratégies pertinentes… Et celles que vous devrez éviter. Pourquoi s’en priver ?

Et pour la suite ?

Entretenir votre popularité est un travail continu. En effet, booster votre visibilité via Google ou les réseaux sociaux nécessite un investissement conséquent. Cependant, préserver cette notoriété est tout aussi difficile. En étudiant régulièrement des données analytiques relatives à vos concurrents directs et indirects, il vous sera possible d’identifier leurs forces et faiblesses afin de parfaire vos stratégies. Les recommandations présentées dans cet article vous accompagneront et pourront être appliquées sans aucune modération.

Pour finir, l’utilisation d’un logiciel analytique sera indispensable pour récolter de précieuses informations. Libre à vous de sélectionner votre application en fonction de vos besoins et votre budget.