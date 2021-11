Le trading est une activité complexe. Par conséquent, investir sur les marchés boursiers sans connaître certaines bases peut s’avérer dangereux. Il est toujours conseillé de se former avant de spéculer, pour adopter les meilleurs réflexes et comprendre les enjeux.

Le web pullule à ce propos de cours en ligne proposant aux utilisateurs une initiation aux opérations boursières. Certaines offres sont extrêmement sérieuses et reconnues. D’autres sont tout aussi fiables… mais doivent encore se faire un nom. Dans tous les cas, il faut se méfier des formations trading gratuites. Voici quelques explications.

La gratuité : un écran de fumée ?

Par essence, et quel que soit le domaine, la gratuité absolue est rare. Par exemple, les jeux vidéo estampillés « gratuits » essaiment depuis plusieurs années sur les shops en ligne de nos smartphones… mais cachent beaucoup de fonctionnalités payantes. In fine, le joueur peut en arrive à dépenser bien davantage que s’il avait déboursé une somme unique.

La même mécanique peut se cacher derrière une formation trading gratuite. Les coûts ne vont pas apparaître tout de suite. L’utilisateur se sentira alors « privilégié », ayant trouvé un site ou une application généreuse, débordant de bonnes intentions.

Malheureusement, dans de trop nombreux cas, c’est un leurre, un écran de fumée derrière lequel se cache des coûts parfois plus élevés que ceux d’une formation payante dès le départ.

Formations trading : être prêt à investir pour bien spéculer

En réalité, si une personne désire découvrir le trading, elle doit être prête à investir ; se préparer à engager certaines sommes. Lesdites sommes pourraient être récupérées, démultipliées… mais aussi perdues.

Toutes les chances doivent donc être réunies pour que les bonnes techniques parviennent au futur investisseur, sans promesses mirobolantes. Le site Trading Sat évoque dans un article les situations terribles dans lesquelles certaines personnes un peu naïves se sont retrouvées.

Des sites peu scrupuleux vont faire miroiter l’argent facile… mais il n’existe pas. Chaque investisseur doit se montrer prêt à pénétrer un univers concurrentiel et donc parfois cruel. Pourquoi les clés seraient-elles données… sans contrepartie ?

Formations trading gratuites : attention aux contreparties

Il faut comprendre que la bienveillance prônée par des anonymes est rarement authentique. Derrière une superbe proposition de formation trading sans frais peut se cacher un formateur véreux, un escroc qui n’attend qu’une chose : le premier dépôt d’argent.

Même si ce n’est qu’un seul dépôt, et que l’arnaqué ne retente plus l’expérience… les faux philanthropes amassent une fortune colossale. Ils soutirent de l’argent à des centaines voire à des milliers d’individus par jour. Il existe même certaines affiliations entre les formateurs factices et les courtiers en bourse peu recommandables. Les premiers sont payés par les deuxième pour tendre ce genre de pièges…

Bien sûr, cette pratique est illégale et les autorités tentent d’en juguler les conséquences. Mais les escrocs sont très doués pour se dissimuler derrière une fausse adresse IP, prendre une autre identité… espérer récupérer la somme déboursée est illusoire.

La promesse du « revenu passif »

Gagner de l’argent sans rien faire… c’est tentant, non ? Et pourtant, en arriver à ce stade est très rare. Investir en bourse demande aussi une implication personnelle. L’existence de formations en trading gratuites peut laisser penser que si l’on se voit initié à une technique secrète, magique, le compte en banque s’engorgera automatiquement…

Pourtant, il n’en est rien. Un bon formateur en bourse est un guide, un accompagnateur, mais pas un marchand de rêves. On peut aller plus loin : n’est-il pas normal et légitime de rémunérer celle ou celui qui prodigue des conseils et révèle quelques techniques utiles ?

Si au final un investisseur parvient à engranger d’énormes sommes grâce au trading en ligne, tant mieux. Mais cela doit venir d’un travail individuel, mis en place sur la base des enseignements en amont.

En conclusion : attention aux fausses économies

Pour conclure, il peut paraître très alléchant d’apprendre à faire fructifier son argent en bourse sans engager la moindre somme. Mais c’est le plus souvent une fausse économie.

Toutes les formations payantes n’ont pas forcément la même réputation ou la même efficacité. Avant de mettre la main au porte-monnaie, il est indispensable de se renseigner via les sites d’autorité. Préférer une formation sans coût consiste quoiqu’il en soit à se fermer des portes.

Une fois le bon cursus payant trouvé, l’accompagnement sera sérieux et les techniques fiables. La garantie de s’enrichir n’est jamais absolue, mais en apprenant à spéculer, on se préserve au mieux des mauvaises surprises et des opportunistes.