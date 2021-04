L’image est aujourd’hui présente partout. Depuis nos salons et nos bureaux jusqu’à nos smartphones et tablettes, nous sommes sans cesse en train de nous enrichir de films, de séries, de clips musicaux ou de vidéos de toutes sortes. Caractéristique première de notre époque, le numérique et ses nombreuses possibilités en matière de connexion n’a fait que confirmer l’appétence des individus pour l’image. Ceci a notamment eu pour effet une très nette augmentation de l’exigence en termes de qualité, de résolution de l’image ou d’ergonomie du matériel. Mais ce matériel il faut le stocker et de plus il peut être encombrant, notamment quand on désire le déplacer hors de chez soi. C’est surement pour ces raisons que le mini vidéoprojecteur, un projecteur miniature pour regarder un film n’importe où remporte tous les suffrages des utilisateurs ! Présentation.

Le mini vidéo projecteur, c’est quoi ?

Le mini vidéo projecteur est l’aboutissement d’une très longue évolution technologique. Depuis les premières lanternes magiques du XVIIème siècle, la technique de projection a grandement évolué et les pratiques de ses utilisateurs avec elle. C’est en 1925 qu’un pas décisif est accompli avec le modèle de projecteur créé par la firme Bosch qui ne demande plus que l’intervention d’une seule et unique personne pour activer le dispositif, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour un secteur de l’image qui est devenu le premier des symboles de notre société moderne numérisée.

Après la déferlante de la télévision, sa mutation en des écrans plats toujours plus fins et performants puis l’arrivée tonitruante du smartphone dans nos vies, beaucoup de consommateurs ont exprimé l’envie de retourner à des supports de diffusion moins agressifs. C’est de ce besoin qu’est né le succès des vidéoprojecteurs. En effet, au contraire des accessoires précités, ceux-ci n’émettent aucune lumière directe vers l’utilisateur, ce qui favorise une expérience moins fatigante pour les yeux. En outre, avec le développement du mini vidéoprojecteur, un projecteur miniature pour regarder une vidéo, un match de sport ou un film n’importe où, on a encore passé un cap dans l’optimisation de l’expérience ! Si vous cherchez un un vidéoprojecteur à prix mini, suivez le lien !

Un projecteur miniature pour regarder un film où vous le désirez !

Le mini vidéoprojecteur constitue en effet un progrès d’importance dans la qualité de service fournie à l’utilisateur qui veut regarder une vidéo. Face à la montée des connaissances des individus en matière de supports de diffusion, les exigences augmentent et aujourd’hui, le souhait le plus souvent exprimé consiste en une qualité d’image supérieure. Les mini vidéoprojecteurs les plus réputés du marché, comme ceux que l’on trouve sur les pages du site Yonis-shop.com utilisent donc des technologies DLP ou LCD pour permettre une qualité d’image de haute tenue quelle que soit le support sur lequel est diffusé la vidéo.

Par ailleurs, un projecteur miniature pour regarder un film n’importe où se doit bien sûr d’être facilement transportable. Les mini vidéoprojecteurs sont donc très compacts, ils tiennent dans un sac, et vraiment robustes pour pouvoir être manipulés facilement au cours de vos pérégrinations. En outre, grâce à leur qualité intrinsèque, vous pourrez facilement diffuser sur un simple mur blanc ou bien choisir de vous équiper d’un écran de projection portatif tout aussi compact et facile à déplacer. Enfin, les mini vidéoprojecteurs sont aussi facilement connectables avec l’ensemble des sources de données grâce au wif-fi, au Bluetooth ou au câble HDMI par exemple.

Bien choisir son mini vidéo projecteur

Choisir un projecteur miniature pour regarder une vidéo ou un film implique de s’attacher à différents critères de sélection. Sachez tout d’abord que la connectique est un point essentiel. En fonction de l’usage que vous en ferez, vous aurez peut-être plus besoin d’une connexion sans fil par exemple. Veillez également à la compatibilité avec les appareils que vous utilisez au quotidien. Prenez aussi grand soin de vérifier les dimensions du modèle, afin qu’elles conviennent à l’usage que vous prévoyez de votre équipement. Mais la plupart du temps, ce sont bien les performances d’affichage qui constitueront le critère le plus déterminant au moment de faire votre choix.

Le contraste est l’un des paramètres les plus essentiels de ce type de matériel. Un rapport de contraste compris entre 800:1 et 2000:1 est recommandé pour être sûr de bénéficier d’un rendu optimal. De manière générale, plus le contraste est élevé, mieux c’est, car c’est lui qui déterminera la qualité d’affichage, notamment si vous projetez dans une salle très éclairée. La luminosité des mini vidéoprojecteurs est également un point critique. Ce paramètre s’exprime en Lumens et, là aussi, plus sa valeur est élevée, meilleure sera la qualité de votre image projetée. On conseille donc de ne pas sélectionner de matériel présentant une luminosité inférieure à 2500 Lumens, surtout si vous comptez projeter dans un salon ou des salles de réunions en plein jour !