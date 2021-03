La technologie a révolutionné le domaine de la sécurité. Être en mesure de surveiller à distance sa maison, en étant au boulot, au parc ou même à l’autre bout du monde, c’est la promesse de la « vidéosurveillance« . Le dispositif de la vidéosurveillance est composé d’une caméra, qui peut être installée à l’intérieur (salon, chambre, bureau, cuisine, chambre d’enfant…) ou dehors, où elle est fixée au mur dotée d’une étanchéité lui permettant de résister à la pluie et à la poussière. Cette caméra est liée à un moniteur qui enregistre les images captées par cette dernière.

Ces caméras sont aujourd’hui connectées à la WIFI et sont fournies avec des applications, une fois configurées, elles envoient les images en temps réel sur votre smartphone ou votre PC. En cas d’anomalie, certains modèles envoient même des notifications et des mails d’alerte. Vous pouvez ensuite alerter les forces de l’ordre pour qu’ils interviennent en même temps, sinon ces enregistrements peuvent servir de preuve de l’intrusion. Certaines marques de caméras proposent même des sirènes intégrées, ce dispositif de sécurité est ainsi complet, la caméra détecte le mouvement suspect grâce à la combinaison entre le système de l’infrarouge et l’analyse d’image, envoie un message d’alerte et déclenche en même temps une sirène d’alarme. Technaxx est une marque allemande fondée en 2006, qui s’engage à rendre la vie de ses clients plus sécurisée et plus facile au quotidien. Ses produits sont connus pour leur efficacité et leur fiabilité. Entre des mini haut-parleurs, l’alarme de la voiture et les caméras associées à des sirènes d’alarme, Technaxx prend pour devise, l’innovation, la qualité et la fiabilité.

Avis sur Technaxx TX-62 Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure

Ce modèle de chez Technaxx peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, sa robustesse et sa solidité lui permettent d’être placé dehors sans aucune gêne. Cette caméra permet de visionner des images de très bonne qualités grâce à sa résolution Cosse Argent 1920 x 1080 pixels, Caméras de sécurité (Caméra de sécurité IP, Intérieure et extérieure, Cosse, Argent, Plafond/Mur, IP66)

Les avantages de Technaxx TX-62 Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure

Ce modèle présente plusieurs avantages :

Cette caméra est de type IP, WIFI, compatible avec Android et iOS

Technaxx prend en charge son installation

Angle de vision à l’horizontale est de 96°, diagonale est de 102°

Comporte un emplacement pour une carte mémoire type MicroSD

La distance de la vision nocturne est de 20 m v idéo en Full HD

est de idéo en Elle prend en charge le système d’exploitation MAC et Windows

et Elle un zoom numérique 6x et un zoom optique de 2x

Les inconvénients de Technaxx TX-62 Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure

Elle présente quelques limites :

Elle est plus compatible avec l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur

Ses dimensions ne lui permettent pas d’être discrète

Avis sur Technaxx Caméra de Surveillance IP à 180° TX-108

Cette caméra est plutôt compatible avec l’intérieur, pour surveiller son bureau, son salon ou la chambre de son enfant. Elle a un joli design qui fond parfaitement avec la déco. Elle présente un large angle de vision. Capable de détecter des mouvements, envoyer des alarmes et déclencher la sirène.

Les avantages de Technaxx Caméra de Surveillance IP à 180° TX-108

Elle présente beaucoup d’avantages :

Elle a un large angle de vision 180 °;

Possibilité de rotation pour une vue optimale ;

Sa résolution vidéo est de 1280 x 720 HD ;

Détection des mouvements couvrant une distance de 10 m ;

couvrant une distance de Enregistrements vidéos ( 32 Go ce qui est égal à 6 jours d’enregistrement continu) ;

ce qui est égal à d’enregistrement continu) ; 4 Leds assurant une parfaite vision nocturne ;

assurant une parfaite Livrée avec des câbles d’alimentation et des vis de fixation.

Les inconvénients de Technaxx Caméra de Surveillance IP à 180° TX-108

Elle présente quelques défauts:

Son manuel d’utilisation est en anglais ou en allemand ;

Pas vraiment discrète.

Avis sur Technaxx Nature Cam TX09 Caméra de surveillance

Caméra de surveillance 5 Mpix Marron 6.1cm, microphone, nouvelle version temps de declenchement 1,1 seconde, le design de ce modèle est ce qu’il y a de plus intéressant. En forme d’une maison, cette caméra passe parfaitement inaperçue ce qui est très pratique pour une surveillance extérieure.

Les avantages de Technaxx Nature Cam TX09 Caméra de surveillance

Hormis son design qui fait très camouflage, cette caméra présente beaucoup d’avantages :

Elle est parfaite pour observer les animaux dans leur habitat naturel, idéale pour surveiller devant chez soi ;

dans leur habitat naturel, idéale pour surveiller devant chez soi ; Son capteur est de 5 mégapixels ;

Elle peut tenir jusqu’à 180 jours en mode veille ;

en mode veille ; Doté d’un détecteur de mouvement ;

Infrarouge pour la vision nocturne ;

Elle couvre une distance de 15 m ;

; Supporte une carte mémoire microSD 32 Go.

Les inconvénients de Technaxx Nature Cam TX09 Caméra de surveillance

Ses limites sont :

Les réglages sont difficiles ;

Le manuel d’utilisation n’est pas compréhensible ;

Mauvaise traduction de l’allemand.

Les caméras de surveillance peuvent être un atout indispensable dans la lutte contre le vol, les agressions et l’intrusion. D’un côté elles peuvent avoir un effet dissuasif sur les malfaiteurs et d’un autre côté leur enregistrements peut servir de preuves pour identifier les criminels en cas d’accident. La vidéosurveillance vous permet entre autres de garder un œil sur votre local (maison, bureau, magasin…..) quand vous êtes loin. Certains dispositifs enregistrent des vidéos de 24 heures sur 7 jours, tandis que d’autres combinent la technologie de l’infrarouge et de l’analyse d’images pour détecter les mouvements et se déclenchent uniquement en cas d’anomalies, ce qui permet de préserver la vie de la batterie.

D’autres modèles sont même combinés à des sirènes d’alarme qui s’activent lors de la détection d’un mouvement suspect. Cependant, ces détecteurs lui reprochent l’atteinte à la vie privée, car aujourd’hui, on ne peut pas se rendre dans quelconque endroit sans être filmé, avec la démocratisation des caméras, tous les coins et les recoins sont surveillés, filmés et enregistrés ce qui altère la tranquillité d’une vie paisible. De plus ces dispositifs coûtent très cher, et poussent le gouvernement à dépenser énormément d’argent alors que le résultat est très mitigé puisque seul 3% des crimes quotidiens ont pu être évités grâce aux caméras, les malfaiteurs audacieux ne semblent pas tenir compte de leur présence, les études ont démontré que le pourcentage de délinquance n’a pas pour autant baissé suite à la propagation de la vidéosurveillance.