Le sport est une discipline très bénéfique pour la santé et qui, loin des critiques absurdes, est moins contraignante. Pour preuve, il peut se pratiquer partout, même au travail. Alors, comment pouvez-vous intégrer plus d’exercice dans votre journée de travail sédentaire ? Quelles sont les astuces à mettre en place pour maximiser votre activité physique et améliorer votre bien-être général tout en restant productif au travail ? Découvrez-les ici !

Utiliser un walking pad

Faire de l’exercice au bureau tout en étant concentré sur ses objectifs professionnels est tout à fait possible. En effet, l’une des astuces idéales pour combiner ces deux aspects, c’est d’utiliser un walkingpad. Il s’agit d’un équipement ergonomique conçu spécifiquement pour permettre aux individus de marcher tout en travaillant à leur bureau.

Le walking pad se compose d’une plateforme de marche motorisée, souvent équipée d’une console de contrôle pour ajuster la vitesse et surveiller la distance parcourue. Certains modèles offrent même des options pour incliner la plateforme, ce qui permet de simuler une marche en montée et d’intensifier l’entraînement. De plus, la plupart des walking pads sont équipés de capteurs de mouvement et de sécurité pour garantir une utilisation sans risque.

Au cas où vous souffrez déjà de problèmes de santé, vous avez donc de quoi les améliorer. Car, la marche stimule la circulation sanguine, favorise la perte de poids et renforce le système immunitaire. Ce qui contribuera ainsi à améliorer votre bien-être général.

Opter pour les escaliers

À défaut d’avoir un walking pad pour faire de l’exercice au bureau, utiliser les escaliers est aussi une option pratique qui ne coûte absolument rien. Au contraire, elle présente de nombreux avantages pour votre santé. Premièrement, il y a un gain de temps considérable. Dans de nombreux cas, prendre les escaliers peut être plus rapide que d’attendre l’ascenseur, surtout aux heures de pointe où l’ascenseur est généralement surchargé.

De plus, monter les escaliers est un excellent moyen de faire travailler votre système cardiovasculaire. Même si cela peut sembler insignifiant à première vue, l’effort requis pour monter les marches élève votre fréquence cardiaque. Enfin, n’oubliez pas que chaque petit pas compte lorsqu’il s’agit de maintenir un mode de vie sain. Même si vous ne pouvez pas prendre les escaliers régulièrement, bougez le plus possible !

Marcher pendant les appels téléphoniques

Au même titre que les escaliers, les appels téléphoniques de longue durée constituent une opportunité pour rester actif tout en travaillant. C’est une astuce simple, mais très pratique pour intégrer plus d’exercice dans votre routine quotidienne sans perturber votre travail. Elle peut être particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans un environnement collaboratif où les appels téléphoniques sont fréquents. Au lieu de rester assis à votre bureau pendant de longues périodes, vous pouvez profiter de chaque appel pour vous déplacer.

En effet, lorsque vous recevez un appel, profitez-en pour vous lever de votre bureau et commencez à marcher dans votre espace de travail. Si vous disposez d’un couloir ou une salle de réunion peu fréquentée, vous pouvez également en profiter pour faire quelques tours de marche. Ainsi, vous pouvez maintenir votre santé à un niveau vraiment optimal.

Organiser des réunions actives

Le concept ici est de créer des occasions précieuses pour bouger le plus possible. En effet, les réunions actives sont aussi un moyen idéal pour faire plus d’exercice au bureau. Par exemple, vous pouvez choisir d’animer votre réunion entièrement debout. Ainsi, vous réduisez la fatigue liée à la position assise prolongée.

Au cas où vous constateriez une baisse d’énergie pendant la réunion, vous pouvez introduire des pauses actives pour permettre à chacun de se rafraîchir et de se réoxygéner. Ces pauses peuvent inclure :

Des exercices de respiration profonde ;

Des mouvements d’étirement ;

Des jeux rapides pour détendre l’atmosphère et renforcer les liens entre les membres de l’équipe.

En fin de réunion, prenez le temps de recueillir les impressions et les retours des participants sur cette nouvelle approche. Évaluez ensemble les points forts et les aspects qu’il urge d’améliorer.

Dans tous les cas, en combinant ces 4 astuces ainsi dévoilées, vous avez l’assurance d’améliorer considérablement votre vie professionnelle et personnelle.