Vous avez peut-être comme habitude de régulièrement publier des albums photos sur les réseaux. En particulier sur Facebook, Instagram ou via la messagerie WhatsApp. Si à première vue, ces réseaux sociaux peuvent sembler pratiques pour partager avec ses proches et garder le contact avec des amis éloignés, il faut bien reconnaître qu’à court ou moyen terme, les photos (ainsi que les vidéos) une fois publiées risquent d’être visibles par n’importe quel individu.

500 millions de comptes Facebook piratés

Pour témoigner des risques, ce sont de nombreux utilisateurs qui sont confrontés quotidiennement à des péripéties à propos de leurs données personnelles. Dernièrement, c’est un énorme piratage qui vient d’être mis à jour. Plus de 500 millions de compte Facebook ont été piratés et les données personnelles (photos, informations, téléphone, etc) pourraient avoir été compromises et risqueraient d’être rendues publiques un jour ou l’autre.

Si ce n’est pas déjà fait depuis longtemps. Le partage photo sur Facebook est loin d’être anodin. Lorsqu’on publie une photo ou plusieurs albums de photos de ses enfants, de sa famille ou d’un évènement avec ses amis, il faut avoir conscience que les dangers sont nombreux et que la perte de contrôle peut intervenir à tout moment. La protection de la vie privée et la confidentialité sont trop peu fiables sur ces réseaux sociaux.

Comment partager des photos en privé ?

Vous vous demandez alors comment partager des photos sur Internet et surtout, à qui l’on peut faire confiance ? La plupart des services de partage photos sont américains et appartiennent aux GAFAM.

Dès lors où l’on publie la moindre donnée personnelle ou la moindre photo sur un site appartenant à ces multinationales américaines, il faut oublier le caractère de protection de la vie privée. Des photos publiées sur ces sites ou applications tomberont tôt ou tard dans le domaine public.

La question se pose alors : quelles alternatives existent lorsqu’on souhaite partager facilement des photos ou des vidéos avec ses proches ?

S’il existe bien quelques applications de partage photo en ligne ou quelques sites proposant ce type de service, il faut bien reconnaître que peu d’entre propose un service comme on est en droit d’attendre.

Si vous souhaitez avoir un espace de stockage et de partage de fichiers privé et sécurisé, facile à utiliser sur votre ordinateur, sans avoir à installer d’application et sur lequel vous êtes sûr de garder le contrôle, sachez que ce type de service en ligne existe.

