Le monde du travail est à l’image de la société toute entière : mouvant et évolutif. Ce n’est donc pas très étonnant que les individus recherchent en permanence de nouvelles façons de travailler. Le portage salarial est ainsi devenu extrêmement populaire au cours des dernières années, car il offre à la fois la liberté et la sécurité aux indépendants. Mais quelles sont alors les conditions pour être éligible au portage salarial ? Et surtout comment optimiser son portage salarial ? Réponses.

Pourquoi le portage salarial est-il aussi en vogue ?

Le portage salarial présente d’abord l’avantage d’offrir aux professionnels une flexibilité inégalée dans leur carrière. Grâce à lui, les travailleurs indépendants peuvent en effet bénéficier d’un statut de salarié, et donc profiter des avantages sociaux et de la sécurité de l’emploi tout en gardant une autonomie dans leur travail. De plus, le portage salarial facilite l’accès à un marché du travail plus vaste, car les prestataires peuvent travailler pour différentes entreprises et projets sans les contraintes liées à la création d’une entreprise individuelle.

Cette formule attire également ceux qui cherchent à éviter les tracas administratifs, car les aspects tels que la facturation, les cotisations sociales et la comptabilité sont gérés par la société de portage. Enfin, le portage salarial offre une transition en douceur pour les personnes en reconversion professionnelle, leur permettant d’explorer de nouvelles opportunités sans se soucier des formalités administratives. D’autant qu’il existe des structures comme Embarq proposent toutes sortes de services connexes au portage. Nous y reviendrons.

Quelles conditions pour être éligible au portage salarial ?

Pour être éligible au portage salarial, certaines conditions doivent être remplies. L’individu doit nécessairement exercer une activité professionnelle en tant que consultant, expert ou prestataire de services. Une expertise spécifique dans son domaine est souvent requise pour être accepté par la société de portage. D’autre part, le porté doit avoir la capacité de trouver des missions ou des contrats clients, car il agira en tant qu’intermédiaire entre l’entreprise cliente et la société de portage.

Une fois engagé dans le processus de portage salarial, le candidat doit respecter les obligations contractuelles, telles que la transmission des justificatifs de frais professionnels et des heures travaillées. Enfin, il est essentiel que le porté soit en mesure de facturer ses prestations à la société de portage à un tarif minimum, fixé généralement par les structures, qui se chargera ensuite de verser un salaire correspondant aux missions effectuées.

Optimiser le portage salarial

Le portage salarial est un outil juridique parfaitement en accord avec les attentes des individus modernes et connectés. La prestation de service, l’univers informatique et le travail indépendant sont en effet de grands axes de développement pour l’économie, et créent des opportunités intéressantes pour les carrières des indépendants. Néanmoins, nous voulons tous la sécurité et les sociétés de portage salarial efficaces savent apporter cette garantie par divers services.

Chez Embarq par exemple, le porté peut ainsi profiter d’une plateforme efficace pour suivre l’ensemble des aspects de son activité. Mais il profitera aussi d’une mutuelle santé aux garanties claires et compréhensibles, de tickets restaurants, d’un comité d’entreprise pour se faire rembourser ses activités, de formations variées, pour apprendre à fidéliser ses clients par exemple et surtout d’une communauté solidaire. Tout ce qu’il faut pour optimiser votre développement en tant qu’entrepreneur !