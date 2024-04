En moyenne, une personne passe au moins 33 minutes par jour sur Instagram. Et ce n’est pas une surprise : nos amis, notre famille et les influenceurs publient quotidiennement des dizaines de stories que nous pouvons découvrir.

Cependant, vous est-il déjà arrivé d’être curieux de jeter un coup d’œil à une story sans laisser de trace numérique ? Peut-être que votre ancien ami à qui vous ne parlez plus ou qu’un ex qui est sur le point de se marier a posté quelque chose d’intéressant, nous avons tous déjà eu la curiosité de suivre les activités de quelqu’un. Et heureusement, il existe un moyen sûr de le faire – sans se faire prendre ! Intéressant, n’est-ce pas ?

Aujourd’hui, nous allons examiner les meilleurs moyens de voir les stories Instagram de quelqu’un sans être vu et nous vous donnerons quelques conseils supplémentaires pour espionner quelqu’un. Mettez votre chapeau de détective et lisez la suite, ça va être intéressant !

Avantages de l’espionnage d’Instagram

Parfois c’est une nécessité, parfois c’est un simple désir, mais nous vérifions toutes les stories. Et, croyez-le ou non, l’espionnage d’Instagram présente des avantages :

Surveillance protectrice

Pour les parents, la possibilité de garder un œil sur les médias sociaux des enfants peut être éclairante. Que cachent-ils ? Avec qui sont-ils ? Où sont-ils ? Un peu de surveillance sur Instagram peut offrir la tranquillité d’esprit, en assurant la sécurité de vos proches sans empiéter sur leur espace.

Inspiration et motivation

De temps en temps, nous tombons sur des stories qui nous inspirent profondément. Qu’il s’agisse d’un ancien collègue qui conquiert des montagnes (littéralement ou métaphoriquement) ou d’un ami lointain qui maîtrise l’art de la cuisine japonaise, ces récits peuvent servir de phares à l’inspiration. Si vous préférez rester anonyme tout en vous inspirant de quelqu’un, c’est possible !

Analyse concurrentielle

Pour les entrepreneurs et les créatifs, les informations sur leurs concurrents peut s’avérer très utile. Comprendre la stratégie de médias sociaux des concurrents ou des leaders du secteur peut offrir des informations inestimables. Quelles campagnes mènent-ils ? Comment s’engagent-ils auprès de leur public ? Ce regard en coulisse peut vous aider à affiner vos propres stratégies et vous permettre non seulement de suivre le mouvement, mais aussi de prendre la tête du peloton.

Travail de détective

Vous avez un nouveau petit ami ou une nouvelle petite amie, ou simplement une nouvelle connaissance ? Vous voulez savoir ce qu’ils publient, mais vous ne voulez pas être « trop intéressé » ? Jeter un coup d’œil discrètement à un compte Instagram peut vous éviter des questions inutiles et vous permettre d’obtenir exactement ce que vous voulez : trouver des découvertes intéressantes.

4 façons de voir une story Instagram sans être vu

Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez consulter la story de quelqu’un, vous avez de la chance : nous avons préparé 4 méthodes différentes qui peuvent satisfaire votre curiosité sans alerter le propriétaire de la story. Des comptes fantômes aux applications d’espionnage avancées, explorons-les.

1. Utiliser Glassagram Insta Viewer pour vérifier les stories

Glassagram est la meilleure application d’espionnage lorsqu’il s’agit d’espionner les stories Instagram de manière anonyme. Glassagram peut accéder à tout compte, qu’il soit privé ou public.

Êtes-vous restreint, bloqué ou tout simplement vous n’avez pas encore créé votre propre compte Instagram? Ne vous inquiétez pas. Glassagram est l’une des meilleures solutions conçues pour résoudre ces problèmes. Il permet aux utilisateurs de regarder les stories en temps réel et de les sauvegarder sur leur compte utilisateur pendant jusqu’à trois mois. Ainsi, si vous manquez le moment où la story a été partagée ou si l’utilisateur l’a supprimée juste après l’avoir publiée, Glassagram vous couvre.

Accédez aux points forts des utilisateurs, aux commentaires, aux publications taguées, aux lieux, aux abonnés et aux listes d’abonnements – le tout tout en opérant sous un voile d’anonymat. De plus, avec la fonction « hot likes », vous pourrez détecter si quelqu’un s’engage de manière excessive avec le compte ciblé en aimant ses publications, y compris les plus anciennes.

Avantages :

Possibilité de voir une story Instagram sans être vu (public ou privée), sans avoir besoin de suivre ou d’être accepté par le titulaire du compte.

Vérifier les stories supprimées même 24 heures plus tard.

Téléchargement des stories sur votre appareil.

Conception conviviale pour naviguer sans avoir besoin d’être un as de la technologie.

