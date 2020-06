Les smartphones ont permis de nouvelles habitudes de consommation, et notamment en termes de divertissement. Les Apple Store et autres Google Play ont lancé le marché de l’application et les ont rendues accessibles à tous. Ils présentent néanmoins le désavantage du monopole et sont parfois assez chers d’utilisation. Heureusement, l’application Tutuapp pour iOs et Android permet de contourner cette hégémonie et de profiter d’un large catalogue d’applis gratuitement.

Cette boutique d’applications alternatives permet en effet à tous de pouvoir télécharger rapidement et gratuitement la plupart des applications disponibles sur les plateformes officielles et même de pouvoir utiliser certaines applis modifiées. La version Premium est encore plus avantageuse car elle offre un confort d’utilisation accru pour une somme très modique. Voici donc la présentation d’un acteur montant du marché des applications.

L’application Tutuapp pour iOs et Android, une alternative économique

Si l’application Tutuapp pour iOs et Android est si appréciée, c’est avant tout parce qu’elle permet d’avoir accès à un immense catalogue, en perpétuel renouvellement et tout cela gratuitement. On y retrouve bon nombre des applications les plus fréquemment téléchargées comme Snapchat, Clach Of Clans ou Pokemon Go, très facilement accessibles grâce à une interface intuitive et une catégorisation bien pensée des jeux, associée à de nombreux commentaires instructifs des utilisateurs.

L’application tutuapp ios est en plus compatible avec de nombreuses versions d’Android, des plus anciennes aux plus récentes. Cette polyvalence permet aux utilisateurs d’installer Tutuapp sur n’importe quel type de matériel et de s’émanciper des plateformes officielles ! En plus, on y trouve bon nombre d’applications gratuites et son ergonomie est sans cesse réactualisée pour le plus grand confort des nombreux aficionados de l’application.

La version Premium de Tutuapp pour encore plus de confort d’utilisation

Pour les utilisateurs les plus exigeants, il est possible de télécharger la version Premium de Tutuapp. Cette version permet de limiter le nombre de publicités affichées pendant la navigation, offrant là encore plus de confort visuel. En outre, les utilisateurs Premium reçoivent les dernières mises à jour en priorité, ce qui leur donne la primeur sur les dernières applications ajoutées au catalogue et la possibilité de jouir en premier des différentes évolutions de l’application.

L’application tutuapp pour android ou pour iOS, lorsqu’elle est téléchargée dans sa version Premium bénéficie en plus d’un plus fort soutien de la part du développeur, ce qui fluidifie la navigation. Les utilisateurs bénéficieront en outre d’offres exclusives, régulièrement proposées par la plateforme. Un véritable bonus dans une offre déjà bien achalandée ! Enfin, sachez que l’application Tutuapp pour iOs et Android VIP ne coûte que 12,99 $ par an, soit moins d’un euro par mois !

Comment télécharger et installer Tutuapp ?

L’application Tutuapp pour iOs et Android est donc disponible sur les smartphones tournant sous les deux grands types de systèmes d’exploitation. Que vous soyez plutôt iPhone ou inconditionnel de Samsung, vous pourrez bénéficier également des offres inégalées proposées par l’application. Sachez néanmoins que l’installation sera légèrement différent d’un matériel à l’autre et qu’il vous faudra suivre les protocoles spécifiques disponibles sur les pages de téléchargement de Tututapp.

De manière générale, les premières étapes de l’installation sont exactement les mêmes sur les deux types de smartphones. Il vous faudra simplement vous rendre sur un site de téléchargement puis d’y télécharger le fichier APK. En cliquant dessus, l’assistant d’installation le décompressera automatiquement sur votre smartphone. Pour ceux qui voient s’afficher un message d’erreur, reportez-vous aux pages traitant de ce contretemps. Il ne vous restera plus qu’à suivre les étapes indiquées et vous n’aurez plus jamais besoin de vous rendre dans un Apple Store !