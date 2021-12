La vente via Instagram Shopping est particulièrement efficace pour les achats impulsifs et les clients existants. Sur les médias sociaux, les gens ne cherchent pas une foreuse en raison du processus d’achat plus long, alors qu’un gadget s’achète en un clin d’œil. Instagram Shopping permet de principalement vendre à des clients existants, qui connaissent déjà sa marque et lui font confiance ou de proposer des achats impulsifs. Voici quelques conseils pour mieux vendre sur Instagram !

Rappel sur ce qu’est Instagram

Instagram était à l’origine un réseau social qui permettait de partager des photos en appliquant des filtres.

Depuis le rachat par Facebook en 2018, Instagram a inclus de nombreuses autres fonctionnalités, comme les stories, Instragam Vidéo (anciennement IGTV), etc.

Pour lire l’historique d’Instagram, lisez cet article : Instagram présentation et historique du réseau social de partage de photos.

Conseils pour mieux vendre sur Instagram

Instagram est de plus en plus utilisé par les marques pour vendre leurs produits. Voici quelques conseils pour augmenter le CA si vous vendez sur Instagram :

Optimisez votre profil professionnel sur Instagram

Nous voyons les profils Instagram se rapprocher de plus en plus des pages d’accueil. Les gens recherchent de plus en plus une marque via Instagram, plus encore que via un moteur de recherche. Par conséquent, vous feriez mieux de vous assurer que votre profil professionnel Instagram contient suffisamment d’informations.

Pour bien vendre, votre profil professionnel sur Instagram doit comporter les éléments suivants :

Une photo de profil : choisissez une photo dans laquelle votre marque est clairement reconnaissable (par exemple, un logo).

Une biographie bien rédigée : votre biographie doit comporter une description claire et complète de votre activité et doit également intéresser votre public. Faites travailler votre meilleur rédacteur sur ce sujet !

Lien vers votre boutique ou votre site : la section URL de votre bio est le seul lien cliquable que vous pouvez ajouter à votre page Instagram.

Augmentez vos ventes grâce aux Stories Instagram

Instagram Stories ou Instagram Stories a été lancé avec succès pour la première fois au printemps 2017. Les Stories Instagram sont des publicités immersives en plein écran. On s’attend à ce que les Stories Instagram continuent de s’améliorer structurellement et gagnent ainsi de plus en plus en popularité auprès des entreprises. Veillez donc à expérimenter dès maintenant pour créer ces publicités Instagram réussies. Les coûts ne peuvent qu’augmenter si vous commencez trop tard.

Créez des liens vers des produits sur votre Instagram

Avec la popularité et la croissance explosive des Stories Instagram, il est également logique que de plus en plus d’entreprises expérimentent de manière créative les Stories pour mettre en avant des promotions, des nouveaux produits et des offres spéciales.

La possibilité d’ajouter un lien sur les Stories Instagram à partir d’un certain nombre d’abonnés est devenue une fonctionnalité très populaire. C’est l’occasion de collecter des adresses électroniques et de générer davantage de trafic. Le résultat ? Plus de conversions et de ventes.

Après avoir ajouté un lien à Instagram Stories, vous verrez un. Le bouton « Show more » apparaît. Cependant, ce bouton n’est pas très visible et est petit.

Tips : placez un CTA très clair ou incorporez-le vous-même dans votre post via un éditeur de photos. Ce faisant, vous indiquez clairement à votre public qu’il doit glisser vers le haut : par exemple, « Swipe up or not ».

Créez un flux Instagram shopping

Avec un flux Instagram Shoppable, vous attirerez beaucoup de trafic vers votre boutique. C’est très simple : vous ajoutez des balises à l’image de votre produit et vous la liez à un produit de votre boutique. Lorsque les utilisateurs tapent sur le produit, ils voient toutes les informations sur votre produit, ainsi qu’un CTA qui les mène directement à votre page produit.

Créez des promotions exclusives sur Instagram

Qui n’aime pas une réduction exclusive ? Instagram est un excellent canal pour faire connaître des remises exclusives. En promouvant un nouveau produit, une vente ou un code de réduction exclusivement sur Instagram, vous créez plus d’engagement et d’abonnés sur Instagram. Vous pouvez parfaitement le faire en utilisant un lien (dans la bio) ou en ajoutant des informations dans les stories Instagram.

Vous pouvez également promouvoir les promotions Instagram sur vos autres canaux de médias sociaux. Si vous avez trop peu d’abonnés, vous pouvez attirer plus de trafic sur votre Instagram. En outre, vous pouvez créer spontanément plus d’adeptes qui souhaitent être informés de vos offres.

Une tactique marketing à ne pas sous-estimer consiste également à utiliser les influenceurs sur Instagram pour promouvoir votre promotion ou votre marque. Il est donc intéressant de rechercher des influenceurs capables de mettre votre marque en avant le plus naturellement possible, afin que cela ne paraisse pas trop cliché et publicitaire.

Utilisez les publicités Instagram

Avec les changements constants de l’algorithme d’Instagram et la concurrence croissante pour le contenu à marquer, les publicités Instagram devront devenir un élément important de votre stratégie de marketing sur les médias sociaux.

Une fois que vous avez créé un profil professionnel pour Instagram, vous pouvez décider du montant que vous souhaitez dépenser, de l’endroit où vous souhaitez diffuser l’annonce et de sa durée. Instagram offre aux entreprises de nombreuses options de ciblage qui correspondent le mieux à leurs objectifs.

Un excellent moyen de commencer à utiliser les publicités Instagram est de promouvoir les posts Instagram qui ont bien marché. Il suffit de cliquer sur le bouton de promotion de vos messages les plus performants.

Commencez par un petit budget et testez-le pendant quelques jours. Ensuite, vous pouvez analyser les résultats et apporter immédiatement des changements. Faire de bons posts demande de l’expérience, mais aussi beaucoup de tests et d’essais.

Restez simple et rendez votre message clair. Les publicités Instagram qui enregistrent le plus de ventes en e-commerce contiennent souvent un appel à l’action clair.