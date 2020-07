Nous vivons maintenant dans le monde où le développement est reine. La technologie, l’internet, l’informatique avec tous ces équipements sont entièrement indispensables de nos jours. Les nouvelles applications telles que Facebook, Whatsap, Linkedin, Instagram, et d’autres encore, restent un élément indéniable dans notre vie. Ils servent à plusieurs choses comme la communication, les astuces, les journaux, les blogs, se faire des amis, etc. À ce point, vous pouvez les employer également pour un sondage. Vous voulez savoir comment le faire. Allons-y !

Comment créer un sondage sur Facebook ?

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs et 2,7 milliards de « Likes » par jour, Facebook est aujourd’hui le site internet le plus visité au monde. Son fondateur Mark Zuckerberg a inventé ce réseau social de multiples fonctions pour satisfaire les usagers.

Sur cette application, il est réaliste de publier un sondage basique permettant de poser une question et proposant également deux choix de réponses possibles. Vous pouvez choisissez de le publier sur votre page Facebook ainsi que sur votre profil. La méthode restera toujours la même. Pour le faire, il suffit de :

Cliquez sur l’icône de 3 petits points en haut du fil d’actualité

Sélectionnez l’option sondage

Saisissez votre question n° 1 ainsi que le n° 2 à poser à vos amis

Vous pouvez ajouter une photo ou un GIF

Mettez la date de la fin de sondage

Publier

Les différents types de sondage existant

Créer un sondage peut être faite en 02 méthodes selon votre choix : le sondage simple et le sondage complexe. Pour le sondage simple, c’est une enquête reposant sur une question fermée avec deux répliques ou trois : oui, non, peut-être. Vous devez indiquer cette réponse possible dans le statut pour que vos amis et vos fans puissent répondre en commentaire. Pour que votre sondage soit plus attractif, ajoutez une photo ou un GIF dans votre publication.

Le sondage complexe sert à utiliser un site et intégrer des réponses à choix multiples. Comme étant un sondage plus ou moins complexe, l’utilisation d’un site comme SurveyMonkey est l’option à choisir. Il permet de poser une question ouverte sous forme de champ de texte dur une ligne, liste déroulante, cases à cocher, etc. Les utilisateurs peuvent partager ce dernier sur leur mur, ainsi qu’inviter certains amis à participer.

Quel est son usage ?

Le sondage est une méthode statistique pour étudier le comportement d’une population. Sur Facebook, on crée un sondage pour savoir l’avis des usagers. Il sert donc à faire un relevé d’opinion. Il est également possible de faire des sondages qui permettent d’effectuer des études de marché, un lancement de nouvelles applications mobiles, création d’un produit, ou une simple question sur un différent sujet. Cette option a été fournie pour que le plus d’utilisateurs possible puissent vous aider à trouver des réponses à vos interrogations. Une fois votre statut publié, lorsque vos amis y répondent, leurs amis ont aussi l’accès à votre sondage. Et c’est une chaîne sans fin, qui pourra vous aider à faire le bon choix.