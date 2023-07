Beaucoup d’entreprises choisissent d’équiper leurs équipes de mobiles professionnels. La flotte mobile pour TPE et PME offre de nombreux avantages. Cependant, elle demande une organisation bien particulière. C’est pour cela qu’il est important de bien choisir sa flotte mobile d’entreprise, et cela peu importe la taille de votre société.

Flotte mobile : c’est quoi exactement ?

La flotte mobile représente l’ensemble des téléphones mobiles et des forfaits professionnels qu’une TPE/PME possède. Les appareils sont répartis entre les différents collaborateurs pour qu’ils réalisent leurs tâches professionnelles dans les meilleures conditions. Dans le cadre d’une flotte mobile, les abonnements ne sont pas souscrits de façon individuelle, l’ensemble des forfaits professionnels fait partie d’une formule groupée plus avantageuse pour l’entreprise sur le plan économique. Différents opérateurs proposent des offres dédiées aux professionnels, comme on peut le voir avec la flotte mobile Free par exemple.

Actuellement, les mobiles professionnels sont largement utilisés par tous les types de sociétés. Ils offrent différents avantages car ils permettent plus de flexibilité tout en apportant la possibilité aux employés de mieux gérer leur emploi du temps et de travailler à l’extérieur du bureau. Le téléphone professionnel est également un allié de taille pour optimiser la productivité des équipes et donc de l’entreprise. C’est une méthode efficace pour valoriser les salariés. Mais, s’il y a beaucoup d’employés qui possèdent un téléphone professionnel dans une même structure, cela peut devenir plus complexe de gérer la flotte mobile de l’entreprise.

Flotte mobile : quels appareils choisir ?

Le choix de l’appareil mobile va dépendre directement des besoins des travailleurs et de leur activité professionnelle. Si l’employé a besoin d’utiliser son mobile ou sa tablette de façon intensive, il est préférable de choisir un appareil avec écran de grande taille pour rendre l’utilisation plus facile et plus confortable. Et si le collaborateur doit réaliser des présentations de visuels régulièrement, il aura nécessairement besoin d’une tablette adaptée et performante.

À l’heure actuelle, différentes marques offrent des modèles de smartphone de grande taille qui sont totalement adaptés à une utilisation professionnelle ou intensive. Vous pouvez retrouver ces appareils mobiles chez Google, Samsung, Apple et Microsoft. Pour des activités professionnelles particulières, comme le travail sur un chantier ou dans un milieu industriel, vous pouvez trouver des marques spécialisées comme Crosscall qui proposent des appareils résistants et adaptés.

Par ailleurs, si l’activité de votre société demande simplement l’utilisation d’une ligne téléphonique et l’envoi de mails, un smartpone classique est largement suffisant. Dans le cas où vous auriez un budget d’entreprise serré, ou que vous avez adopté des valeurs écologiques au sein de votre structure, vous pouvez vous tourner vers le marché de l’occasion pour trouver vos appareils.

Flotte mobile : comment choisir son opérateur ?

Pour le choix de votre flotte mobile d’entreprise, le point le plus important concerne la sélection de l’opérateur. Effectivement, si vous souhaitez que vos équipes puissent utiliser leur smartphone lors de leurs déplacements, il est indispensable que la couverture réseau soit de taille. Il faut donc vérifier que la couverture de l’opérateur que vous allez choisir est assez performante dans les lieux de déplacement de vos travailleurs. Si la couverture réseau n’est pas assez bonne, l’activité professionnelle de vos salariés sera interrompue, et vous perdrez en productivité.

Flotte mobile : comment améliorer la gestion ?

La gestion d’une flotte mobile demande une organisation logistique qui va regrouper le fonctionnement des appareils, le prise en charge des réparations, le renouvellement des téléphones et les inventaires après le départ des salariés. Pour gérer sa flotte mobile d’entreprise, il faut donc passer par un suivi rigoureux des lignes utilisées. Il faut aussi prêter une attention particulière au suivi financier de la flotte, et il faut mettre en place un système de sécurisation des données présentes dans les appareils.