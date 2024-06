La pratique sportive, qu’elle soit occasionnelle ou intensive, engendre des douleurs et des courbatures. Celles-ci sont causées par de petites déchirures au niveau des fibres musculaires, survenant suite à un effort inhabituel ou trop intense. Si elles sont inévitables, surtout lorsque l’on débute une activité sportive, il est cependant possible de les soulager. Sport Orthèse, spécialiste des orthèses sportives et du matériel technique de préparation, propose diverses solutions high-tech pour une meilleure récupération musculaire.

Les appareils de massage proposés par Sport Orthèse

Le tissu conjonctif qui entoure les fibres musculaires peut s’épaissir durant un effort musculaire intense. Cela engendre des nœuds et des tensions désagréables. Mais avec un bon massage, il est possible de restaurer l’élasticité des muscles en assouplissant ces tissus. Sur Sport Orthèse, vous trouverez divers appareils de massage pour soulager vos douleurs naturellement. Le rouleau de massage, par exemple, exerce une pression profonde et élimine efficacement les tensions. De forme cylindrique, il suffit de le faire rouler le long des zones endolories pour dénouer les contractures.

Un autre appareil qui a vu le jour ces dernières années, le pistolet de massage. Grâce à sa tête vibrante, il exerce une action mécanique puissante qui défait les nœuds en profondeur. Contrairement aux mains, sa pression est constante, ce qui évite les mauvaises manipulations. Il réduit ainsi considérablement les courbatures et améliore la récupération. Que vous soyez sportif ou simplement stressé, n’hésitez pas à vous rendre sur sport-orthese.com afin de trouver l’appareil de massage qui vous aidera à retrouver des muscles détendus.

Les appareils de pressothérapie de Sport Orthèse, pour éliminer toxines et acide lactique

Lors d’un effort physique soutenu, le corps produit de l’acide lactique. Celui-ci est à l’origine des courbatures et de la fatigue ressenties par les sportifs. Une technique efficace a fait ses preuves pour éliminer cet acide lactique : la pressothérapie. Cette méthode de récupération utilise des bottes ou des manchons gonflables qui viennent exercer une pression sur les jambes. Cette pression, séquencée de la cheville vers le haut de la cuisse, reproduit le retour veineux et lymphatique naturel. L’acide lactique et les toxines produits pendant l’effort sont alors évacués efficacement.

Les bottes de pressothérapie de Sport Orthèse soulagent ainsi les jambes lourdes et douloureuses après un effort intensif. En seulement 30 minutes, elles décongestionnent les tissus et atténuent les courbatures. Utilisées régulièrement, elles améliorent les performances sportives en facilitant la récupération. Combinées à un massage, le soulagement musculaire devient complet.

L’électrostimulation pour favoriser la récupération et les performances

L’électrostimulation musculaire est une autre solution high-tech plébiscitée par les sportifs. Cette technique utilise des impulsions électriques pour stimuler les nerfs et activer les fibres musculaires. Sport Orthèse propose différents électrostimulateurs, comme ceux de la marque Compex ou Bluetens. Ils disposent tous de différents programmes personnalisés : récupération active pour évacuer l’acide lactique, renforcement musculaire pour une meilleure tonicité ou encore échauffement pour préparer les muscles à l’effort.

En stimulant la circulation sanguine, les appareils d’électrostimulation musculaire favorisent également l’apport en oxygène et en nutriments essentiels à la récupération. Donc, que vous souhaitiez vous remettre rapidement d’une séance intense ou devenir plus fort, ces outils, adaptés aux sportifs comme aux sédentaires, permettent de lutter contre les tensions musculaires. Tout ceci dans le but de prendre soin de votre santé.