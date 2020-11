Le but du référencement naturel est d’optimiser un site internet afin d’améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. Il se base sur les contenus textuels pour atteindre ses objectifs. En effet, les algorithmes des moteurs de recherche considèrent la qualité du contenu d’un site web comme critère important pour son classement. Les détails ici.

Comment fonctionne le référencement naturel ?

Un petit rappel de ce qu’est le seo s’impose pour mieux comprendre son mode de fonctionnement. Encore appelé référencement naturel, le seo prend en compte l’ensemble des techniques et méthodes utilisées pour permettre aux moteurs de recherche de mieux positionner un site Internet sur les SERPs. Notamment utilisé par les spécialistes de l’agence éditoriale pour votre SEO, il est généralement déployé sous la forme de stratégie SEO élaborée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des sites web.

Son but est de rendre les sites internet conformes aux critères de pertinence des moteurs de recherche. Ces derniers, toujours en quête de sites qualitatifs, pourront alors facilement les repérer pour mieux les positionner sur les requêtes des internautes. Par conséquent, les sites menant une bonne stratégie SEO pourront bénéficier d’une bonne visibilité et mieux développer leurs activités.

Plusieurs paramètres sont pris en compte dans le cadre de cette stratégie. Sont concernés aussi bien les aspects techniques du site que les contenus qui l’alimentent. Ces derniers sont d’ailleurs les plus considérés par les algorithmes de Google pour classer les sites Internet sur la première page de recherche. Ils sont par conséquent très importants pour le seo.

Quels sont les critères d’évaluation d’un article de qualité ?

Pour être consistant, un site Internet doit être bien alimenté en contenus. En effet, pour Google, Yahoo et les autres moteurs de recherche le jugent pertinent, il doit avoir des contenus de qualité. Ces derniers doivent réellement répondre à l’attente des internautes auxquels ils s’adressent. Ils doivent surtout être :

Agréables à lire ;

Fluides ;

Aérés ;

Bien illustrés ;

Bien structurés, etc.

Il s’agit notamment des contenus textuels, les articles de blog, fiches produits, les textes des pages catégorie, etc. Ces articles doivent offrir une meilleure expérience utilisateur et être intéressants pour les lecteurs ciblés. Et cela, les algorithmes de Google le vérifient en se basant sur le temps que les internautes passent sur votre page et en considérant le taux de rebond de votre site.

Par ailleurs, les backlinks sont également des critères d’évaluation de la qualité d’un site Internet. Un backlink placé sur site d’autorité et pointant vers le vôtre vous confère un indice de confiance élevé. Cela permet aux algorithmes d’accorder leur confiance à votre site Internet et le juger pertinent.

D’un autre côté, un contenu de qualité doit non seulement être intéressant, mais il doit fournir des informations pertinentes sur le sujet qu’il aborde. En conséquence, il doit avoir une certaine longueur. Il faut dire que les moteurs de recherche comme Google accordent plus de crédit aux textes ayant un minimum de 500 ou 600 mots. Ceci étant, un texte de 1000 mots rivaliserait mieux avec un texte de 500 mots. Quoique, la quantité ne prévaut pas sur la qualité. Les deux combinés permettent un meilleur référencement.

En matière de contenus de qualité, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe et la sémantique occupent une place de choix. En réalité, un article de qualité doit être rédigé sans faute. Il doit respecter les règles à l’écrit de la langue dans laquelle il est rédigé.

Il doit également comporter les mots clés relatifs au sujet qu’il traite. Un article comportant des liens externes, spécifiquement des liens pointant vers des sites d’autorité, bénéficie de l’importance de ces derniers auprès des moteurs de recherche.

Il faut retenir qu’un contenu de qualité est un contenu qui plaît aussi bien aux humains qu’aux robots des moteurs de recherche.

Pourquoi faut-il opter pour des articles de qualité ?

Les articles de qualité offrent de nombreux avantages. Les adopter permet d’être bien positionnés sur les résultats de recherche et d’avoir une bonne visibilité. Ils permettent également de bénéficier d’un trafic qualifié et d’acquérir de la notoriété dans son domaine.

Pour être mieux positionné sur les SERPs et avoir de la visibilité

Le but principal du seo est le bon référencement naturel des sites Internet. Et les articles de qualité aident à atteindre cet objectif. En effet, un site Internet riche en contenus de qualité sera jugé pertinent par les moteurs de recherche. Ceux-ci le positionneront progressivement sur la première page de recherche. Ce qui, en retour, lui permet d’avoir plus de visibilité.

De plus, si les contenus remplissent vraiment les critères évoqués ci-dessus, ils seront agréables à lire. Le lecteur passera donc plus de temps sur le site, lira d’autres articles et reviendra surement une autre fois. Ces comportements des Internautes permettent aux algorithmes des moteurs de recherche d’accorder plus de confiance au site. Par conséquent, ils le classent parmi les meilleurs résultats de la première page de recherche ; autrement dit, au paroxysme de la visibilité sur Internet.

Pour avoir un trafic qualifié

Il est clair que les contenus de qualité permettent d’avoir du trafic sur son site Internet. Pas n’importe quel trafic, mais un trafic qualifié. Il s’agit d’un trafic qui correspond exactement aux internautes auxquels s’adresse le site Internet. Autrement dit, ce trafic est constitué de prospects. En fait, les prospects utilisent des mots clés sur Google. Ce dernier en tient compte pour les rediriger vers votre site (à condition que vous utilisiez les mêmes mots clés sur votre site.). C’est ainsi qu’ils se retrouvent à visualiser vos offres et à, dans certains cas, faire des commandes.

Pour avoir de la notoriété

Les contenus de qualité permettent d’avoir de la visibilité et de développer allègrement les activités sur Internet. Si vos produits ou services sont véritablement de bonne qualité, vos clients donneront de bons avis sur votre site et sur d’autres plateformes spécialisées. D’ailleurs, ils n’hésiteront pas à partager vos pages et recommander vos produits à leur entourage. Ce qui vous permet d’avoir un bon e-réputation. Tout cela permet d’avoir plus de trafic.

Il faut noter qu’un trafic élevé est un critère de pertinence pour Google et les autres moteurs de recherche. Un tel trafic les conforte dans leur logique et leur permet de toujours bien vous positionner sur les SERPs. Vous deviendrez alors une référence dans votre domaine, car vous aurez ainsi acquis une grande notoriété.

En définitive, les contenus de qualité sont indispensables pour le seo. Ils permettent d’être bien référencé sur Internet et de bénéficier de tous les avantages liés à une bonne visibilité sur les SERPs.