Rédiger un contenu pour son blog ou pour son site vitrine est un puissant levier pour asseoir votre notoriété et renforcer votre positionnement dans Google. Ce levier n’a rien de nouveau, mais a vu son importance considérablement renforcée depuis le dernier update Google. La tentation est alors grande de se tourner vers les IA pour créer des textes SEO automatiquement. Une fausse bonne idée ?

Régularité dans la publication de contenu, mère de visibilité dans Google

À l’Ouest rien de nouveau diront certains. C’est exact, Google attache une grande importance aux contenus éditoriaux, à leur qualité et à la régularité dans leurs publications. Toutefois, le dernier update en date donne toujours plus de poids à ce critère seo. Se pose alors la question de savoir à quel rythme publier.

À quel rythme publier des articles ?

Faut-il publier des articles tous les jours pour tutoyer les premières positions dans les résultats Google ? Comme le précise RennesWeb, agence seo près de Rennes en Ille et Vilaine (35 – Bretagne), cela dépend beaucoup de votre secteur d’activité.

Si vous devez vous positionner sur des requêtes ultra-concurrentielles, il faut effectivement sortir les grands moyens et publier plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. À l’inverse, si vous avez une activité avec une concurrence faible comme la commercialisation de sabots en bois traditionnels, il n’est pas nécessaire de publier plusieurs fois par semaine.

Comment trouver des sujets pertinents ?

La grande difficulté dans le fait de rédiger des articles seo régulièrement, c’est de trouver des sujets. Facile au début,cela se complique vite. Pour cela, voici quelques pistes pour trouver des idées de sujets :

rédiger des articles sur des questions posées régulièrement par vos clients ;

concevoir des articles montrant votre expertise , comme des articles sur les chantiers réalisés ou sur vos créations ;

rédaction d'articles en rapport avec l'actualité si cela s'y prête ;

jeter un coup d’œil sur le site de vos concurrents pour avoir un peu d’inspiration ;

faire appel à un rédacteur seo capable de vous trouver des idées d’articles pour votre site en rapport avec les intentions des internautes.

IA : l’intelligence artificielle, une solution pour automatiser et ranker dans Google ?

C’est la grande tendance du moment. Après ChatGPT, on trouve désormais pléthore d’outils de rédaction avec l’IA en français. Moins cher qu’un rédacteur web, plus rapide et même plus performant, l’intelligence artificielle serait sur le point de mettre au placard les pros de la rédaction seo ? Pas certain. Alors, concevoir ses articles et son contenu rédactionnel avec l’IA, bonne ou mauvaise idée ?

Rédaction assistée par IA : le top pour être n°1 sur Google ?

Utiliser une intelligence artificielle pour rédiger tout son contenu éditorial, voilà la grande tendance du moment dans le monde du référencement naturel. Il faut dire que les outils de rédaction avec IA permettent de gagner un temps monstre. Là où un professionnel de la rédaction seo met une heure, l’intelligence artificielle ne met qu’une poignée de minutes.

Ce gain de temps se double de belles économies avec, au final, des textes pas toujours moins bien écrits que certains rédacteurs à l’autre bout du monde. Bref, le rapport qualité / prix est imbattable.

Des risques de pénalité Google à venir ?

La génération automatique de textes avec une IA fait bien les affaires des agences web qui vendent du texte “en gros” et montent des sites internet uniquement destinés au netlinking. Nombre de freelance seo ont fait la preuve que cela pouvait permettre d’obtenir des résultats probants.

Pourtant, depuis peu, dans Google Search Central, on peut lire en toutes lettres qu’il est impératif de privilégier les contenus people-first. Plus loin, le numéro 1 des moteurs de recherche indique clairement que la génération de textes, y compris la génération par IA, doit être totalement transparente pour les visiteurs. Elle doit surtout permettre d’apporter des informations pertinentes.

Bref, on a comme l’impression que Google est bel et bien en train de siffler la fin de la récré. Rien ne dit que Google ne finira pas pénaliser la génération de contenu éditorial par IA sans véritable plus value pour le visiteur. À moyen terme, la seule manière d’éviter une pénalité et de pérenniser l’activité de son entreprise est donc de faire appel à un rédacteur seo et non à une IA.