Regarder les stories sans craindre de laisser des traces ou d’être découvert

Inconvénients :

Ne permet pas de suivre les messages directs.

Le temps de traitement, en particulier pour les profils privés, peut prendre un certain temps.

Prix :

Le coût de l’abonnement diffère en fonction du type de compte Instagram que vous allez surveiller. L’ensemble des fonctionnalités est le même dans les 3 forfaits qui ne diffèrent que par la durée.

Profil public :

1 mois – 47,59 €/mois

3 mois – 27,76 €/mois

12 mois – 11,75 €/mois

Profil privé :

1 mois – €69.74/mois

3 mois – €41,74 €/mois

12 mois – €17.31/mois

Étape 1 : Vous vous rendez sur le site web de Glassagram. Visitez le site web de Glassagram. Vous n’aurez pas besoin de télécharger quoi que ce soit puisque le site fonctionne entièrement en ligne.

Étape 2 : Cliquez sur « Regarder maintenant ».

Étape 3. Choisissez le profil privé ou public.

Étape 4. Saisissez le nom d’utilisateur du compte Instagram dont vous souhaitez consulter les stories de manière anonyme et cliquez sur « Regarder @[pseudo] ».

Étape 5. Créez un compte ou connectez-vous avec vos identifiants Google ou Facebook.

Étape 6. Choisissez la formule d’abonnement (1 mois, 3 mois, 12 mois).

Étape 7. Procédez au paiement et finalisez votre commande avec une carte de crédit, un virement bancaire ou un paiement cryptographique.

Étape 8. Vous pouvez maintenant parcourir les stories disponibles ou le contenu qui vous est présenté de manière anonyme.

2. Essayez uMobix anonymement

uMobix est une application qui vous permet également de voir une story Instagram sans être vu. Offrant plus de quatre-vingts fonctionnalités de surveillance de téléphone portable, avec une installation rapide facilitée par un guide de configuration détaillé, un essai gratuit et un support client disponible 24 heures sur 24, il s’impose comme une solution fiable pour tous vos besoins de surveillance.

Voulez-vous accéder au contenu de votre cible ou lire leurs messages texte partagés via Instagram ? uMobix le fera pour vous. De plus, vous pouvez utiliser l’application anonyme des stories Instagram pour répondre aux DM que votre cible reçoit, ce qui signifie que vous pouvez gérer leur compte comme s’il était le vôtre. Bien que cette option ne soit pas disponible pour Android, vous pouvez toujours accéder à leurs DM et recevoir des rapports de capture d’écran de toute activité sur leur téléphone portable.

Avantages :

Permet un suivi complet de toute story, y compris des photos, commentaires, et followers.

Mises à jour en temps réel sur les nouvelles publications des stories.

Opération furtive, garantissant que votre cible n’est pas au courant de votre surveillance.

Compatible avec Android et iOS.

Plus de 40 fonctionnalités de suivi de téléphone portable

Accès complet au compte IG de la cible (si leur appareil fonctionne sous iOS)

Rapports de capture d’écran pour Android

Guide de configuration détaillé

Version d’application de démonstration

Version d’essai de l’application pendant 48 heures pour 1$

Remboursement sous 14 jours

Support par chat en direct 24/7

Inconvénients :

Vous devez installer physiquement l’application sur le téléphone cible pour y avoir accès.

L’application peut être plus chère que d’autres applications de surveillance.

Prix :

En raison de ses capacités avancées, les abonnements mensuels varient :

1 mois – €49,99/mois

3 mois – €29,99/mois

12 mois – €12,49/mois

Étape 1 : Allez sur le site web de uMobix et créez un compte.

Étape 2. Choisissez le système d’exploitation que vous utilisez (iOS ou Android).

Etape 3. Choisissez un plan d’abonnement (1 mois, 3 mois, 12 mois) et suivez les instructions fournies pour terminer le paiement.

Étape 4. Installez l’application uMobix sur l’appareil que vous souhaitez surveiller.

Étape 3. Après l’installation, connectez-vous à votre tableau de bord uMobix à partir de n’importe quel navigateur web.

Étape 4. Naviguez vers la section « Instagram » pour commencer à surveiller l’activité d’Instagram, y compris les stories, les messages et plus encore.

Étape 5. Vous pouvez maintenant consulter l’activité Instagram de manière anonyme. Le tableau de bord devrait se mettre à jour régulièrement avec de nouvelles informations.

3. Utilisez xMobi pour voir une story Insta

Le dernier sur notre liste, mais certainement pas le moindre, est xMobi. xMobi est également un excellent outil pour surveiller les stories Instagram sans être vu, offrant un mélange de facilité et de fonctionnalités complètes pour exploration Instagram anonyme. En utilisant le visionneur anonyme de stories Instagram, vous pouvez suivre la localisation de votre cible, consulter leur historique de navigation, surveiller les appels, les messages, les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, et bien plus encore.

