Il est fort probable que tous ceux et celles qui ont essayé de trouver un(e) partenaire en ligne ont commencé leurs recherches sur les sites les plus populaires — Tinder, Badoo, etc. Ce choix est évident, car ces services sont vraiment très connus, et leur public est énorme. Mais l’on peut contester l’efficacité de la recherche d’un(e) partenaire sur des services aussi importants. Souvent, une grande audience est plutôt un inconvénient. En effet il peut être difficile d’y trouver une personne qui nous convienne vraiment.

Il n’est pas surprenant que ces dernières années les sites de niche, les sites thématiques et les applications de rencontre mettant l’accent sur certains intérêts soient devenus de plus en plus populaires. Ils aident, lors du choix d’un(e) partenaire potentiel, à se concentrer non seulement sur la photo et la description du profil, mais aussi sur les préférences, les intérêts, les hobbies d’une personne, etc. Et c’est une réelle opportunité de trouver son âme sœur.

Les services de rencontres basés sur les intérêts

Il existe une recherche par centres d’intérêt sur de nombreux sites de rencontres. Mais il s’agit généralement d’un outil très primitif qui ne fonctionne pas vraiment bien. Tinder, Badoo, Bumble et Huggle permettent en effet de rechercher un(e) partenaire potentiel(le) par centres d’intérêt. Le problème est que de nombreux utilisateurs et utilisatrices choisissent ici les « bons » centres d’intérêt afin de paraître plus attirant(e)s. « Littérature », « musique classique », « histoire » : ne sont que exemples de ces « bons » intérêts. Cependant, cela n’a souvent rien à voir avec la réalité.

Si vous êtes déjà à la recherche d’une plateforme de rencontres en ligne par centres d’intérêt, il est préférable de choisir des services de niche qui sont initialement faits pour une liste spécifique d’intérêts. Pour plus de clarté, nous allons vous donner plusieurs exemples.

Il existe tout simplement des tonnes d’applications de rencontre pour les fans de sport. Par exemple, Sweatt — pour ceux qui cherchent des partenaires pour un entraînement commun dans une perspective relationnelle, MeetMeOutside — pour ceux qui préfèrent faire connaissance à l’extérieur. Par exemple, lors d’un jogging, d’un cours de yoga ou de CrossFit. Les développeurs de l’application Power of Music ont créé un algorithme qui sélectionne un partenaire potentiel en fonction de votre playlist musicale. Nous pouvons convenir que des goûts musicaux similaires sont très importants dans une relation.

Il existe également des sites de rencontres en ligne très inhabituels, qui sont complètement différents des services que la plupart des gens connaissent. Vous avez peut-être entendu parler de l’application Hater, qui recherche le ou la partenaire idéal(e) non pas en fonction des intérêts communs, mais de ce que les gens détestent. Il existe une grande variété d’options : « les gens qui marchent lentement », « les brocolis », « Donald Trump », etc. Etonnamment, ça marche !

Les amateurs et les amatrices des « coups d’un soir » ne sont pas non plus laissés pour compte. Pour eux, il existe des applications comme Down et Pure, qui sont spécialement conçues pour les rencontres sexuelles sans obligations. Croyez-moi, il existe un grand nombre de personnes dans le monde qui n’ont pas besoin de développer une relation pour le moment, mais qui veulent quand même satisfaire leurs besoins sexuels. Pour eux, de telles applications sont une véritable aubaine.

Dans la continuité des idées précédentes, nous pouvons rappeler l’application Newpl. Son idée principale est d’aider les utilisateurs à trouver des personnes ayant les mêmes fantasmes sexuels. Il peut s’agir d’un coup d’un soir, d’un plan à trois ou d’une relation homosexuelle. Newpl est une application pour les personnes courageuses et pour celles qui n’ont pas peur d’expérimenter.

Mais ceux qui souhaitent transférer rapidement la communication en ligne à une vraie rencontre devraient absolument jeter un coup d’œil à l’application ParkFace. Elle permet, par exemple, de trouver un(e) partenaire pour promener son chien, pique-niquer au parc, faire du sport ensemble, faire des excursions à vélo et bien plus encore. ParkFace permet de résoudre deux problèmes à la fois : trouver une personne intéressante et la rencontrer dans le monde réel. À notre époque, où les rencontres hors ligne sont devenues une rareté, c’est vraiment une aubaine.

