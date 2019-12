Dans notre société connectée, le SMS est devenu un vecteur de communication privilégié. A ce titre, il est un acteur incontournable de la stratégie de communication des entreprises qui ne peuvent se passer de cet outil aussi universel qu’efficace pour créer, maintenir et pérenniser le lien avec leurs clients. Des campagnes de promotion aux alertes, du mailing aux rappels des dates anniversaires, envoyer des SMS en ligne facilite le travail des marketeurs et garantit l’expansion de l’influence des sociétés.

Pourtant, ce vecteur efficace demande un important travail de mise en place avant de pouvoir impacter positivement le ROI des entreprises. Établir des listes de contacts, sélectionner les cibles ou encore élaborer des campagnes de fidélisation et de marketing sont des tâches très chronophages. Pour diminuer cette charge de travail tout en maximisant l’impact de ces actions, il existe des solutions innovantes, capables de vous faire gagner un temps précieux. Explications.

Une solution intelligente pour envoyer des SMS en ligne

Avec la Plateforme SMS CleverSMS, vous disposez d’un outil puissant et efficace qui vous offre une multitude fonctionnalités pour envoyer des SMS en ligne. Intuitive et rapide à prendre en mains, elle vous permet d’envoyer vos messages en sélectionnant un certain type de contacts grâce à des listes ou de sauvegarder des textes prédéfinis à l’avance. Vous pouvez également fusionner vos propres listes, issues de vos outils CRM par exemple, pour faire du publipostage.

Ses service incluent également la planification de vos envois. Vous avez la possibilité de choisir un envoi immédiat ou de les programmer et de les différer pour réaliser l’action au moment le plus propice. Dotée d’un outil de suivi précis de l’acheminement de vos messages, vous êtes informé en temps réel de la bonne réception de vos envois et pouvez ainsi évaluer la pertinence de vos campagnes. Un réel atout pour affiner votre stratégie et augmenter votre ROI facilement.

Plus de fonctionnalités pour maximiser votre visibilité

Le principal atout de la plateforme CleverSMS réside dans sa simplicité et sa souplesse d’utilisation. En quelques clics, vous accédez à son site et, sans installation préalable de logiciel, commencez à recevoir et à envoyer des SMS en ligne. Les formats disponibles à l’envoi sont très variés, SMS Flash, SMS multiple ou concaténé, ils vous permettent d’utiliser de multiples canaux et même de transformer vos textos en messages vocaux pour atteindre les téléphones fixes ou d’Envoyer un sms par mail.

Par ailleurs, vous avez la possibilité de personnaliser votre action pour permettre à vos clients de vous identifier instantanément. Les destinataires verront ainsi apparaître sur leur smartphone le nom de votre société en lieu et place de l’habituel et impersonnel numéro de téléphone. Enfin, CleverSMS propose un large panel de SMS pré-écrits à ses clients pour leur permettre de trouver le message adéquat qui touchera à coup sûr le cœur de leurs clients.

Des campagnes de mailing réussies en quelques clics

En plus de se charger d’envoyer des SMS en ligne vers les smartphones des clients, la plateforme est aussi spécialisée dans l’envoi de mails sous forme de SMS. Cette option offre la possibilité aux entreprises de diffuser des messages plus riches et plus fournis en informations. Images ou fichiers Excel, les envois se dotent ainsi d’une véritable plus-value pour le destinataire et sont plus à même de susciter l’intérêt. Par ailleurs, l’envoi de mails par SMS permet de mettre en place d’importantes https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/10025168-e-mailing-constituer-un-fichier-d-adresses-efficace-35776.php , incontournables pour toucher rapidement un large public.

En effet, ces messages seront transmis sur tout types de supports Du smartphone à l’ordinateur en passant par la tablette, tous les vecteurs de communication sont ainsi concernés. L’interface de CleverSMSLight permet en outre de personnaliser l’envoi en faisant apparaître le nom de la société et même d’adapter l’envoi au type de récepteur. Ainsi, vous pourrez ajouter des tags à vos messages et synchroniser la plateforme à vos outils de gestion numérique pour affiner toujours plus votre stratégie et maximiser son rendement !