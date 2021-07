L’un des principaux objectifs de la logistique est d’optimiser la gestion des flux physiques au sein de l’entreprise. Pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent se doter des appareils les plus performants, correspondant à la quantité d’éléments à traiter. Nous vous proposons de faire un tour d’horizon des machines susceptibles de vous aider à faire face à un flux important comme des banderoleuses, du matériel de collage, ou encore des cercleuses.

Les banderoleuses

Encore appelées filmeuses, il s’agit de machines destinées à conditionner les palettes en les entourant d’un film plastique très fin. Cela permet non seulement de protéger les palettes, mais aussi de les stabiliser et de faciliter leur manutention et leur stockage. Il en existe des modèles différents qui sont notamment vendus avec des chariots adaptés. Vous retrouverez par exemple sur bulteausystems.com une gamme variée de modèles de banderoleuses semi-automatiques ou automatiques, à bras ou plateau tournant, etc.

Il faut souligner que chaque modèle a sa particularité. Certains s’adaptent à tous les types de palettes tandis que d’autres vous permettent d’économiser le film plastique étirable ou préétiré. Quel que soit votre choix, en dehors de l’acquisition, il est possible de louer ces appareils pour une durée plus ou moins longue.

Les cercleuses

Ce sont des machines qui servent à ceinturer des lots de marchandises avec des feuillards en métal ou en plastique. Il existe des cercleuses automatiques et des cercleuses semi-automatiques qui servent à renforcer la protection des marchandises et assurer leur sécurité durant le transport. Il faut reconnaître que les modèles automatiques sont plus adaptés pour tenir la cadence de cerclage de palettes de taille identique, issues d’une chaine de production rapide et intense.

Il est indispensable de se doter de carton à cercler et de feuillards adaptés en fonction du type de marchandises à protéger. Vous aurez donc le choix entre :

le feuillard en plastique (pour les charges légères) ;

le feuillard textile (qui supporte environ 1000 kilos de charge) ;

le feuillard métallique (d’une résistance de plus de 4000 kilos).

Ce dernier est particulièrement adapté pour les charges lourdes, rigides ou comportant des angles pointus.

Autres machines et solutions logistiques

En dehors des cercleuses et des banderoleuses, il existe d’autres solutions pour faciliter le travail et optimiser la chaine de travail. Il s’agit notamment des :

formeuses et fermeuses de cartons et de caisses ;

machines de mise sous bande (regroupent les produits grâce à un système de soudure sans les déformer) ;

machines de mise sous film (permettent de regrouper et emballer les produits) ;

machines de calage (qui offrent diverses solutions pour bien caler les produits dans les emballages) ;

tables de travail, etc.

Les défenseurs de l’environnement seront heureux de savoir que des solutions d’emballage écoresponsables existent et peuvent être utilisées dans les industries et entreprises. Ainsi, les entreprises qui le souhaitent peuvent se procurer par exemple du film étirable technique à utiliser avec les différentes machines citées plus haut, et des palettes et autres accessoires de palettisation plus écologiques.

Pour toute acquisition de nouvelles machines, il est préférable de se tourner vers des structures spécialisées. Vous pourrez ainsi consulter les catalogues présentant les différents modèles de machines, ainsi que les autres solutions spécifiques destinées à divers secteurs d’activités tels que les industries alimentaires, agricoles, cosmétiques, pharmaceutiques, etc.