Avantages :

Vous pouvez voir une story Instagram sans être vu, en veillant à ce que votre identité reste cachée.

Va au-delà des stories pour offrir un aperçu des profils, des interactions et plus encore, ce qui en fait un outil complet pour l’exploration d’Instagram.

Conçu pour être facilement navigable, rendant votre expérience d’espionnage fluide et sans tracas.

Version de démonstration de l’application

Support par chat en direct

Remboursement sous 14 jours

Inconvénients :

La profondeur des informations disponibles peut être écrasante pour les utilisateurs qui ne s’intéressent qu’aux stories.

L’utilisation d’un outil aussi complet soulève des questions d’éthique et de confidentialité, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde.

Prix :

Les prix sont les mêmes que pour uMobix, étant donné la similitude de ces outils :

1 mois – €49,99 €/mois

3 mois – €29,99/mois

12 mois – €12,49/mois

Étape 1. Visitez le site web de xMobi et saisissez votre adresse e-mail sur la page d’accueil pour créer un compte. Comme pour uMobix, il vous sera demandé de choisir le système d’exploitation utilisé par votre téléphone cible (iOS ou Android).

Étape 2. Sélectionnez un modèle d’abonnement et procédez au paiement.

Étape 3. Téléchargez et installez l’application xMobi sur l’appareil que vous souhaitez surveiller. Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires.

Étape 4. Connectez-vous à votre compte xMobi sur votre propre appareil et ouvrez le tableau de bord.

Étape 5. Recherchez la section Instagram ou un libellé similaire. xMobi peut classer la surveillance des médias sociaux dans un onglet général.

Étape 6. Commencez à explorer le contenu mis à votre disposition, y compris les stories, à l’insu du propriétaire du compte. L’interface doit être simple et vous permettre de naviguer parmi les différentes fonctionnalités et options.

4. Créer un nouveau compte pour consulter anonymement le profil de quelqu’un

Le moyen le plus simple et gratuit pour consulter l’Instagram de quelqu’un de manière anonyme ? Un tout nouveau compte Instagram. Voici comment créer un compte anonyme :

Étape 1 . Créez un nouveau compte Instagram sans aucune information permettant de vous identifier.

. Créez un nouveau compte Instagram sans aucune information permettant de vous identifier. Étape 2 . Gardez votre profil privé et n’utilisez pas d’images réelles ou facilement identifiables qui pourraient être associées à vous – considérez des photos d’animaux, des photos de couchers de soleil ou un blog culinaire.

. Gardez votre profil privé et n’utilisez pas d’images réelles ou facilement identifiables qui pourraient être associées à vous – considérez des photos d’animaux, des photos de couchers de soleil ou un blog culinaire. Étape 3 . Suivez le compte qui vous intéresse (si son profil est public, vous pouvez sauter cette étape).

. Suivez le compte qui vous intéresse (si son profil est public, vous pouvez sauter cette étape). Étape 4. Vous pouvez maintenant voir une story Instagram sans être vu.

Cette méthode est parfaite pour ceux qui préfèrent une approche pratique et gratuite des opérations secrètes. Cette méthode est solide et fonctionne 8 fois sur 10 – juste au cas où le profil cible est un profil privé et que votre compte fictif n’est pas suffisamment crédible, la personne pourrait ne pas vouloir accepter votre demande de suivi.



Conseils supplémentaires pour espionner l’Instagram de quelqu’un

Alors, vous souhaitez consulter la story Insta anonyme de quelqu’un ? Voici quelques conseils supplémentaires pour que votre mission soit un succès retentissant :

Conseil n°1 . Évitez toute interaction avec le profil que vous espionnez. Les likes, les commentaires ou les followers accidentels sont des indices qui ne trompent pas.

. Évitez toute interaction avec le profil que vous espionnez. Les likes, les commentaires ou les followers accidentels sont des indices qui ne trompent pas. Conseil n°2 . Utilisez un VPN pour voir une story Insta, masquant encore davantage vos traces numériques.

. Utilisez un VPN pour voir une story Insta, masquant encore davantage vos traces numériques. Conseil n° 3. Respectez la vie privée des individus en utilisant ces outils de manière éthique.

Conclusion

Et voilà – 4 différentes possibilités de voir une story Instagram sans être vu. Alors que toutes ces options fonctionnent parfaitement sur n’importe quel profil Instagram, Glassagram se distingue par ses nombreuses fonctionnalités. Alors, essayez ce visualiseur privé d’Instagram et satisfaites votre curiosité. Cependant, pensez toujours de respecter la vie privée des personnes.