La liste des applications de niche et des sites de rencontre peut être très longue. De plus, de nouveaux sites aux idées encore plus insolites apparaissent régulièrement. Mais quelle est leur efficacité en général ?

Les rencontres par centres d’intérêt : quelles sont les perspectives ?

Tout n’est pas si évident, les intérêts communs – c’est génial, mais le problème, c’est qu’un intérêt commun ne signifie rien du tout. Votre nouvel(le) ami(e) et vous-même pouvez aimer la même musique, mais vos préférences en matière de cinéma seront complètement différentes. Vous pouvez tous deux aimer les voyages, mais vos préférences seront totalement incomparables. L’un aimera s’allonger sur la plage pendant une semaine et ne rien faire, tandis que l’autre voudra faire une randonnée de plusieurs jours dans les montagnes à -15 °C. Les intérêts communs peuvent donc en pratique être complètement différents.

Nous pouvons vous donner quelques conseils sur la façon de rendre les rencontres par centres d’intérêt plus efficaces :

Énumérez autant d’intérêts que possible. Cela aidera les autres personnes à mieux comprendre quel genre de personne vous êtes. Ne vous limitez pas aux banals « Cinéma », « Musique » et « Voyages ». Énumérez des intérêts vraiment inhabituels — cela facilitera la recherche. N’énumérez pas des intérêts dans le seul but d’impressionner l’autre. Tôt ou tard, votre interlocuteur ou votre interlocutrice se rendra compte que vous avez menti. Cela vous fera du tort à tous les deux. Ne vous fiez pas uniquement à une liste d’intérêts. Oui, c’est un facteur important, mais ce n’est pas le seul. Pour comprendre quel type de personne se trouve en face de vous, une liste de ses intérêts et de ses loisirs ne suffit pas.

La seule bonne façon de savoir s’il y a vraiment une étincelle entre vous est de communiquer face à face. Idéalement, hors ligne, et si cela n’est pas possible, par communication vidéo.

Les chats vidéo aléatoires : votre aide pour trouver le ou la partenaire idéal(le)

À notre époque, les rencontres et la communication hors ligne sont très rares. Cela n’est pas seulement dû à la pandémie de coronavirus, mais aussi au fait que pour beaucoup, essayer de faire connaissance dans la rue soit aujourd’hui quelque chose d’étrange et de mal vu. C’est le genre de société dans laquelle nous vivons.

La meilleure alternative à la communication en direct est le chat vidéo aléatoire. Vous pouvez communiquez en tête-à-tête, comme dans le monde réel, mais en ligne. De plus il existe aujourd’hui une multitude de chats vidéo intéressants. Par exemple, Chatrandom propose non seulement une recherche par centres d’intérêt, mais aussi des salons de discussion thématiques. Ome TV — propose un chat vidéo aléatoire avec des filtres de genre et géographiques, ainsi qu’un traducteur automatique des messages. CooMeet — est un Chatrandom alternative qui ne met en relation que des hommes avec des femmes et ne se trompe jamais. Omegle — est un chat vidéo classique avec des inconnu(e)s qui propose une recherche simple mais pratique par centres d’intérêt. Tinychat — est un service de streaming vidéo avec des sujets variés. ChatAlternative — est un analogue d’Ome TV avec une fonctionnalité presque identique, mais avec un design différent.

Résumons

La recherche d’un(e) partenaire potentiel(le) par centres d’intérêt est une bonne idée en soi. L’essentiel est de ne pas s’arrêter là. Essayez d’utiliser différents formats de communication — des sites et applications de rencontre, des chats vidéo aléatoires, des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Si possible, passez d’un format de communication à une communication vidéo, puis à une rencontre hors ligne.

Le but est de ne pas vous arrêter et de continuer à chercher. Si vous êtes vraiment déterminé(e) à faire des rencontres intéressantes et prometteuses, rien n’est impossible. Et la recherche par centres d’intérêt n’est que l’un des nombreux outils disponibles que vous pouvez utiliser.