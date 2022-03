Bien que le moniteur soit un élément déterminant lorsque vous jouez à la PS5, il peut parfois être difficile de trouver lequel est le mieux adapté. De nombreux facteurs doivent être pris en considération et les types de moniteurs sont innombrables. C’est pourquoi nous avons compilé une liste de 5 moniteurs PC à moins de 200€ qui répond aux besoins des joueurs de jeu PS5.

Un moniteur PC pour jouer à la PS5, c’est quoi ?

Les jeux PS5 ont une résolution 4K native et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 images par seconde (pour les écrans compatibles). De quoi vous assurer une expérience très immersive avec des graphismes ultra-précis !

Pour profiter d’une qualité de jeu optimale, misez sur un moniteur PC performant. Il y en a pour tous les budgets, du plus abordable au plus haut de gamme.

Quelques critères à regarder :

La playstation 5 est sortie fin 2020 et les joueurs sont nombreux à avoir acheté la console. Mais pour profiter au mieux des jeux, il faut se tourner vers un bon moniteur pc. Voici quelques critères à considérer avant d’acheter votre moniteur pc.

Le format de l’écran :

Avant de vouloir acheter un moniteur pc pour PS5, il faut savoir quel type d’écran vous voulez. On distingue 4 types d’écrans : le moniteur LCD, l’écran LED, le moniteur OLED et l’écran PLASMA. Il vous faudra choisir en fonction de votre budget et de vos goûts.

La taille de l’écran

Avant toute chose, la première question que l’on se pose est : quelle est la bonne taille d’écran ? Le choix de la taille dépendra bien entendu des goûts et des préférences de chacun, mais on peut dire que pour un bon confort visuel, il faut un écran d’au moins 24 pouces.

La qualité de l’image

Le second point à considérer pour choisir son moniteur pc, c’est la qualité de l’image. Pour bien choisir son moniteur pc pour jouer à la ps5, il faut prendre en compte le taux de rafraîchissement, le temps de réponse et les spécificités du processeur graphique.

La dalle

Il faut aussi tenir compte du type de dalle utilisée et du ratio d’affichage. Il est possible que certains jeux soient incompatibles avec certaines dalles.

Le prix

Le prix du moniteur est un facteur décisif lors du choix de votre moniteur PC pour ps5. Votre budget sera différent selon les gens, mais gardez à l’esprit que vous acceptez généralement ce que vous payez. Plus le prix est élevé, meilleure sera la qualité. Le prix ne devrait pas être l’unique facteur que vous considérez, mais il joue un rôle important dans le processus de prise de décision. Dans notre cas nous nous concentrons plus sur des moniteurs de moins de 200 euros.

5 moniteurs PC à moins de 200€ pour jouer à la PS5

La PS5 est enfin disponible, mais elle n’est pas fournie avec un moniteur. Cette console de jeux est capable de supporter une résolution d’image 4K. Pour profiter des performances graphiques de la playstation, il vaut mieux investir dans un écran 4K pour PS5.

Il existe de nombreuses offres de moniteurs PC sur le marché : Full HD / FHD (1920 x 1080 pixels), WQHD (2560 x 1440 pixels), UHD (3840 x 2160 pixels), etc. Nous avons donc sélectionné cinq modèles à moins de 200€ pour jouer à la PS5 :

BenQ GW2480

Le moniteur PC BenQ GW2480 est simple d’utilisation et offre une qualité d’image optimale pour toutes les consoles de jeu actuelles. Il dispose d’un éclairage LED et d’une résolution Full HD. Ce modèle intègre une technologie Low Blue Light qui permet de réduire la fatigue visuelle et ne nuit pas au regard.

Vous pouvez également profiter du mode Eye-Care pour réduire la fatigue oculaire et éviter les maux de tête lorsque vous jouez pendant de longues heures. Ce moniteur PC dispose d’un angle de vision à 178° ce qui est parfait pour un confort visuel.

AOC B2 24B2XHM2

Le moniteur pc AOC B2 24B2XHM2 est un écran à très bon rapport qualité/prix avec une dalle IPS Full HD de 23,8 pouces. Il est parfait pour jouer à la PS5 si vous avez un budget limité et si vous êtes à la recherche d’un moniteur 4K.

Principaux avantages du moniteur PC AOC B2 24B2XHM2 :

Prix look design

Le fameux contraste dynamique du fabricant Philips qui permet de profiter de couleurs plus profondes et d’un affichage plus réaliste

Des angles de vision larges qui permettent de visualiser l’écran sans problème même si nous n’avons pas une position centrale face au moniteur parfait

Une grande connectique comprenant trois ports HDMI dont un en 2.0, un port DisplayPort et même une entrée D-SUB (VGA).

ASUS VS197DE

Le moniteur ASUS VS197DE de 19″ est un écran au très bon rapport qualité prix. Il est idéal pour les jeux sur PC ou PS5, mais aussi pour naviguer sur internet et pour visionner des vidéos. Avec ses dimensions de 44,9 x 9, 1 x 36 cm et son poids de 2,3 kg, il reste facile à installer et à déplacer grâce à son pied inclinable.

L’utilisation d’une dalle TN permet à ce moniteur ASUS VS197DE d’afficher une image de grande qualité avec un temps de réponse de 5 ms. Vous profitez également d’une résolution de 1600 x 900 pixels. Ce moniteur PC ASUS est compatible avec les technologies FreeSync et GameFast Input Technology.

SAMSUNG F24T350FHR

Le SAMSUNG F24T350FHR est un moniteur pc qui propose un écran incurvé d’une diagonale de 24 pouces. Le moniteur PC choisi par les gamers propose une résolution Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Son format 16/9ème permet de profiter des jeux PS5 développés.

Principaux avantages du moniteur PC SAMSUNG F24T350FHR :

Ce moniteur PC dispose d’un temps de réponse de 4 ms et d’une fréquence de 75 Hz en mode Full HD (1 920 x 1 080)

MSI Moniteur LED 24″ Pro MP241 7261.

Ce modèle est équipé d’un écran LED 24 pouces, avec une résolution Full HD 1920 x 1080 px. L’affichage est fluide et les images sont nettes et précises. Le taux de rafraîchissement est de 144 Hz, ce qui constitue un bon compromis pour la plupart des joueurs de PS5

Le moniteur PC MSI Pro MP241 7261 est un modèle de milieu de gamme qui allie performance et design. Son écran incurvé 1500R lui confère une ergonomie intéressante pour le travail et le jeu PS5.

Si vous voulez profiter de votre PS5, il est impératif d’acheter un moniteur adapté et à moindre coût. Mais lequel choisir ? Nous espérons que cet article vous aura aidé à faire votre choix.