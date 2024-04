L’être humain est un animal social qui aime partager des expériences fortes. Quoi de mieux pour cela que le sport ? Depuis la nuit des temps, les exploits des athlètes galvanisent les foules. Les Jeux olympiques de la Grèce Antique en sont l’illustre témoignage. Des millénaires plus tard, cet engouement populaire ne s’est pas démenti. Au contraire, il s’est même amplifié avec l’arrivée des retransmissions à la télévision puis sur Internet. Désormais, il est possible de vibrer et de parier devant une rencontre sportive sans même quitter son canapé. Mais il manquait encore ce petit « plus » qui rendrait l’expérience encore plus immersive. La réalité augmentée est précisément en train de combler ce manque.

Au cœur de l’action, la nouvelle expérience des paris sportifs

Les gradins qui grondent, les crampons qui crissent sur la pelouse, le souffle court des athlètes… Tous ces bruits familiers manquent cruellement au parieur solitaire. Seul face à son écran, il suit le match loin de l’ambiance du stade. Mais la réalité augmentée est en train de révolutionner cette expérience des paris sportifs. Le parieur peut ainsi littéralement plonger dans l’action grâce aux lunettes de réalité augmentée.

Une fois qu’il a placé un pari sportif, la technologie fait surgir sous ses yeux le décor du stade ou de la salle de sport. Les gradins se matérialisent avec leurs drapeaux et leurs banderoles colorées. Sur le terrain, les joueurs s’animent tandis que résonnent les encouragements de la foule. Notre parieur a l’impression d’être au bord de la pelouse, en tribune ou même sur le banc de touche !

Retrouver la sphère sociale des paris sportifs

Les paris sportifs peuvent vite devenir une expérience solitaire. Seul face à son écran, on commente les actions à haute voix en espérant que la chance pointe le bout de son nez. La réalité augmentée pourrait bien modifier ces habitudes et insuffler une dimension plus sociale aux paris en ligne. Demain, les parieurs pourront se retrouver avec leurs amis dans des bars virtuels pour suivre ensemble les grandes affiches sportives.

Les sites de paris en ligne ne manqueront pas d’exploiter ce filon. Ces derniers travaillent déjà sur des plateformes immersives pour recréer l’ambiance des véritables pubs anglais. Même à distance, les passionnés de sport pourront se réunir autour d’une même table de paris. La réalité augmentée permettra de conserver le caractère social et convivial des paris sportifs, sans même quitter son domicile. Car quel que soit le sport, il prend une tout autre saveur quand on peut le partager et en discuter entre amis.

Une aide précieuse pour les paris en direct

Les paris en direct exigent de garder un œil rivé en permanence sur le match. Entre deux actions, il faut vérifier l’évolution des cotes, consulter les statistiques, anticiper les changements tactiques… Un vrai casse-tête pour ne pas rater LA bonne occasion ! Heureusement, la réalité augmentée vient faciliter grandement la tâche du parieur en live.

Grâce aux lunettes augmentées, toutes les données se superposent en temps réel sur le match. Plus besoin de naviguer frénétiquement entre les onglets. L’historique des confrontations, les statistiques des joueurs, les cotes variables… La réalité augmentée le dote d’un sens du jeu proche de celui du manager !