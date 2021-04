Pour se distinguer de la concurrence, il est aujourd’hui essentiel de savoir s’équiper des bons outils. Dans un monde où la qualité des services et des produits tend à se lisser, c’est en effet dans le marketing mais aussi et surtout dans la qualité des process internes que se fait la différence entre deux entreprises concurrentes. Et dans un monde toujours plus connecté, l’écran interactif semble devoir jouer un rôle majeur dans la transition digitale des entreprises. Explications.

L’écran interactif, un outil essentiel pour optimiser vos réunions

On sait tous qu’une réunion réussie est un moment où l’échange et le partage priment sur le discours à sens unique. Les longues présentations peu stimulantes effectuées à l’oral ou à l’aide d’un simple rétroprojecteur laissent souvent trop de place à l’évasion de l’auditoire, qui ne retient finalement que peu de chose des sujets abordés. Les avantages de l’écran interactif résident donc een premier lieu dans la convivialité, la rapidité de réponse et la qualité supérieure de la présentation qu’il permet.

Un écran tactile de qualité, comme ceux proposés par Speechi, st avant tout un support souple et polyvalent, capable de susciter l’intérêt de l’auditoire par l’affichage de multiples ressources. Images, sons, textes ou pages Internet peuvent ainsi être intégrées à la présentation et enrichir le propos de l’intervenant. Par ailleurs, sa nature interactive permet de multiples collaborations et intègre tous les participants dans l’instant.

De l’importance de l’écran tactile pour les réunions

Un ecran interactif en réunion, c’est aussi un outil adapté aux besoins, grâce notamment aux différents formats proposés par Speechi, mais aussi une résolution d’image exceptionnelle qui limite la fatigue visuelle. C’est aussi un véritable ordinateur autonome, à l’installation facile et ne nécessitant aucun câble supplémentaire pour être utilisé. En outre, l’écran interactif Android de Speechi permet une rapidité de réponse, offre une interface soignée et permet d’utiliser un grand nombre d’applications du magasin.

Par ailleurs, la durée de vie de ces écrans d’un nouveau genre est nettement supérieure à celle des désormais obsolètes tableaux blancs interactifs ou vidéoprojecteurs. L’image reste toujours visible où que l’on soit situé dans la pièce, c’est d’ailleurs pourquoi de plus en plus de salles de classe en sont équipées. Enfin, ces écrans tactiles sont parfaits pour les présentations à plusieurs mains, notamment grâce à la vingtaine de points de contacts simultanés qu’ils autorisent !

Le télétravail et les écrans interactifs

Avec la pandémie de Covid 19, la mise en place du télétravail s’est accélérée de manière exponentielle. Ce qui n’était encore qu’une rareté il y a une année seulement est devenu aujourd’hui la règle dans bien des secteurs d’activité. Et les experts sont tous d’accord pour dire que cette tendance ne fera que se confirmer dans les années à venir, d’autant que de nombreux professionnels ont finalement découvert que ce mode de travail comportait de nombreux avantages.

Les entreprises vont donc devoir s’équiper en conséquence. Et l’écran interactif devra être au cœur de leur stratégie. En effet, grâce à la connectivité, la réactivité et les nombreux outils de partage qu’il offre, il constituera une arme essentielle pour mettre en place la nécessaire et incontournable transition digitale. A la fois vecteur de liens entre vos collaborateurs pendant leurs réunions à distance, transmetteur de directives et centralisateur de données, l’écran tactile vous permettra de surpasser la concurrence et pour longtemps !