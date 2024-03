La cybersécurité est une grande préoccupation pour les entreprises dans notre monde numérique. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et peuvent causer des dommages considérables aux systèmes informatiques. Heureusement, il existe des certifications reconnues permettant de mettre en place des défenses solides contre les hackers et autres cybercriminels.

La certification ISO/IEC 27001, reine des SMSI contre les cybermenaces

La certification ISO/IEC 27001 est une norme internationale sur les systèmes de management de la sécurité de l’information (SMSI). Élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (IEC), elle permet aux entreprises de mettre en place un cadre robuste pour gérer les risques liés aux cybermenaces. Concrètement, la norme ISO/IEC 27001 aide à identifier les menaces, à évaluer les vulnérabilités et à mettre en place des mesures de sécurité adaptées comme le chiffrement des données ou la gestion stricte des accès.

Elle couvre à la fois la sécurité physique et logique. Grâce à elle, les entreprises peuvent se prémunir contre les intrusions, le vol de données et les cyberattaques. De grands groupes comme Airbus ou la Société Générale l’utilisent. Ils renforcent ainsi leur résilience face aux dangers du web ! Afin de bénéficier de cette certification, vous pourrez faire appel à certains organismes. Vous retrouverez par exemple Skills4All qui propose une formation iso 270001. Cette dernière s’étale sur 21 heures avec des vidéos, des lectures qui viendront étayer le sujet et un examen final.

La certification CISM, pour les professionnels de la cybersécurité

Destinée aux professionnels de la sécurité de l’information, la certification CISM (Certified Information Security Manager) est délivrée par l’ISACA, une association mondiale spécialisée dans la gouvernance des systèmes informatiques. Pour l’obtenir, il faut justifier d’une certaine expérience dans la gestion de la sécurité et réussir un examen. Ce dernier valide des compétences pointues : gouvernance de la sécurité, gestion des risques, conception et mise en place de programmes de sensibilisation aux menaces en ligne…

La certification CISM est donc un incontournable pour les RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d’information), DPO (Délégué à la protection des données) et autres responsables de sécurité chevronnés. Elle leur permet de crédibiliser leur expertise et de progresser dans leur carrière. De plus en plus d’entreprises l’exigent quand elles recrutent leurs cadres dans le domaine de la sécurité. Véritable gage de compétence, la certification CISM est une arme redoutable contre les cybermenaces. Les professionnels certifiés constituent les fantassins de l’armée virtuelle qui lutte au quotidien pour la protection des données sensibles !

La certification CISSP, standard de référence pour les experts en cybersécurité

La certification CISSP (Certified Information Systems Security Professional) est destinée aux personnes expérimentées. Pour l’obtenir, il faut posséder 5 ans d’expérience et réussir un examen difficile. La CISSP est reconnue mondialement comme LE standard pour les professionnels aguerris de la sécurité des systèmes informatiques. Elle fait figure de Graal dans l’univers de la cybersécurité ! Détenir cette certification est un vrai passeport pour les postes à responsabilité.

Architectes sécurité, responsables conformité, auditeurs, consultants… Tous sont fiers d’arborer ces lettres magiques après leur nom. La CISSP certifie une maîtrise experte des rouages de la cybersécurité. Avec elle, impossible pour les hackers de jouer aux apprentis sorciers ! Les détenteurs de la CISSP forment une confrérie d’élite, garante de la sûreté des entreprises face aux redoutables mages noirs du web. Avec cette certification, nul besoin de faire appel à un service d’infogérance pour la sécurité des systèmes informatiques.