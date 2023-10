L’univers de l’entreprise peut être décrit par toute une série d’aspects. Mais l’un des plus importants pour évaluer sa capacité à performer est sans doute celui de ses outils. Disposer d’une équipe compétente et d’un savoir-faire particulier sont évidemment choses essentielles, mais aujourd’hui, sans des logiciels qui facilitent les process internes, aucune entreprise ne peut asseoir durablement son autorité. Voici donc pourquoi Furious, un SaaS puissant de gestion, est aussi indispensable pour votre start-up, agence, cabinet de conseil ou ESN.

Furious, un logiciel Saas aux multiples applications

Le cloud est désormais un outil incontournable pour les entreprises. Cet espace impalpable abrite en effet des milliards de données, vitales pour les entreprises et pour leur réussite commerciale. Il permet aussi d’utiliser des outils puissants, sans avoir à occuper de l’espace physique sur les appareils du parc informatique local. C’est ainsi que les logiciels, comme Furious Squad, peuvent proposer toute une gamme de fonctionnalités variées à leurs clients.

Avec un CRM tel que Furious, vous pourrez, par exemple, identifier, suivre et recruter vos prospects, générer des devis en toute célérité ou encore optimiser le fonctionnement interne de vos équipes. L’outil propose aussi des fonctionnalités liées à la facturation et à la gestion comptable en général, deux aspects qui peuvent s’avérer très chronophages pour les entreprises non équipées. Enfin, vous pourrez aussi utiliser l’outil pour améliorer le pilotage de tous vos projets !

À qui s’adresse le logiciel Furious ?

L’un des atouts les plus évidents d’une telle solution réside bien sûr dans sa polyvalence. Ici, vous n’aurez plus besoin d’accumuler des outils, aussi divers que difficiles à maîtriser. Cette solution est en outre totalement scalable pour les agences, ce qui leur assure de pouvoir gérer tous les types de flux et de données utiles à la structure au même endroit. Ajoutez à cela un puissant moteur conversationnel et une intelligence artificielle récente et vous obtenez un outil que toutes les entreprises peuvent utiliser !

Ainsi, que vous représentiez une société de services, un cabinet de conseil, une agence web ou encore une start-up innovante, vous pourrez utiliser les fonctionnalités de l’outil pour développer votre structure facilement et rapidement, tout en optimisant le travail de vos collaborateurs. D’autant plus que l’outil est également pensé comme un élément facile à intégrer.

Un Saas facile à intégrer

Le logiciel Saas Furious Squad est très souvent loué pour sa polyvalence et les innombrables applications qu’il peut offrir. Mais il est aussi plébiscité pour sa facilité d’installation et la rapidité de son déploiement. Pour simplifier plus encore l’intégration de la solution, les équipes de Furious Squad proposent également des formations à distance, ou sur site, qui permettront à vos collaborateurs de s’initier rapidement à l’outil.

Enfin, sachez également que Furious Squad est apprécié pour la variété de ses intégrations possibles. Google Drive, Calendar ou Workspace, Amazon AWS, WordPress, Slack, Payfit, Hubspot et bien d’autres, votre logiciel se connectera aisément à tout votre parc d’outil déjà installé, pour que votre entreprise voit ses indicateurs de performance pour le marketing s’envoler en quelques semaines !